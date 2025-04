Za nami premiera „Planety Singli 3”! Pokaz, z udziałem obsady i twórców trzeciej części komedii romantycznej, odbył się w poniedziałek (4 lutego) w warszawskich Złotych Tarasach. Nie zabrakło czerwonego dywanu, na którym zaprezentowały się największe gwiazdy polskiego kina oraz zaproszeni goście.

Gwiazdy na premierze „Planety Singli 3”

To już 3. część komedii romantycznej, którą pokochali Polacy! Miłosne perypetie Ani (Agnieszka Więdłocha) i Tomka (Maciej Stuhr) - po wielu wzlotach i upadkach - w końcu zakończą się ślubem. Czy to oznacza, że od tej pory wszystko będzie układać się sielankowo? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, trzeba udać się do kina.

Na premierze „Planeta Singli 3” pojawili się m.in. Weronika Książkiewicz, Maciej Stuhr, Tomasz Karolak, Borys Szyc z narzeczoną, Danuta Stenka, Bogusław Linda i Izabela Trojanowska. Gwiazdą wieczoru była Agnieszka Więdłocha, która tego dnia miała na sobie piękną, błyszczącą kreację. Trudno było oderwać od niej wzrok!

