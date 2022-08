Jak zrobić orzeźwiające i lekkie wino ze śliwek? Podpowiadamy

Wino ze śliwek jest orzeźwiające i ma charakterystyczny, słodko-kwaśny smak. Odpowiednio przygotowane będzie pasować idealnie zarówno do deserów, jak i do dań obiadowych i słonych przekąsek. Wina owocowe domowej roboty to prawdziwa gratka dla każdego fana słodkich, wyskokowych smaków.

Sposób przygotowania:

Śliwki dokładnie umyj, wypestkuj i przekrój na połówki. Przygotuj rozczyn na wino: garść śliwek zalej 2 szklankami wody, a następnie rozpuść ok. 180 g cukru i drożdże winiarskie. Całość dobrze wymieszaj i odstaw na blacie kuchennym na 24 godziny. Na ten moment to tyle, teraz poczekaj do kolejnego dnia. Następnie przygotuj gąsior i wrzuć do niego pozostałe śliwki. Dodaj wodę oraz kwasek cytrynowy. Następnie odłóż kilogram cukru, a resztę dodaj do gąsiora. Całość zalej przygotowanym rozczynem. Wymieszaj i odstaw na 3-4 tygodnie w ciepłe, suche miejsce. Po tym czasie gotowe wino ze śliwek zlej, a do płynu dodaj resztę cukru. Odstaw na kilka miesięcy, a po tym czasie zabutelkuj i przechowuj wino ze śliwek w suchym, ciemnym miejscu.

