Od najmłodszych lat Karol wyróżniał się na tle rówieśników. Nie mówię tego tylko dlatego, że jestem jego matką, choć oczywiście matczyna duma zawsze rozpierała moje serce. On po prostu miał w sobie ten niezwykły spokój, upór i pragnienie zdobywania wiedzy. Kiedy inni chłopcy biegali po podwórku do późnego wieczora, on siedział nad encyklopediami, budował skomplikowane modele z zapałek i rysował plany budynków, które kiedyś zamierzał stworzyć. Wychowywałam go sama, co nie było łatwe. Musiałam łączyć pracę na pełen etat z obowiązkami domowymi, często odmawiając sobie wielu rzeczy, byleby tylko zapewnić mu odpowiedni start w dorosłość.

Zawsze tłumaczyłam mu, że w życiu najważniejsze są wartości takie jak szacunek do drugiego człowieka, uczciwość i ciężka praca. Widziałam, jak chłonął te słowa. Skończył prestiżowe studia z wyróżnieniem, dostał doskonałą pracę w dużym biurze projektowym i szybko zaczął piąć się po szczeblach kariery. Był szanowany, lubiany i co najważniejsze – pozostał dobrym, skromnym człowiekiem. Zawsze wyobrażałam sobie, że u jego boku stanie kobieta o podobnych ambicjach. Ktoś, kto zrozumie jego pasję, kto będzie z nim dzielił radości i smutki, z kim będzie mógł godzinami dyskutować o sztuce, architekturze czy po prostu o życiu. Czekałam na ten moment z niecierpliwością, gotowa przyjąć przyszłą synową z otwartymi ramionami i miłością, której miałam w sobie pod dostatkiem. Kiedy więc pewnego niedzielnego popołudnia Karol zadzwonił do mnie i z nutą radosnego zdenerwowania w głosie oznajmił, że chciałby mi kogoś przedstawić, poczułam ogromne wzruszenie.

– Mamo spotykam się z Patrycją od kilku miesięcy i to coś naprawdę poważnego. Na tyle, że wręczyłem jej pierścionek zaręczynowy. Chciałbym, żebyś ją poznała.

– Synu, to wspaniale. Co powiesz na uroczystą kolację w moim domu w najbliższy weekend?

– Super mamo, napisz mi później w takim razie, na którą mamy dokładnie być. Buziaki.

Pragnęłam wypaść jak najlepiej. Spędziłam w kuchni cały dzień, przygotowując jego ulubione potrawy – pieczoną kaczkę z jabłkami, ręcznie robione kopytka i delikatny sernik, który zawsze poprawiał mu humor. Dom lśnił czystością, na stole stały świeże kwiaty, a ja, ubrana w moją najlepszą sukienkę, czekałam na dzwonek do drzwi, nie mogąc doczekać się poznania kobiety, która skradła serce mojego jedynego syna.

Pierwsze wrażenie, które nie było dobre

Kiedy otworzyłam drzwi, moim oczom ukazał się Karol, promieniejący ze szczęścia, a tuż obok niego stała ona. Patrycja była uderzająco piękna, to musiałam przyznać. Miała nienaganną fryzurę, perfekcyjny makijaż i ubrania, które nawet na pierwszy rzut oka krzyczały o swojej wysokiej cenie. Jednak jej postawa, sposób, w jaki niemal od niechcenia podała mi dłoń, nie patrząc mi w oczy, sprawiły, że poczułam dziwny chłód. Nie było w niej ciepła, nie było tej naturalnej, ludzkiej życzliwości, której spodziewałabym się po kimś, kto wkracza do rodziny swojego partnera.

Zasiedliśmy do stołu. Próbowałam nawiązać rozmowę, pytając o jej zainteresowania, o to, czym się zajmuje na co dzień, jak spędzają z Karolem wolny czas. Odpowiadała zdawkowo, częściej zerkając na swój drogi telefon niż na mnie. Karol dwoił się i troił, próbując wypełnić niezręczną ciszę, opowiadając zabawne anegdoty ze swojej pracy, ale Patrycja zdawała się tym zupełnie znudzona. W końcu, gdy podałam deser, postanowiłam spróbować jeszcze raz, mając nadzieję, że może po prostu zżera ją stres.

– Patrycjo, Karol wspominał, że studiowałaś zarządzanie. Pracujesz w zawodzie? – zapytałam z delikatnym uśmiechem, nalewając jej herbaty.

Dziewczyna westchnęła cicho, odkładając widelczyk na talerzyk. Spojrzała na mnie wzrokiem, w którym dostrzegłam niemal politowanie.

– Nie, nie pracuję. Uważam, że praca na etacie to marnowanie życia. Ktoś musi mieć czas, żeby dbać o siebie, o dom, o relacje. Karol doskonale zarabia, więc po co miałabym się męczyć w jakimś biurze za marne grosze? Ja cenię swój czas i swoją wygodę – powiedziała to tonem tak pewnym siebie i pozbawionym jakiejkolwiek żenady, że na moment odebrało mi mowę.

Spojrzałam na Karola, oczekując, że obróci to w żart, że w jakiś sposób złagodzi wydźwięk jej słów. Zamiast tego, mój syn uśmiechnął się do niej z czułością i pogłaskał ją po dłoni.

– Patrycja ma rację, mamo. Ja pracuję wystarczająco dużo za nas dwoje. Lubię, kiedy ona ma czas dla siebie, kiedy jest wypoczęta i zadowolona. To dla mnie motywacja do działania – powiedział spokojnie, a we mnie coś w tym momencie pękło.

