Myślałam, że wspólne zrywanie tapet i wybieranie koloru ścian na nowo nas do siebie zbliży. Zamiast tego z każdym zeskrobanym kawałkiem starej farby odkrywaliśmy, jak bardzo do siebie nie pasujemy. Kiedy ostatecznie zamknęły się za nim drzwi, poczułam nie żal, a ogromną ulgę, że wreszcie będę mogła oddychać we własnym domu.

Kompromis okazał się pułapką

To miał być nasz pierwszy od dawna prawdziwy urlop. Planowaliśmy wyjazd w góry, długie spacery i odcięcie się od codziennych problemów. Moja praca w agencji reklamowej od miesięcy wysysała ze mnie resztki energii. Ciągłe telefony, presja czasu, setki nieustannie zmieniających się wytycznych od klientów. Wracałam do domu z pulsującym bólem głowy, marząc tylko o ciszy i spokoju. Niestety, nasza sypialnia w niczym nie przypominała oazy relaksu. Stare, skrzypiące łóżko, przypadkowe szafki, które Maciek przyniósł jeszcze ze swojego studenckiego mieszkania, i wiecznie przytłaczający bałagan sprawiały, że czułam się tam po prostu źle.

Kiedy pewnego wieczoru zasugerowałam, żebyśmy zrezygnowali z wakacyjnego wyjazdu i przeznaczyli te pieniądze na gruntowny remont sypialni, Maciek o dziwo od razu się zgodził. Zawsze uważałam go za człowieka rozsądnego, chociaż dość mocno przywiązanego do tradycji i swoich przyzwyczajeń. Poza tym wydawało mi się, że wspólny projekt to idealna okazja, by tchnąć trochę świeżości nie tylko w nasze mieszkanie, ale i w nasze małżeństwo, które ostatnio przypominało raczej mijanie się dwojga współlokatorów.

Miałam jasną wizję. Od tygodni zapisywałam inspiracje w telefonie. Chciałam stworzyć przestrzeń w stylu japandi. To połączenie japońskiego minimalizmu i skandynawskiej funkcjonalności. Jasne, ciepłe drewno, lniane tkaniny w odcieniach beżu i zgaszonej szałwii, niskie łóżko, bambusowe akcenty i absolutny brak zbędnych bibelotów. Wyobrażałam sobie, jak wchodzę do tego pokoju po ciężkim dniu, zamykam drzwi i otula mnie harmonijna, kojąca przestrzeń. Moja przyjaciółka Agnieszka niedawno urządziła w ten sposób swoje mieszkanie. Kiedy ją odwiedzałam, czułam się tam tak dobrze, że niemal nie chciałam wychodzić. Opowiadała mi, jak bardzo uporządkowana przestrzeń wpływa na jej wewnętrzny spokój. Chciałam dokładnie tego samego.

Nasze wizje były skrajnie inne

Pierwsze zgrzyty pojawiły się już w sklepie budowlanym. Szliśmy alejką z panelami podłogowymi. Wskazałam na jasny, bielony dąb o matowym wykończeniu, idealnie wpisujący się w moją estetykę. Maciek jednak przeszedł obok niego obojętnie, zatrzymując się przy stoisku z ciężkimi, ciemnymi deskami pokrytymi błyszczącym lakierem.

– Popatrz na to – powiedział, gładząc dłonią ciemnobrązową powierzchnię. – To jest porządny materiał. Wygląda solidnie, jak w dawnym budownictwie. Mój dziadek miał podobną podłogę w swoim gabinecie. Prawdziwa klasa.

– Ale my nie urządzamy gabinetu twojego dziadka, tylko naszą sypialnię – starałam się brzmieć łagodnie, choć poczułam pierwsze ukłucie irytacji. – Ciemna podłoga optycznie pomniejszy pokój. Zresztą, pokazywałam ci moje inspiracje. Chciałam, żeby było jasno i lekko.

– Te twoje inspiracje wyglądają jak sala operacyjna w prywatnej klinice – prychnął Maciek, krzyżując ręce na piersi. – Zero duszy, zero charakteru. Sypialnia musi być przytulna, ciężka, dawać poczucie bezpieczeństwa. Znalazłem w internecie świetną ofertę na meble z lat siedemdziesiątych. Ktoś sprzedaje kompletną meblościankę. Prawdziwy orzech. Wystarczy ją lekko odświeżyć.

