Dla wielu jest ikoną stylu i uosobieniem kobiecego wdzięku. Theron na premeirze filmu "Dark Places" zaprezentowała się w kreacji Diora. Nie założyła do niej stanika - czy wyglądała korzystnie? Wycięcia w kreacji były niebezpieczne...

39-letnia aktorka może poszczycić się rewelacyjną figurą! Po rozstaniu z Seanem Pennem aktorka wygląda kwitnąco. Na premierę filmu "Dark Places" ze swoim udziałem przyszła sama, ale wzbudziła zainteresowanie większości. Uwagę przykuła kreacja domu mody Dior, która niejako wymusiła na aktorce rezygnację z bielizny, a konkretnie stanika!

Charlize Theron o krok od wpadki?

Fikuśna, letnia sukienka znakomicie leżała na ciele pięknej Theron, ale wycięcia powodowały, że fotoreporterzy uśmiechali się od ucha do ucha. Ostatnim razem na festiwalu w Cannes również o mały włos uniknęła wpadki!

Theron potknęła się o własną sukienkę!

Aktorka wykorzystała swoje 5 minut, które przedłużyło się do... 20 lat. Mając 18 lat zarabiała jako modelka i fotomodelka. Charlize pojechała do Hollywood, gdzie przypadkiem poznała agenta Johna Crosby'ego. Agent ten stojąc za nią w banku spytał, czy jest aktorką i wręczył jej wizytówkę. Dzięki niemu rozpoczęła się jej wielka kariera... Która trwa do dziś!

Jak Charlize Theron wyglądała na premierze "Dark Places"?

