Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

duży karp lub ok. 1,5 kg filetów,

marchewka,

pietruszka,

2 cebule,

kawałek selera,

2 liście laurowe,

po kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu,

łyżka żelatyny,

cukier,

sok z cytryny,

sól,

mielony pieprz.

Przygotowanie:

Smak karpia w galarecie znają chyba wszyscy. To tylko jeden ze sposobów na to, jak przyrządzić karpia, ale z pewnością jeden z najczęściej spotykanych, a do tego najbardziej ulubionych. Chociaż to danie wydaje się trudne i pracochłonne, wcale takie nie jest! Jak przygotować karpia w galarecie?

Rybę spraw, usuń łuski. Opłucz, odetnij głowę, ogon i płetwy. Karpia pokrój na porcje, skrop sokiem z cytryny, odstaw na godzinę w chłodne miejsce. Głowę, ogon, płetwy i obrane warzywa zalej litrem zimnej wody. Całość zagotuj, usuń szumowinę, dodaj przyprawy, gotuj na małym ogniu 30-40 minut. Wywar przecedź przez sito wyłożone kilkakrotnie złożoną gazą, wystudź. Do zimnego wywaru włóż porcje ryby, zagotuj na niedużym ogniu. Potem zmniejsz płomień i gotuj rybę powoli jeszcze 15-20 minut, koniecznie uważaj, by się nie rozpadła. Zestaw z ognia, wystudź w wywarze. Porcje ryby ostrożnie wyjmij, usuń z nich ości. Ułóż na półmisku, obłóż dekoracyjnie pokrojoną marchewką. Wywar ponownie przecedź, dodaj do niego namoczoną żelatynę i podgrzej go, aby się rozpuściła. Dopraw do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny, wystudź. Zimnym, tężejącym wywarem zalej porcje ryby. Odstaw do zastudzenia.

