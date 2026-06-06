Od dłuższego czasu w naszym małżeństwie nie układało się najlepiej. Nie było między nami kłótni, ale raczej chłodna, cicha obojętność. Karolina, moja żona, od miesięcy narzekała na zmęczenie pracą i rutynę. Kiedy zasugerowała, że potrzebuje wyjazdu na Mazury z dwiema najlepszymi przyjaciółkami, natychmiast się zgodziłem. Uważałem, że kilka dni relaksu w dobrym ośrodku odnowy biologicznej dobrze jej zrobi. Sam miałem w tym czasie zupełnie inny plan.

Ten weekend miał być niespodzianką

Chciałem sprawić jej niespodziankę. Od roku wspominała, że nasz salon wygląda na ponury i marzy jej się głęboki, oceaniczny błękit na ścianach. Zawsze brakowało nam czasu na remont, a wynajęcie ekipy ciągle odkładaliśmy na później. Pomyślałem, że ten długi weekend to idealna okazja. Kiedy ona będzie spacerować nad jeziorem i popijać świeże soki z owoców w strefie relaksu, ja chwycę za wałek i zmienię nasze wnętrze. Wyobrażałem sobie jej twarz po powrocie. Ten uśmiech, za którym tak bardzo tęskniłem, i błysk w oku, który dawniej towarzyszył każdemu naszemu spotkaniu po krótkiej rozłące.

Pożegnaliśmy się w czwartek rano.

– Baw się dobrze, kochanie – powiedziałem, całując ją w policzek, gdy pakowała swoją elegancką torbę do samochodu.

– Odpocznij też trochę w domu – odpowiedziała z delikatnym uśmiechem, choć jej oczy uciekały gdzieś w bok. – Zadzwonię wieczorem, jak już dotrzemy na miejsce i się rozpakujemy.

Kiedy tylko jej samochód zniknął za zakrętem, pojechałem od razu do sklepu budowlanego. Kupiłem farbę w idealnym odcieniu, taśmy, pędzle i folie ochronne. Czułem przypływ niezwykłej energii. Miałem misję. Chciałem uratować nasz związek, zaczynając od tego drobnego gestu.

Robiłem wszystko dla niej

Przez całą sobotę ciężko pracowałem. Przesuwanie ciężkich mebli, zabezpieczanie podłóg i oklejanie listew zajęło mi połowę dnia. Kiedy w końcu otworzyłem puszkę z farbą, poczułem satysfakcję. Nakładanie pierwszej warstwy było męczące, ale każda kolejna smuga błękitu przybliżała mnie do celu. Przypominałem sobie nasze początki. Pamiętałem, jak Karolina patrzyła na mnie z zachwytem, gdy po raz pierwszy zaprosiłem ją do swojego małego, studenckiego mieszkania. Pamiętałem jej czułość, jej oddanie i to, jak potrafiliśmy godzinami rozmawiać o przyszłości.

Gdzieś po drodze to zgubiliśmy. Zastąpiła to codzienność, rachunki, obowiązki. Wierzyłem jednak, że to tylko przejściowy kryzys. Że ten błękitny salon będzie symbolem nowego początku.

Wieczorem, gdy pierwsza warstwa schła, usiadłem na zafoliowanej kanapie z kubkiem gorącej herbaty. Moje mięśnie drżały ze zmęczenia, a dłonie miałem ubrudzone niebieską farbą. Karolina nie dzwoniła od wczoraj. Napisała tylko krótką wiadomość, że są na miejscu, zasięg jest fatalny i idą na długi spacer. Nie chciałem jej przeszkadzać. W końcu to był jej czas z przyjaciółkami.

Postanowiłem jednak zrobić zdjęcie pomalowanej w połowie ściany. Chciałem jej to wysłać jako małą zapowiedź niespodzianki. Sięgnąłem po telefon i zrobiłem fotografię. Zanim jednak otworzyłem komunikator, machinalnie wszedłem w media społecznościowe. Odruch, którego w tamtej chwili jeszcze nie żałowałem.

Jedno zdjęcie odebrało mi mowę

Przewijałem tablicę, szukając czegoś, co zajmie moją uwagę podczas przerwy. Mój wzrok przykuł nowy post na profilu znanego architekta wnętrz, którego oboje z Karoliną obserwowaliśmy, szukając inspiracji do domu. Zdjęcie przedstawiało piękny, luksusowy taras prestiżowego hotelu, ale nie na Mazurach. To był nowoczesny kompleks wypoczynkowy w zupełnie innej części kraju, w górach.

