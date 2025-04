„Zbliżała się data ślubu, a Darek za nic nie chciał wziąć się w garść. Musiało dojść do tragedii, żeby się opamiętał”

„Wciąż dużo palił, choć twierdził, że ogranicza. Wciąż jadł słono i tłusto, wieczorami pił piwo i ruszał się tyle, co nic. Z samochodu do windy, z windy do samochodu. Czasem jakaś wyprawa do sklepu na naszym osiedlu – i w zasadzie tyle. Niby wiedział, że powinien schudnąć, ale nie chciał nawet słyszeć np. o wizycie na siłowni.”