Mamo, dziadek znowu cały czas siedzi w Internecie – Magda wpadła do kuchni, chwytając kawałek ciasta. – Powiedz mu coś! Chciałam poczytać o stawonogach, a on już drugą godzinę zajmuje komputer – jęczała córka.

– Myszko, chyba ustaliliśmy, że dopóki nie kupimy ci drugiego komputera, będziesz się musiała jakoś z dziadkiem dogadywać. To jest jego sprzęt, ma prawo...

– Ale on tam siedzi całymi wieczorami! – teraz córka była już naprawdę zdenerwowana, a ja zrozumiałam, że jeśli nie chcę dopuścić do kolejnej rodzinnej sprzeczki, muszę interweniować.

Fakt – mój teść Ryszard całe dnie spędzał w sieci. Odkąd dwa lata temu przeszedł na emeryturę, nie mógł sobie znaleźć miejsca, aż odkrył komputer. Teraz przesiaduje przed monitorem, a co gorsza bywa na... portalach towarzyskich! Najpierw wmawiał mnie i mężowi, że czytuje w sieci artykuły historyczne, ale pary razy złapałam go na buszowaniu po ogłoszeniach matrymonialnych.

Wiedziałam, że źle mu samemu – teściowa zmarła już ponad cztery lata temu. Miał prawo czuć się samotny, ale żeby szukać szczęścia w Internecie? Przecież wszyscy wiedzą, że jeszcze nikt niczego dobrego tam nie znalazł – myślałam, wchodząc do pokoju teścia.

– Tato, znowu trzeba będzie zmieniać okulary, wzrok się tacie popsuje. Nie można całymi dniami siedzieć...

– Nie jestem dzieckiem, dajcie mi spokój! – przerwał mi teść, a potem dodał, że rozmawia na facebooku!

– Dziadku fejs jest dla młodych! – krzyknęła Magda bliska łez, a teść zaraz się zaperzył.

No i się zaczęło. Kłócili się cały wieczór, a mnie ręce opadły.

– Porozmawiaj z ojcem – poprosiłam męża, kiedy wrócił na kolację, ale nie chciał o tym słyszeć.

– Ojciec ma prawo robić to, co chce – oznajmił, stając po męskiej stronie.

Nie, to nie – pomyślałam i nie wracałam więcej do tematu. Trudno, niech sobie Magda jakoś radzi, a teść? Chce przez całe dnie klikać, niech klika! Tyle że ku naszemu zdziwieniu na klikaniu się nie skończyło!

– To jest Olga – oznajmił któregoś dnia teść, kiedy wróciłam z pracy.

Zatkało mnie! Na sofie w naszym salonie siedziała blondynka nieco po czterdziestce. Ostro umalowana, ubrana w krótką sukienkę i buty na koturnach!

– Poznaliśmy się w sieci – kontynuował teść, dodając, że Olga pochodzi z Ukrainy i szuka właśnie męża.

– Ja lubię starszych mężczyzn, oni dobrzy, poukładani... – zaszczebiotała Olga swoim śpiewnym akcentem, a potem objęła mojego teścia, który siedział rozanielony jak nastolatek na pierwszej randce!

Nie wiedziałam, co powiedzieć, więc wyjąkałam jedynie "miło poznać" i zniknęłam w kuchni. Myślałam, że ta cała Olga szybko się zmyje, widząc, że wróciłam, ale gdzie tam! Jej chichot niósł się po mieszkaniu jeszcze ze dwie godziny.

Czy tata nie zna życia? – naskoczyłam na teścia, kiedy ją pożegnał. – Przecież to są cwaniary. Często kradną, chcą się jedynie dobrze ustawić. Skąd tata wie, co takiej chodzi po głowie. Młodsza od ojca z dwadzieścia pięć lat, ładna, a ojciec myśli, że ona...

– Olga powiedziała, że będziemy razem – stwierdził stanowczo i aż poczerwieniał.

Przestraszyłam się, że jeszcze jakiegoś zawału dostanie, więc zamilkłam i podałam obiad, ale wieczorem znowu się zaczęło. Olga to, Olga tamto. Wyglądało na to, że teść całkiem oszalał!

– Jutro idziemy razem do kina, potem zabieram Olgę do restauracji. Jak ona kocha dziczyznę... – mówił.

– Tato, jeśli zamierza się ojciec z nią spotykać, to nie w domu! Może nas okraść, kto wie, co to za jedna! I ile wy się właściwie znacie?

– Będzie ze dwa tygodnie, jak do siebie piszemy – westchnął teść.

