Sebastian był wszystkim, o czym mogłaby marzyć kobieta szukająca spokoju i bezpieczeństwa. Miał w sobie ogromne pokłady cierpliwości, ciepły uśmiech i dłonie, które potrafiły naprawić niemal wszystko. Niestety, jego praca w małym warsztacie rzemieślniczym nie przynosiła kokosów. Żyliśmy skromnie, od pierwszego do pierwszego, odkładając każdy grosz na drobne przyjemności. Dla mnie przez długi czas to wystarczało. Nasze wieczory spędzane na kanapie z książką w ręku były moją bezpieczną przystanią. A jednak, z biegiem czasu, zaczęłam słuchać głosów z zewnątrz.

Poczułam się jak księżniczka z bajki

Moją największą zgubą okazała się moja starsza siostra, Marta. Zawsze ambitna, zawsze w pogoni za sukcesem, nie potrafiła zrozumieć mojego wyboru. Za każdym razem, gdy się spotykałyśmy, przemycała w rozmowach małe, jadowite uwagi.

— Saro, spójrz na siebie — mówiła, poprawiając swój markowy szal. — Masz trzydzieści lat. Jesteś piękna, inteligentna. Naprawdę chcesz spędzić resztę życia w tym ciasnym mieszkanku, licząc każdą złotówkę przed pójściem do sklepu?

— Sebastian mnie kocha — odpowiadałam cicho, choć zasiane przez nią ziarno wątpliwości zaczynało kiełkować.

— Miłością nie opłacisz rachunków, kochanie. Nie pojedziesz za nią na zagraniczne wakacje. Zasługujesz na kogoś, kto zapewni ci odpowiedni standard.

Kiedy na horyzoncie pojawił się Artur, zamożny i pewny siebie prawnik z renomowanej kancelarii, byłam już idealnie przygotowana na to, by ulec jego czarowi. Poznaliśmy się na wystawie sztuki, na którą wyciągnęła mnie Marta. Artur roztaczał wokół siebie aurę sukcesu. Imponował mi swoim obyciem, eleganckimi garniturami i tym, z jaką łatwością załatwiał każdą sprawę. Zaczął mnie adorować. Przesyłał ogromne bukiety kwiatów, zapraszał na ekskluzywne kolacje. Poczułam się jak księżniczka z bajki.

Odejście od Sebastiana było bolesne, ale w tamtym momencie wydawało mi się konieczne.

— Znalazłam kogoś innego — powiedziałam mu prosto w oczy, nie potrafiąc ukryć drżenia głosu. — Przepraszam, Sebastian. Potrzebuję od życia czegoś więcej.

Nie krzyczał. Spojrzał tylko na mnie z wyrazem niewyobrażalnego smutku, skinął głową i zaczął pakować swoje rzeczy. To milczenie bolało bardziej niż jakiekolwiek słowa.

Zaczęłam tęsknić

Moje nowe życie u boku Artura przypominało kadr z luksusowego katalogu. Wprowadziłam się do jego przestronnego apartamentu na ostatnim piętrze nowoczesnego wieżowca. Miałam do dyspozycji kartę kredytową, designerskie ubrania i dostęp do świata, o którym wcześniej mogłam tylko marzyć. Szybko jednak zorientowałam się, że w tym idealnym obrazku brakuje najważniejszego elementu: ciepła.

Artur był perfekcjonistą. Wymagał ode mnie, abym zawsze wyglądała nienagannie, uśmiechała się w odpowiednich momentach podczas spotkań z jego klientami i nie zadawała zbytnio skomplikowanych pytań. Z biegiem czasu przestał traktować mnie jak partnerkę, a zaczął jak jeszcze jeden drogi rekwizyt w swoim doskonale urządzonym życiu.

— Kochanie, załóż tę czerwoną sukienkę — rzucił pewnego wieczoru, nie odrywając wzroku od ekranu laptopa. — Dzisiaj spotykamy się z prezesem. Musisz wyglądać reprezentacyjnie.

— Wolałabym zostać w domu — odpowiedziałam, czując rosnące zmęczenie ciągłym udawaniem. — Miałam ciężki dzień.

— Saro, nie dyskutuj. — Jego głos stał się nagle lodowaty. — Zapewniam ci wszystko, o co poprosisz. Wymagam tylko odrobiny zaangażowania w moje sprawy zawodowe. To chyba nie jest zbyt wygórowana cena?

Słowo cena odbiło się echem w mojej głowie. Zrozumiałam wtedy, że jestem w złotej klatce. Nie było tu miejsca na moje uczucia, na moje słabości czy gorsze dni. Byłam tylko ozdobą. Zaczęłam tęsknić za zapachem drewna, który zawsze towarzyszył Sebastianowi. Za jego troskliwym spojrzeniem, gdy wracałam zmęczona z pracy, i za tym, jak po prostu siadał obok mnie w milczeniu, trzymając mnie za rękę.