Podpis pod zdjęciem głosił: „Najlepsze realizacje to te, w których przestrzeń łączy się z emocjami gości. Piękny wieczór w moim nowym projekcie”. Zdjęcie było wspaniałe. Pokazywało rozległy taras z widokiem na zachodzące słońce. Na pierwszym planie stały designerskie fotele, a w tle widać było innych gości hotelowych, cieszących się ciepłym wieczorem. Zrobiłem zbliżenie, żeby przyjrzeć się detalom oświetlenia, które architekt wkomponował w balustradę. Wtedy moje serce zamarło.

Na fragmencie zdjęcia, w lewym dolnym rogu, przy barierce stała para. Kobieta miała na sobie jasną, zwiewną sukienkę – tę samą, którą Karolina kupiła tydzień temu „na wyjazd z dziewczynami”. Miała też charakterystyczny sposób zakładania włosów za ucho, który znałem na pamięć. To była ona. Moja żona.

To jednak nie to uderzyło mnie najbardziej. Mężczyzna, do którego była przytulona, nie był partnerem żadnej z jej przyjaciółek. Był to wysoki, dobrze zbudowany brunet. Obejmował ją w pasie z niezaprzeczalną zażyłością. Karolina trzymała w dłoni kieliszek z pomarańczowym sokiem, a jej twarz była zwrócona ku niemu. Patrzyła na niego w sposób, którego nie widziałem od lat. To było spojrzenie pełne czułości, zachwytu i absolutnego oddania. Spojrzenie, które kiedyś rezerwowała wyłącznie dla mnie.

Zrozumiałem bolesną prawdę

Wpatrywałem się w ekran telefonu tak długo, aż ten wygasł. Pokój nagle wydał się obcy i zimny. Słyszałem tylko własny, przyspieszony oddech. Próbowałem racjonalizować to, co właśnie zobaczyłem. Może to ktoś bardzo do niej podobny? Może architekt wrzucił stare zdjęcie z jakiejś kampanii?

Otworzyłem zdjęcie jeszcze raz. Zbliżyłem twarz kobiety. Nie było mowy o żadnej pomyłce. To była Karolina. Widziałem nawet delikatną bransoletkę, którą podarowałem jej na naszą ostatnią rocznicę. Stała na tarasie hotelu setki kilometrów od miejsca, w którym miała być.

Wysłałem jej wiadomość.

– „Jak mija wieczór na Mazurach? Dziewczyny zadowolone?”.

Odpowiedź przyszła po dwudziestu minutach.

– „Jest cudownie. Właśnie siedzimy w pokoju i plotkujemy, jesteśmy bardzo zmęczone po zabiegach. Brak zasięgu, więc pewnie zadzwonię dopiero jutro. Całuję!”.

Kłamała jak z nut. Robiła to z taką łatwością, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. Nie mogłem tego zrozumieć. Nie poznawałem jej.

Kolor złamanych obietnic

Siedziałem na kanapie w rozgrzebanym remontem salonie, otoczony folią i puszkami z farbą. Ściana przede mną, w połowie pokryta pięknym, oceanicznym błękitem, wyglądała teraz jak ponury żart. Kolor, który miał ożywić nasze małżeństwo, stał się tłem dla najgorszego dnia mojego życia.

Nie płakałem. Czułem tylko ogromną, przytłaczającą pustkę. Wszystkie elementy nagle zaczęły układać się w logiczną całość. Jej ciągłe zmęczenie, nadgodziny, unikanie mojego wzroku, roztargnienie. To nie była rutyna ani problemy w pracy. To był ktoś inny.

Nie zamierzałem dzwonić z pretensjami. Nie chciałem urządzać scen przez telefon. Zamiast tego powoli wstałem z kanapy, wziąłem wałek i dokończyłem malowanie ściany. Zrobiłem to bardzo dokładnie. Kiedy skończyłem, zmyłem farbę z dłoni, spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy do małej walizki i wyszedłem, zostawiając klucze na blacie w kuchni.

Nigdy nie wysłałem jej zdjęcia naszego nowego salonu. Zobaczyła go dopiero wtedy, gdy wróciła do pustego domu, w którym czekały na nią jedynie spakowane w kartony resztki mojego dawnego życia.

Piotr, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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