Kiedyś byliśmy zgranym zespołem. Pamiętam czasy, gdy odkładaliśmy każdy grosz, by wyposażyć nasze pierwsze, skromne mieszkanie. Cieszyliśmy się z najdrobniejszych rzeczy, z samodzielnie skręconej szafki, z tanich zasłon kupionych na wyprzedaży.

Wydawała na kremy

Wszystko zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie potrafię wskazać tego jednego, konkretnego dnia, w którym moja żona Aldona zaczęła traktować nasz domowy budżet jak studnię bez dna.

Początkowo były to drobiazgi. Kurier przynosił niewielkie paczki, a żona tłumaczyła, że to tylko niezbędne kosmetyki z internetowej drogerii. Z czasem jednak na półce w łazience zaczęło brakować miejsca na moje rzeczy, wyparte przez szklane słoiczki ze złotymi nakrętkami, serum ze śluzem ślimaka i perfumy.

– Przecież muszę jakoś wyglądać – tłumaczyła, gdy próbowałem zwrócić uwagę na rosnące wydatki. – Pracuję w biurze, spotykam się z ludźmi. Nie mogę wyglądać na zaniedbaną.

Starałem się to zrozumieć. Brałem nadgodziny, aby zapewnić nam płynność finansową. Zosia rosła, a wraz z nią jej potrzeby. Nasza córka odkryła w sobie ogromną pasję do muzyki. Godzinami potrafiła stukać w klawisze keyboardu, który kupiliśmy jej w internecie z drugiej ręki.

Klawisze zacinały się, a dźwięk pozostawiał wiele do życzenia, ale Zosia nie poddawała się. Jej największym marzeniem było profesjonalne pianino cyfrowe, by mogła rozpocząć prawdziwą naukę w ognisku muzycznym. Obiecałem jej, że zrobimy wszystko, by to marzenie spełnić.

Zbliżała się komunia

Zbliżał się maj, a wraz z nim pierwsza komunia naszej córki. To wydarzenie zdominowało nasze życie na długie miesiące przed wyznaczonym terminem. Dla mnie najważniejsze było duchowe przeżycie Zosi oraz to, by ten dzień spędziła w radości, w gronie najbliższych. Dla Aldony priorytety leżały zupełnie gdzie indziej.

– Chcesz, żeby moja siostra znowu patrzyła na nas z góry? – denerwowała się. – Jej córka miała przyjęcie w pałacyku za miastem. My robimy obiad w domu i ogrodzie, więc chociaż dekoracje i jedzenie muszą być na poziomie!

Ustępowałem dla świętego spokoju. Wziąłem na siebie dodatkowe zlecenia, zarywałem noce przed komputerem, by spiąć budżet. Zosia była zachwycona swoją prostą, skromną sukienką, a ja cieszyłem się, że mimo nerwowej atmosfery, ona pozostaje w tym wszystkim niewinnym, radosnym dzieckiem.

Umówiliśmy się z Aldoną, że całą zebraną kwotę odłożymy na specjalne konto oszczędnościowe Zosi. Część z tych pieniędzy miała pokryć zakup upragnionego pianina, a reszta miała czekać na jej przyszłe potrzeby edukacyjne.

Byłem zapracowany

Dzień komunii minął w pięknej, słonecznej aurze. Goście dopisali, jedzenie zniknęło ze stołów, a Zosia promieniała. Wieczorem, gdy ostatni krewni odjechali, usiedliśmy we trójkę w salonie. Nasza córka z powagą godną dorosłego otwierała kolejne białe koperty.

– Tatusiu, patrz! – wykrzyknęła, układając na stole banknoty. – Będę miała prawdziwe pianino! A może nawet zostanie na lekcje muzyki!

Zebrana kwota była naprawdę spora. Zamknęliśmy ją w metalowym pudełku, które schowałem na najwyższej półce w szafie w naszej sypialni. Ponieważ był to niedzielny wieczór, umówiliśmy się, że w środę, gdy będę miał luźniejszy dzień w pracy, pojedziemy razem do banku, by założyć Zosi konto.