Bolesna prawda o ich relacji

Reszta wieczoru upłynęła mi jak w gęstej mgle. Słuchałam, jak Patrycja z ożywieniem opowiada jedynie o planach na zagraniczne wakacje w luksusowych kurortach, o nowych zabiegach kosmetycznych, które zamierza wypróbować, i o tym, jak trudny był wybór odpowiedniej tapicerki do jej nowego samochodu, który oczywiście kupił jej Karol. Ani razu nie zapytała mnie o moje samopoczucie, o to, jak mi minął dzień. Byłam dla niej tylko tłem, osobą, która podała posiłek i która z racji pokrewieństwa z jej źródłem utrzymania, musiała być tolerowana przez te kilka godzin.

Po ich wyjściu długo nie mogłam zasnąć. Siedziałam w fotelu w ciemnym salonie, analizując każde słowo, każde spojrzenie. Nie mogłam pojąć, jak mój mądry, racjonalny syn mógł dać się tak omamić. Przecież on zawsze cenił w ludziach intelekt, pasję, zaangażowanie. A teraz siedział obok kobiety, która otwarcie przyznała, że jest z nim dla wygody, i uważał to za całkowicie normalne. Wiedziałam, że muszę z nim porozmawiać, że nie mogę tego tak po prostu zostawić. Kilka dni później zaprosiłam go na kawę, tylko we dwoje. Kiedy przyszedł, od razu zauważyłam cienie pod jego oczami. Wyglądał na zmęczonego, przytłoczonego, choć starał się uśmiechać.

– Karolu, martwię się o ciebie – zaczęłam ostrożnie, podając mu kubek z parującym napojem. – Wyglądasz na wyczerpanego. Dużo pracujesz?

– Mamy nowy projekt, terminy gonią. Dodatkowo wziąłem kilka dodatkowych zleceń. Patrycja marzy o wyjeździe na Malediwy tej zimy, a to spore koszty. Chcę, żeby była szczęśliwa – odpowiedział, pocierając zmęczone oczy.

– Synu... – zawahałam się na moment, ale wiedziałam, że muszę to powiedzieć. – Czy ty naprawdę nie widzisz, co się dzieje? Ta dziewczyna cię wykorzystuje. Ona sama przyznała, że zależy jej tylko na wygodnym życiu na twój koszt. Ty harujesz po nocach, niszczysz swoje zdrowie, odmawiasz sobie odpoczynku, a ona tylko wymyśla kolejne zachcianki. To nie jest partnerstwo. To nie jest miłość, o jakiej zawsze marzyłeś.

Karol nagle zesztywniał. Jego twarz przybrała wyraz, którego wcześniej u niego nie widziałam – mieszankę gniewu i buntu.

– Nie masz prawa o niej tak mówić! – podniósł głos, stawiając kubek z siłą na stole. – Nie znasz jej. Ona daje mi coś, czego nie rozumiesz. Sprawia, że czuję się potrzebny, że mam dla kogo zdobywać ten świat. Jestem dorosły i sam będę decydował, na co wydaję swoje pieniądze i z kim dzielę życie. Myślałem, że będziesz mnie wspierać, a ty jak zwykle musisz wszystko krytykować.

– Ja nie krytykuję ciebie, Karolu. Ja po prostu widzę to, na co ty jesteś ślepy. Miłość nie polega na byciu czyimś sponsorem – powiedziałam cicho, czując łzy pod powiekami.

– Wystarczy. Nie będę tego słuchał – uciął ostro, wstał od stołu i wyszedł, nie odwracając się za siebie. Drzwi trzasnęły, a ja zostałam sama w pustej kuchni, z pękającym sercem.

Rozpad więzi, której nic nie mogło naprawić

Od tamtej rozmowy wszystko zaczęło się psuć. Karol przestał do mnie dzwonić. Kiedy ja próbowałam nawiązać kontakt, zbywał mnie krótkimi wymówkami o braku czasu i nawale pracy. Miesiące mijały, a ja widywałam go coraz rzadziej. Kiedy już udało nam się spotkać na chwilę, rozmowa była sztuczna, pozbawiona dawnej bliskości. Zawsze spieszył się z powrotem do niej.

Z mediów społecznościowych dowiadywałam się o ich życiu. Patrycja regularnie publikowała zdjęcia z drogich restauracji, z pokładów samolotów, z ekskluzywnych butików. Zawsze uśmiechnięta, zawsze perfekcyjna. Karol rzadko pojawiał się na tych fotografiach, a jeśli już, to wyglądał jak cień dawnego siebie. Jego uśmiech wydawał się wymuszony, a w oczach nie było już tamtej dawnej iskry. Widziałam, jak powoli staje się trybikiem w maszynie do spełniania jej marzeń, zatracając przy tym samego siebie. Ostatni raz widziałam go kilka tygodni temu. Przyjechał na moment, by oddać mi jakieś stare dokumenty. Był chudy, zgarbiony, a jego dłonie lekko drżały ze zmęczenia. Próbowałam go przytulić, zapytać, czy wszystko w porządku, ale on tylko odsunął się delikatnie.

– Muszę lecieć, mamo. Patrycja umówiła nas ze znajomymi na kolację. Nie mogę się spóźnić – powiedział cicho, unikając mojego wzroku.

– Karolu... proszę cię, zadbaj o siebie. Jesteś dla mnie najważniejszy na świecie – szepnęłam, powstrzymując łzy.

Spojrzał na mnie przez chwilę z niezrozumiałym smutkiem, po czym odwrócił się i wsiadł do samochodu. Odjechał, a ja stałam w oknie, patrząc na znikające w oddali światła. Zrozumiałam wtedy z przerażającą jasnością, że przegrałam. Straciłam syna, którego wychowałam, i z którym łączyła mnie niezwykła więź. Został z niej tylko ból, rozczarowanie i głucha cisza w domu, który kiedyś był pełen naszych wspólnych planów i marzeń.

Halina, 58 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

