Sos jagodowy idealny do gofrów i naleśników

Sos jagodowy często gości na naszych stołach, szczególnie w sezonie na te pyszne owoce. Jednakże możesz przygotować go także z mrożonych jagód - będzie smakował równie dobrze. To świetny dodatek do gofrów, naleśników, ale także do innych przekąsek na słodko. Zobacz, jak zrobić idealny sos jagodowy.

Spis treści:

Sos jagodowy bardzo często gości na naszych talerzach w okresie letnim. Orzeźwiający, lekko kwaśny smak jagód sprawia, że słodkie naleśniki czy gofry zyskują oryginalny, ciekawy charakter.

Możesz także wykorzystać gęsty sos jagodowy do innych przekąsek, np.:

placuszków owocowych,

owsianek,

bułek drożdżowych,

lodów,

ciast na zimno.

Składniki:

30 dag mrożonych jagód (mogą być świeże),

1/3 szklanki soku z pomarańczy,

1 łyżeczka wanilii,

1 łyżka skrobi kukurydzianej,

miód.

Sposób przygotowania:

Owoce przełóż na sito i odsącz sok. Podgrzej sok (z jagód) aż zacznie się gotować. Skrobię rozpuść w zimnym soku z pomarańczy. Posłodź miodem. Sok pomarańczowy dodaj do gotującego się soku jagodowego. Pamiętaj o częstym mieszaniu. Gotuj tak długo aż powstanie gęsty sos. Na koniec dodaj wanilię i owoce. Polej ciepłym sosem jagodowym gofry, naleśniki lub lody. Sosu jagodowego możesz użyć do polania sałatki owocowej.



Możesz także przygotować pyszny i gęsty sos jagodowy z mrożonych owoców. Będzie idealnie smakować na ciepło i zimno.

Składniki:

300 g mrożonych jagód,

2-3 łyżki śmietanki 30%,

łyżka cukru.

Sposób przygotowania:

Jagody rozmroź najpierw w lodówce albo wrzuć od razu do garnka z dodatkiem wody. Gotuj na małym ogniu, aż owoce lekko się rozpadną i puszczą soki. Następnie zahartuj śmietanę i dodaj do sosu jagodowego razem z cukrem. Gotuj jeszcze kilkanaście minut, aż sos jagodowy się zredukuje i zgęstnieje.



