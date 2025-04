Za nami premiera filmu „Całe szczęście”! To nowa komedia romantyczna, która lada dzień wejdzie do kin. Pokaz prasowy odbył się we wtorek (5.03) w Warszawie. Nie zabrakło na nim największych gwiazd. Uwagę przykuła Joanna Liszowska, która zaprezentowała się w nowej fryzurze.

Gwiazdy na premierze filmu „Całe szczęście”

Na premierze pojawili się m.in. odtwórcy głównych ról w nowym filmie w reżyserii Tomasza Koneckiego: Roma Gąsiorowska i Piotr Adamczyk. Aktorka wciela się w postać przebojowej trenerki fitness i bizneswoman, która osiągnęła w życiu ogromny sukces. W pewnym momencie na jej drodze pojawia się Robert (Piotr Adamczyk), muzyk orkiestry symfonicznej, który samotnie wychowuje syna. Każde z nich prowadzi zupełnie odmienny styl życia, więc nic nie zapowiada wielkiego uczucia...

Na premierę przybyła również piosenkarka Margaret, która debiutowała na wielkim ekranie. Na czerwonym dywanie zaprezentowali się także m.in.: Marieta Żukowska oraz Joanna Liszowska, która przykuwała uwagę nową fryzurą.

Film wejdzie do kin już w najbliższy piątek, czyli dokładnie w Dzień Kobiet (8.03).

Joanna Liszowska w nowej fryzurze na premierze „Całego szczęścia”

Joanna Liszowska nie jest już blondynką! Gwiazda pokazała się na premierze w nowym kolorze włosów. Wybrała ciepły brąz, który doskonale wpisuje się w trendy na wiosnę i lato 2019.

Dla aktorki to radykalna zmiana. Joanna Liszowska przyzwyczaiła nas do platynowego odcieniu blondu, któremu była wierna od lat. Najwyraźniej przyszła pora metamorfozę. Efekt?

Zobacz zdjęcia Joanny Liszowskiej w nowej fryzurze na następnych stronach. Znajdziesz tam również inne gwiazdy, które pojawiły się premierze filmu „Całe szczęście”!

