Od kiedy zmarł mój mąż, mieszkam samotnie. Nie przepadam za sąsiadami z mojej kamienicy, bo okropnie się zestarzeli. Za każdym razem, kiedy kogoś spotykam, muszę wysłuchiwać biadolenia na zdrowie, wysokie ceny i niskie emerytury. Moja sytuacja jest podobna, też mogłabym narzekać. Jednak ja z natury jestem pogodna i optymistyczna. Dlatego nie lubię słuchać nieustannego narzekania sąsiadów. Nikomu się jeszcze w życiu nie polepszyło od ciągłego zrzędzenia.

Pewnego razu, gdy wracałam ze spaceru, minął mnie na klatce schodowej jakiś młody człowiek. Potem usłyszałam, jak piętro wyżej otwiera drzwi kluczem. „Mieszka tutaj?” – zdziwiłam się. „Całe szczęście, że wprowadził się ktoś młody do tego domu starców. Może doda trochę życia temu ponuremu towarzystwu” – pomyślałam zadowolona.

Po około trzech tygodniach usłyszałam wieczorem głośną muzykę. Dobiegała z piętra, gdzie od niedawna mieszkał młodzieniec. Najwyraźniej zrobił imprezę. Trudno mi było zasnąć, ale nie interweniowałam. „W końcu młodość ma swoje prawa. A jedna noc to nie dramat ” – pomyślałam.

Jednak moi sąsiedzi, widać, ciężko to przeżyli, bo nazajutrz wybuchła afera. Co chwilę przychodził do mnie ktoś, skarżąc się na hałasy i szukając u mnie poparcia.

– Przecież to tylko jeden raz. Chłopak mieszka tu od trzech tygodni. Wcześniej nie przeszkadzał – tłumaczyłam.

Jak grochem o ścianę.

– Starsi ludzie mają to do siebie, że ciągle na coś narzekają – powiedziałam w końcu Kowalskiej. – Więcej marudzenia niż cała historia jest warta.

– Ale on jest tak bezczelny, że nawet nie otwiera mi drzwi, kiedy do niego dzwonię – gorączkowała się sąsiadka.

– Może pracuje? Nie jest przecież emerytem jak my – broniłam chłopaka.

– Po takiej bibie nikt normalny nie miałby siły iść do pracy. Raczej leży pijany i ma nas w nosie.

– Może powinnaś zostać detektywem, skoro tak bardzo lubisz snuć domysły – zdenerwowałam się.

– Ciebie nigdy nic nie obchodzi i nic ci nie przeszkadza – syknęła Kowalska.

– To zupełnie odwrotnie niż u ciebie – odcięłam się.

Kilka dni później wybuchła kolejna afera związana z młodym człowiekiem. Z jego mieszkania zaczęło bowiem dobiegać szczekanie. Lubiłam zwierzęta. Sama chętnie wzięłabym psa, ale zdrowie mi nie dopisywało. Poza tym, kto by się nim zajął w razie mojej śmierci. Czworonóg młodzieńca ujadał jednak przez cały dzień – najwyraźniej z tęsknoty. To był powód do kolejnej serii skarg. W końcu zwołano zebranie lokatorów. Pomyślałam, że pójdę na nie, aby stanąć w obronie młodzieńca. Najwięcej do powiedzenia miała Kowalska:

– Ten pies jest nie do zniesienia. A gówniarz, który się do nas wprowadził udaje, że nie słyszy dzwonka. Na pewno jest w domu.

– Pies nie szczeka w nocy, chyba dlatego, że nie jest sam – zabrałam głos.

– Może w takim razie ktoś z nas weźmie go do siebie w ciągu dnia – zaproponowałam. – I tak nie mamy nic roboty.

– Ja mam dużo różnych zajęć – oburzyła się Kowalska. – Zażądajmy od właściciela kamienicy, aby wyrzucił psa. Jedna osoba nie może zatruwać życia pozostałym.

– Życia?! Chyba pierdzenia w kanapę – wkurzyłam się. – A psa mogę wziąć ja.

Wieczorem, gdy ucichło szczekanie, poszłam w odwiedziny do nowego lokatora. Otworzył wyraźnie zmęczony.

– Pana pies wyje z tęsknoty przez cały dzień. Może go pan zostawiać u mnie. Będę miała towarzystwo.

– Dziękuje bardzo. Znalazłem go błąkającego się po ulicy i nie miałem serca oddać do schroniska. Dużo pracuję i trudno mi się nim opiekować. Jestem Marcin. Proszę, niech pani wejdzie.

W ten sposób mam w domu towarzystwo psa w tygodniu. A w weekendy goszczę na obiedzie Marcina, który okazał się bardzo miły. Wystarczyła odrobina dobrej woli, by rozwiązać problem. Ale moi sąsiedzi zapewne znajdą sobie zaraz jakiś inny powód do narzekania.

