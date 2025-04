W zeszłym roku swoich sił w branży muzycznej postanowiła spróbować Dżaga. Mariusz Ząbkowski w duecie ze swoją przyjaciółką Dodą nagrał piosenkę "Twoja energia" (zobacz), która dobrze została odebrana przez słuchaczy. Artysta zachęcony sukcesem zabrał się do pracy i właśnie wydał swój drugi singiel "Dla Ciebie śpiewam".

- Piosenka "Dla Ciebie śpiewam" powstała w jednym z najbardziej emocjonujących momentów mojego życia a mianowicie po rozpadzie mojego pierwszego wieloletniego związku. Wielokrotnie chodziłem pod okno mojej ex miłości wyznając co czuje i mając nadzieje na poprawę sytuacji. Wracałem do domu i pisałem teksty na płytę tak...powstał ten - zdradziła Dżaga w rozmowie z AfterParty.pl