W środę okazało się, że muszę pilnie wyjechać na dwa dni do oddziału firmy w innym mieście. Sprawa z bankiem musiała poczekać. Nie widziałem w tym problemu, pudełko leżało bezpiecznie w szafie. Gdy wróciłem z delegacji, wpadłem w wir codziennych obowiązków. Zosia była pochłonięta nauką do sprawdzianów na koniec roku szkolnego.

Pojechała do spa

Pewnego piątkowego popołudnia, zaledwie trzy tygodnie po komunii, żona oznajmiła mi radosnym tonem, że wyjeżdża na weekend.

– Dziewczyny z biura organizują wyjazd do spa w górach – powiedziała, pakując do walizki swoje ubrania. – Muszę odpocząć po tych wszystkich nerwach związanych z przyjęciem Zosi. Należy mi się chwila relaksu.

Wiedziałem, ile kosztują takie wyjazdy, a nasze konto bieżące po opłaceniu komunii świeciło pustkami.

– Skąd wzięłaś na to pieniądze? – zapytałem ostrożnie.

– Och, nie martw się – machnęła ręką. – Miałam odłożone swoje prywatne oszczędności z premii, poza tym dostałyśmy zniżkę grupową. Zajmij się Zosią, zrobiłam wam obiad na dwa dni.

Nie drążyłem tematu. Jednak gdy wróciła w niedzielę wieczorem, pachnąca egzotycznymi olejkami, z torbą pełną nowych kosmetyków, moje wątpliwości urosły do gigantycznych rozmiarów. Na jej nadgarstku lśniła nowa, delikatna bransoletka, której nigdy wcześniej nie widziałem.

Kolejne dni przynosiły nowe niespodzianki. Znów zaczęły pojawiać się kartony od kurierów. Aldona kupiła sobie trzy pary nowych butów, tłumacząc, że były na niebywałej wyprzedaży. W łazience stanęły nowe flakony perfum. Z mojej pensji ledwo starczało na opłaty i bieżące życie. Z jej wypłaty nie mogło zostać tyle, by pokryć te wszystkie fanaberie.

Pieniądze zniknęły

Któregoś dnia Aldona wyszła do pracy, a Zosia do szkoły. Zostałem sam, pracując zdalnie. Szukając ważnych dokumentów ubezpieczeniowych, podszedłem do sypialnianej szafy. Mój wzrok padł na najwyższą półkę. Metalowe pudełko stało inaczej, niż je zostawiłem. Sięgnąłem po nie. Otworzyłem wieczko i zamarłem. Zamiast grubego pliku banknotów, na dnie leżało zaledwie kilka drobnych nominałów. Reszta zniknęła.

Mój umysł pracował na najwyższych obrotach, próbując znaleźć jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie. Może Aldona sama poszła do banku i wpłaciła te pieniądze? Złapałem za telefon i wybrałem numer żony. Odebrała po kilku sygnałach.

– Gdzie są pieniądze Zosi? – zapytałem wprost.

– Jakie pieniądze?

– Te z komunii. Z pudełka. Zostało kilka banknotów. Przełożyłaś je gdzieś? Wpłaciłaś na konto?

– Porozmawiamy o tym w domu – rzuciła i rozłączyła się.

Zaniepokoiłem się

Kiedy po południu usłyszałem przekręcanie klucza w zamku, od razu wyszedłem na korytarz. Zosia miała tego dnia zajęcia świetlicowe, więc wiedziałem, że jesteśmy sami.

– Słucham – powiedziałem chłodno, stając z pustym pudełkiem w dłoniach. – Gdzie są pieniądze naszego dziecka?

Żona westchnęła ciężko. Usiadła na kanapie, przyjmując postawę pełną irytacji, a nie skruchy.