Drzwi zamknęły się przed moim nosem

Decyzja o odejściu od Artura dojrzewała we mnie kilka tygodni. Kiedy w końcu spakowałam swoje rzeczy w dwie walizki i zostawiłam na stole klucze do apartamentu, poczułam niewyobrażalną ulgę. Nie miałam niczego. Straciłam dawną pracę, zraziłam do siebie dawnych znajomych. Została mi tylko świadomość, że popełniłam najgorszy błąd w swoim życiu. Z bijącym sercem stanęłam pod drzwiami mieszkania Sebastiana. Nacisnęłam dzwonek. Minęła wieczność, zanim usłyszałam kroki. Drzwi otworzyły się, a w nich stanął on. Wyglądał na starszego, jego twarz była zmęczona, ale wciąż tak samo dobra. Na mój widok jego oczy zwęziły się nieznacznie.

— Saro? Co ty tu robisz?

— Sebastian... — Mój głos załamał się. — Ja tak bardzo przepraszam. Zrozumiałam, jak strasznie się pomyliłam. Zostawiłam Artura. Chciałabym... chciałabym z tobą porozmawiać.

Spojrzał na mnie, a w jego oczach nie było już tego ciepła, które pamiętałam. Był tam chłód, obojętność i ogromny dystans.

— Zrozumiałaś, że się pomyliłaś? — powtórzył powoli. — To ciekawe. Kiedy wychodziłaś stąd kilka miesięcy temu, byłaś bardzo pewna, że potrzebujesz czegoś więcej. Złota klatka okazała się za ciasna?

— Proszę, daj mi chociaż wytłumaczyć...

— Nie mamy o czym rozmawiać, Saro — przerwał mi stanowczo, choć bez podniesienia głosu. — Jeśli potrzebujesz porady, jak pokierować swoim życiem, idź do swojej siostry. Marta na pewno znajdzie dla ciebie kolejnego odpowiedniego kandydata z odpowiednim portfelem. Ja nie mam ci nic do zaoferowania.

Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, drzwi zamknęły się przed moim nosem. Zostałam sama na klatce schodowej, czując, jak po policzkach płyną mi gorzkie łzy.

Byłam zdeterminowana

Odrzucenie przez Sebastiana bolało, ale wiedziałam, że na nie zasłużyłam. Nie mogłam oczekiwać, że przyjmie mnie z otwartymi ramionami po tym, jak go potraktowałam. Zrozumiałam, że słowa to za mało. Musiałam udowodnić mu czynami, że naprawdę się zmieniłam. Znalazłam skromną pracę w małej księgarni na obrzeżach miasta. Wynajęłam maleńki pokój. Zerwałam kontakty z Martą, uświadamiając jej, jak bardzo jej rady zniszczyły moje życie. Zaczęłam żyć prosto, ucząc się na nowo doceniać rzeczy, które nie miały metki z ceną.

Od czasu do czasu pojawiałam się w okolicy warsztatu Sebastiana. Początkowo po prostu zostawiałam mu na progu ciepłą kawę w chłodne poranki albo drobne wypieki, wiedząc, że często zapominał o jedzeniu w ferworze pracy. Nie narzucałam się. Kiedy mnie zauważał, kiwałam tylko głową i odchodziłam. Mijały miesiące. Moja wytrwałość zaczęła przynosić drobne, nieśmiałe efekty. Pewnego deszczowego popołudnia, gdy niosłam mu termos z herbatą, zatrzymał mnie w drzwiach.

— Wejdź — powiedział cicho, przesuwając się, by zrobić mi miejsce. — Zmokniesz.

Usiadłam na małym stołku w kącie warsztatu, patrząc, jak pracuje nad rzeźbioną ramą. Milczeliśmy przez długi czas, ale to milczenie nie było już wrogie. Było pełne niewypowiedzianych pytań i powolnego oswajania się ze sobą na nowo.

— Dlaczego to robisz, Saro? — zapytał w końcu, odkładając narzędzia. — Dlaczego tu przychodzisz?

— Ponieważ to ty jesteś moim domem — odpowiedziałam szczerze, patrząc mu prosto w oczy. — Nie luksus, nie pieniądze, nie wygoda. Ty. I wiem, że zniszczyłam to zaufanie. Ale będę czekać, aż pozwolisz mi spróbować je odbudować. Nawet jeśli potrwa to lata.

Sebastian spojrzał na mnie długo i badawczo. W jego oczach dostrzegłam iskrę tego dawnego, ciepłego uczucia, które myślałam, że utraciłam na zawsze. Powoli wyciągnął dłoń i delikatnie otarł kroplę deszczu z mojego policzka.

— To będzie długa droga, Saro — szepnął. — Bardzo długa.

— Mam czas — odpowiedziałam, uśmiechając się przez łzy.

Wiedziałam, że przed nami jeszcze wiele pracy. Rany nie goją się z dnia na dzień. Ale w tamtym momencie, w pachnącym drewnem warsztacie, czułam, że wreszcie jestem na właściwym miejscu. Zrozumiałam, że prawdziwa wartość życia nie leży w tym, co posiadamy, ale w tym, kogo mamy obok siebie. I byłam zdeterminowana, by nigdy więcej o tym nie zapomnieć.

Sara, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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