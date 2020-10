Rozgrzewające herbaty na jesień - najlepsze przepisy na jesienne herbaty

fot. Adobe Stock

Jesienne herbaty to sprawdzona kombinacja naparu i odpowiednich dodatków. Do zrobienia rozgrzewających herbat nie potrzebujesz alkoholu, za to przyda się imbir, miód czy pomarańcza. Jesienne infekcje pomogą zwalczyć herbatki ziołowe, np. napar z lipy.

Wypróbuj te przepisy na rozgrzewające herbaty na jesień, wprost idealne na długie, chłodne wieczory.

Herbata z goździkami i pomarańczową nutą

Składniki:

pół łyżeczki czarnej herbaty,

2 goździki,

1 gwiazdka anyżu,

plaster pomarańczy,

miód.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę. Do zaparzonej, gorącej herbaty dodaj goździki, anyż, miód do smaku oraz plaster pomarańczy.



Goździki mają działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne. Poza tym zawierają wapń, żelazo, potas oraz witaminy A i C.

Limonkowa herbata z miodem i imbirem

Składniki:

pół łyżeczki ulubionej herbaty,

2 plastry limonki,

miód, najlepiej lipowy,

szczypta mielonego imbiru.

Sposób przygotowania:

Herbatę zaparz tak jak zwykle. Do gorącej herbaty dodaj limonkę, imbir oraz miód do smaku, wymieszaj.



Imbir oprócz tego, że mocno rozgrzewa cały organizm, posiada również właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu leczy przeziębienia. Poza tym jest bogatym źródłem witamin: C, A, B2, P, PP, soli mineralnych i mikroelementów.

Herbata z rumem

Składniki:

2 łyżeczki suchej, czarnej herbaty,

3 łyżeczki cukru trzcinowego,

100 ml rumu.

Sposób przygotowania:

Zagotuj 2 szklanki wody i zalej herbatę. Parz herbatę przez 5 minut pod przykryciem, przecedź. Dodaj rum, cukier i dokładnie wymieszaj.



Rum, dzięki wysokiej zawartości alkoholu, bardzo mocno rozgrzewa organizm i działa napotnie. Poza tym nada herbacie wyjątkowy smak i zapach.

Herbata z lipy

Składniki:

2 łyżeczki suszonych kwiatów lipy,

wrzątek,

sok malinowy.

Sposób przygotowania:

Do szklanki wsyp 2 łyżeczki kwiatów i zalej wrzątkiem. Zostaw pod przykryciem na 15 minut, następnie wlej odrobinę soku malinowego dla smaku.



Herbata z lipy działa rozgrzewająco, napotnie, pomaga zwalczyć gorączkę, udrażnia drogi oddechowe i działa wykrztuśnie. Idealna w okresie jesienno-zimowym, gdyż doskonale wspomaga odporność organizmu.

Malinowa herbata z cynamonem

Składniki:

1 łyżeczka ulubionej herbaty,

50 ml soku malinowego,

szczypta cynamonu,

łyżeczka miodu, najlepiej lipowego.

Sposób przygotowania:

Herbatę zalej wrzątkiem, zaparz. Dodaj sok malinowy, cynamon i miód, wymieszaj.



Owoce i liście maliny mają działanie przeciwzapalne, moczopędne. Działają przeciwgorączkowo i napotnie. Zawierają mnóstwo witamin, m.in. C, E, B1, B2, B6, wzmacniają odporność organizmu.

