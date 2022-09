Jakie kary mogą czekać na grzybiarzy? Poznaj kwoty

fot. Adobe Stock/Art Media Factory

Czasem po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że gdzieś czegoś nie wolno. Tak jest z grzybami i nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego grzybobrania, skończyć się może na koniec dnia mandatem. Dlatego rekomendujemy wpierw mieć szeroką wiedzę na ten temat, by zbierać grzyby bez stresu i w przyjemnej atmosferze.

Spis treści:

Kary czy mandaty tyczą się nie tylko wariatów drogowych, ale nawet grzybiarzy. Nieumiejętne zbieranie grzybów w miejscach do tego nieprzeznaczonych może skończyć się bardzo drogo.

Powody otrzymania mandatu dla grzybiarza, to:

Nieodpowiednie miejsca – w których jest wskazany zakaz grzybobrania, o czym później w artykule.

– w których jest wskazany zakaz grzybobrania, o czym później w artykule. Nieuprawniony wjazd do lasu – bądź parkowanie w niedozwolonych do tego miejscach. Niestety z powodu ekscytacji towarzyszącej zbieraniu grzybów, grzybiarze często zapominają o tym zakazie. Samochodem poruszać się można tylko po dróżkach do tego przeznaczonych bądź po drogach publicznych, a nie wjeżdżać do lasu .

– bądź parkowanie w niedozwolonych do tego miejscach. Niestety z powodu ekscytacji towarzyszącej zbieraniu grzybów, grzybiarze często zapominają o tym zakazie. Samochodem poruszać się można tylko po dróżkach do tego przeznaczonych bądź po drogach publicznych, . Płoszenie zwierząt – a także niszczenie drzew oraz krzewów i śmiecenie.

– a także niszczenie drzew oraz krzewów i śmiecenie. Wyrywanie grzybów – ponieważ należy je uciąć nożykiem, niszczenie i wyrywanie jest niedopuszczalne. Nie wolno również zbierać grzybów chronionych.

Nie we wszystkich miejscach można zbierać grzyby, dlatego należy omijać poniższe miejsca, jeśli zamierzasz udać się na grzybobranie:

ostoje dzikich zwierząt,

uprawy do 4 metrów wysokości,

tereny wojskowe,

drzewostany nasienne,

powierzchnie doświadczalne,

rezerwaty,

parki narodowe.

Każdego grzybiarza, który nie przestrzega powyższych zasad, czekają kary. Nie są to tanie rzeczy, ponieważ nie należy zbierać grzybów w miejscach niedozwolonych. Straż leśna może wystawić mandat za nieprzestrzeganie zasad, który ma wartość przeważnie 500 złotych.

Jednak jeśli grzybiarze w międzyczasie chcieliby wyrzucić w lesie lub innym miejscu śmieci, to grozi to nawet mandatem w wysokości 1000 złotych. Co więcej, jeśli ukarany chciałby skierować sprawę do sądu, musi liczyć się z tym, że zapłacić może nawet 5 tysięcy złotych kary.

Czytaj także:

Gdzie jechać na grzyby? Poznaj konkretne miejsca w województwach

Czy grzyby są zdrowe? Jakie skutki uboczne mogą powodować?

Czy wiesz, jak zbierać grzyby? Jakie gatunki zbierać?