Chaga, czyli błyskoporek podkorowy. Tego grzyba często omijasz w lesie, a może poprawić twoje zdrowie

Grzyb chaga (Inonotus obliquus) zdobywa coraz większą popularność w świecie zdrowia i medycyny naturalnej. Choć wyglądem przypomina spękany kawałek węgla, skrywa szereg niezwykłych właściwości zdrowotnych. W lesie łatwo ją przeoczyć, ale warto dobrze się rozejrzeć, ponieważ chaga to prawdziwy superfood. Sprawdź, gdzie jej szukać i jak działa.

Chaga to grzyb pasożytniczy, zaliczany do rodziny huba. Rośnie głównie na korze brzozy w zimnych regionach północnej i wschodniej Europy, na terenie Rosji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Jej zewnętrzna warstwa jest czarna, przypomina spękane drewno, co sprawia, że czasami nazywa się go „czarnym złotem brzozy”.

Wewnętrzna część błyskoporka ma pomarańczowo-brązowy odcień i to właśnie ona jest wykorzystywana w medycynie ludowej i naturalnej.

Chaga rozwija się jako pasożyt szczególnie na starszych brzozach, pobierając z nich składniki odżywcze. Grzyb ten jest jednak stosunkowo rzadko spotykany i często bywa trudny do zauważenia. Jego zewnętrzna, czarna skorupa, przez swoją strukturę i barwę bardzo często zlewa się z korą drzew.

Błyskoporek podkorowy występuje także w Polsce, ale nie jest to gatunek bardzo powszechny. Możesz go szukać w lasach, w których rosną brzozy, a także na działkach i polach.

Chaga od wieków była stosowana w medycynie ludowej, zwłaszcza w Rosji i krajach skandynawskich, gdzie przez lata uznawano ją za lek na wiele schorzeń. Przede wszystkim jest bogata w różnorodne składniki odżywcze, w tym antyoksydanty, witaminy (zwłaszcza witaminę D), minerały (selen, cynk, potas), polisacharydy oraz melaninę.

Dzięki dużej zawartości beta-glukanów, grzyb ten wspiera odporność organizmu poprzez aktywację makrofagów - komórek odpowiedzialnych za zwalczanie infekcji. Chaga posiada także właściwości przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Zawiera enzymy, które pomagają neutralizować wolne rodniki, odpowiedzialne za procesy starzenia się organizmu i rozwój chorób przewlekłych.

Chaga zawiera również betulinę, pochodzącą z kory brzozy, z której czerpie składniki odżywcze. Wykazuje ona potencjalne działanie przeciwnowotworowe - poprzez hamowanie wzrostu komórek rakowych i wspieranie apoptozy (programowanej śmierci komórek).

Pamiętaj, że żaden superfood nie zastąpi ci wizyty u lekarza ani leczenia konwencjonalnego. Produkty o cennych właściwościach, takie jak właśnie chaga, mogą pomóc i wesprzeć organizm, ale nie zastąpią farmakologii ani zabiegów.

Chagę można stosować jako herbatę (po wcześniejszym zasuszeniu i/lub zmieleniu). Nie ma ona przyjemnego smaku, dlatego ekstrakty z błyskoporka często sprzedawane są w formie kapsułek albo suplementów w tabletkach.

Chaga ogólnie uznawana jest za bezpieczny suplement, jednak nie jest wskazana dla osób z problemami ze strony nerek, układu krzepnięcia, a także chorujących na cukrzycę. Przed jej zastosowaniem warto skonsultować się z lekarzem. Nie należy też przesadzać z ilością.

W nadmiarze nawet najbezpieczniejszy produkt może wywołać działania niepożądane. W przypadku chagi mogą to być np. zaburzenia pracy nerek.