– Musiałam trochę wziąć. Nie rób z tego afery. Mieliśmy mnóstwo wydatków przy tej komunii.

– Wydatków, które sama wykreowałaś! – podniosłem głos, choć bardzo tego nie chciałem. – Umówiliśmy się, że to są pieniądze Zosi na pianino! Ile wzięłaś?

– No, większość – odparła, wzruszając ramionami, jakbyśmy rozmawiali o drobniakach na bułki. – Zapłaciłam za wyjazd do spa, musiałam uzupełnić kosmetyki, kupiłam buty. Przecież ja też coś z tego życia muszę mieć! Przez dwa miesiące urabiałam się po łokcie przy organizacji tego przyjęcia! Należała mi się jakaś nagroda!

Myślałem, że to żart

Patrzyłem na kobietę, z którą spędziłem ponad dziesięć lat życia, i miałem wrażenie, że widzę obcą osobę. Nie było w niej ani krzty poczucia winy.

– Nagroda? – wykrztusiłem. – Okradłaś własne dziecko. Wydałaś pieniądze, które rodzina dała Zosi na jej przyszłość, na wyjazd z koleżankami i pachnidła! Jak zamierzasz jej teraz spojrzeć w oczy? Jak jej powiesz, że nie będzie pianina?

– Przestań dramatyzować! – oburzyła się. – Zosia jest dzieckiem! Za miesiąc zapomni o pianinie i znajdzie sobie nowe hobby. Dzieciom nie są potrzebne takie kwoty. Poza tym jesteś wiecznie zajęty pracą. Miałam okazję poczuć się jak człowiek. Kiedyś jej to oddam, jak dostanę podwyżkę.

Zrozumiałem wtedy, że do niej nic nie dociera. Zbudowała w swojej głowie fałszywe usprawiedliwienie, by zagłuszyć wyrzuty sumienia. Skupiła się wyłącznie na sobie, na błyszczącym świecie, do którego tak bardzo chciała należeć.

– Nie oddasz – powiedziałem ze smutkiem. – Bo dla ciebie zawsze znajdzie się kolejny wyjazd, kolejny krem, kolejna rzecz, która jest rzekomo niezbędna. Zniszczyłaś coś, czego nie da się kupić.

Straciłem zaufanie

Od tamtej rozmowy minęły dwa miesiące. Nasz dom przypomina teraz hotel, w którym dwoje obcych sobie ludzi mija się w drodze do kuchni. Nie potrafię na nią patrzeć. Budżet domowy podzieliłem twardą ręką. Przejąłem pełną kontrolę nad wspólnym kontem, zostawiając jej dostęp tylko do tego, co sama zarobi. Była wściekła, padło wiele gorzkich słów, ale byłem nieugięty.

Najgorszy był moment, w którym musiałem wytłumaczyć Zosi, co stało się z jej marzeniem. Nie miałem serca powiedzieć jej prawdy, że matka lekką ręką wydała jej pieniądze. Wziąłem winę na siebie, choć kłamstwo paliło mnie od środka.

– Córeczko, mieliśmy niespodziewane wydatki domowe. Musiałem pożyczyć twoje pieniądze na naprawy. Obiecuję ci, że do zimy odłożę wszystko co do grosza i pojedziemy kupić to wymarzone pianino. Wybacz mi.

Zosia popatrzyła na mnie.

– Nie szkodzi, tatusiu. Poczekam.

Moja dziewięcioletnia córka rozumiała więcej o wspólnocie i wsparciu niż dorosła kobieta, z którą wziąłem ślub. Znalazłem dodatkową pracę w weekendy. Odkładam każdą zarobioną sumę na nowe, ukryte przed żoną konto. Zbliżam się już do połowy potrzebnej kwoty. Kiedyś wierzyłem, że miłość i wspólne lata potrafią przetrwać najgorsze burze. Dziś wiem, że niektóre pęknięcia są nie do naprawienia.

Artur, 40 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