– To rzeczywiście cała wieczność – stwierdziłam.

Chciałam jeszcze coś dodać, ale dałam spokój. Kochałam teścia, zawsze był dla mnie dobry, więc nie chciałam mu robić przykrości

Przez następne dni dzielnie wysłuchiwałam opowieści o bezinteresownej miłości i oddaniu Olgi, a potem nagle wszystko ucichło. Przez tydzień, dwa teść nawet słówkiem nie pisnął, co się z nią dzieje, aż w końcu udało mi się z niego wyciągnąć, że go okłamała i zostawiła dla jakiegoś czterdziestolatka z grubym portfelem. Może to podłe, ale odetchnęłam z ulgą. Nie na długo jednak. Jakoś na wiosnę teść znowu poznał kobietę przez Internet.

– Mariola jest cudowna. Zresztą sama zobaczysz, jutro przychodzi do mnie na kawę – oznajmił podekscytowany teść.

No i przyszła. Kolejna cwaniara, ćwierć wieku młodsza od teścia. Pilnowałam się, żeby niczego nie palnąć i nawet kawę im podałam. Co innego mogłam zrobić? Daj Boże, żeby teść znowu sam się opamiętał – pomyślałam. Wieczorem usiłowałam kolejny raz pogadać o tym z mężem, ale mnie zbył.

– Ojciec ma sześćdziesiąt sześć lat, nie jest jakimś zgrzybiałym starcem u schyłku życia. Ma prawo robić to, co chce – powiedział Marcin, a potem zajął się swoją książką.

– Nie rozumiesz, że Magda na to wszystko patrzy! Przecież ja też chcę, by tata był szczęśliwy, ale czy on musi przyprowadzać do domu jakieś podejrzane kobiety z Internetu?! Czy ty widziałeś, co to za jedne?! – krzyknęłam, tracąc nad sobą panowanie.

Marcin rzucił książką i wyszedł na balkon, mrucząc, że nie ma ochoty o tym gadać, bo jest zmęczony. I było po dyskusji.

A teść szalał. Przez rok przez nasze mieszkanie przewinął się cały wianuszek kobiet! Cudzoziemki i Polki. Młodsze i starsze, wszystkie jakieś cwane, nieszczere. Jeśli już któraś w miarę mi się podobała, to z kolei nie odpowiadała teściowi! Byłam załamana. Wyglądało na to, że ojciec całkiem zgłupiał! Całe życie był mądrym, wykształconym człowiekiem, a teraz?

W końcu zaczęłam się nawet zastanawiać nad wzięciem kredytu i wyniesieniem się z mieszkania teścia. Do tej pory było nam wygodnie – cztery olbrzymie pokoje, duża, słoneczna kuchnia i dwa balkony dawały poczucie komfortu, ale w tej sytuacji? Dzień po dniu po domu kręcą się jakieś obce baby!

Pewnego dnia stojąc w kolejce po warzywa, usłyszałam.

– Nie, nie, ja poproszę mniej tej marchewki. Odkąd mąż zmarł, niewiele gotuję – elegancka kobieta przede mną pokiwała ze smutkiem głową i zaczęła pakować do siatki swoje zakupy, a mnie olśniło!

Sama teścia wyswatam! Znajdę mu odpowiednią kobietę, to przestanie buszować po sieci – zdecydowałam, zastanawiając się, kogo by mu przedstawić najpierw. Przypomniałam sobie emerytowaną nauczycielkę z naszej klatki, potem przeuroczą wdowę spod trójki i samotną farmaceutkę z bloku naprzeciwko. Poznałam je wszystkie na aerobiku w osiedlowym klubie i teraz postanowiłam działać.

Wybrałam aptekarkę – była najmłodsza, zadbana i przemiła. Miała śmiech młodej kobiety, w oczach błysk i prześliczne blond włosy. Teściowi powinna się spodobać – pomyślałam, a potem zaaranżowałam ich przypadkowe spotkanie na działce. Miałam obawy, że się nie uda, ale okazało się, że teść gładko połknął przynętę i wpadł w sidła mojej intrygi! Minął miesiąc, a oni wciąż chodzą razem do teatru i na spacery. Ostatnio wybrali się nawet do Sandomierza, a teść parę razy kupił olbrzymi bukiet róż!

Jestem dobrej myśli, tym bardziej, że ojciec już nawet nie włącza komputera. Wczoraj przez chwilę siedział w Internecie, ale zerkając mu przez ramię, zobaczyłam, że tym razem rzeczywiście czyta o historii drugiej wojny. Mój podstęp się udał.