Spojrzałam na niego, nie wierząc własnym uszom. Meblościanka? W sypialni, która miała być minimalistyczną oazą spokoju?

– Żartujesz, prawda? – zapytałam cicho. – Chcesz wstawić do naszej sypialni ciężką meblościankę z PRL-u? Przecież to zagraci całą przestrzeń! Gdzie ty tu widzisz miejsce na relaks?

– Nie znasz się na prawdziwym designie – skwitował, odwracając się na pięcie. – Wszyscy teraz wracają do stylu vintage. To ma duszę. A nie jakieś bambusowe patyczki i beżowe zasłonki, od których chce się spać z nudów, a nie z wyciszenia.

Wróciliśmy do domu w milczeniu. Zamiast radości z rozpoczętego projektu, czułam ciężar w klatce piersiowej. Zaczęłam dostrzegać, że ten remont nie będzie polegał na szukaniu kompromisu, ale na przeciąganiu liny.

Nawet nie zapytał mnie o zdanie

Dwa dni później, po wyczerpującym spotkaniu z nowym klientem, wróciłam do mieszkania, marząc tylko o gorącym prysznicu. W przedpokoju potknęłam się o masywny obiekt owinięty w szary materiał zabezpieczający. Z pokoju wyszedł uśmiechnięty Maciek, ocierając dłonie z kurzu.

– I jak? Udało mi się go wnieść samemu, chociaż waży chyba tonę – oznajmił dumnie.

Odsłonił fragment materiału. Moim oczom ukazał się ogromny, kanciasty fotel obity grubym, wzorzystym welurem w odcieniach musztardowej żółci i zgaszonego brązu. Wyglądał, jakby został wyjęty wprost z poczekalni w urzędzie w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym którymś roku. Posiadał ciężkie, drewniane podłokietniki pokryte grubą warstwą ciemnego lakieru.

– Co to jest? – zapytałam, czując, jak serce zaczyna mi szybciej bić z nerwów.

– Znalazłem na lokalnym portalu ogłoszeniowym. Ktoś oddawał za bezcen. To będzie centralny punkt naszej sypialni. Wyobraź sobie: stary dywan w perskie wzory, ten fotel, a za nim ciężka, dębowa szafa. Klimat nie do podrobienia.

Opadłam na krzesło w kuchni, ukrywając twarz w dłoniach. Zrozumiałam, że on zupełnie mnie nie słuchał. Nie interesowało go to, czego ja potrzebuję po powrocie ze stresującej pracy. Nie obchodziły go moje starannie dobierane palety kolorów, moje prośby o stworzenie przestrzeni, w której mogłabym po prostu odetchnąć. Widział tylko swoją nostalgię, swoje wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w mieszkaniu rodziców, zawalonym ciężkimi, masywnymi meblami.

– Maciek, ja nie chcę żyć w muzeum – powiedziałam, starając się opanować drżenie głosu. – Prosiłam cię. Mówiłam, jak bardzo potrzebuję przestrzeni. Jak bardzo przytłacza mnie nadmiar rzeczy. A ty znosisz do domu kolejny masywny, ciemny mebel, nie pytając mnie nawet o zdanie.

– Ty zawsze musisz dramatyzować – westchnął z irytacją, stając nade mną. – Chcesz wszystko kontrolować. Ma być tak, jak ty sobie wymyśliłaś w tych swoich katalogach. Nie dajesz mi żadnej przestrzeni na moje pomysły. To też jest mój dom!

– Przestrzeń? – podniosłam głos, wstając gwałtownie. – Ty nie chcesz przestrzeni, ty chcesz ją całkowicie zająć! Chcesz zagracić każdy centymetr podłogi czymś, co ma rzekomo duszę, a w rzeczywistości jest po prostu ciężkim, starym klamotem!

Rozpoczęła się kłótnia, jakiej nie mieliśmy od lat. Wyrzucaliśmy z siebie żale, które kumulowały się w nas przez długi czas. Fotel stał w przedpokoju niczym milczący świadek naszego upadku, a ja po raz pierwszy pomyślałam, że może to wcale nie o fotel ani o meblościankę tutaj chodzi.

Wcale nie chodziło o remont

Następnego dnia wzięłam urlop na żądanie. Nie miałam siły iść do pracy. Sypialnia była w połowie pusta, stare tapety w połowie zdrapane ze ścian. Siedziałam na podłodze, pośród zwojów folii malarskiej i patrzyłam w okno. Odwiedziła mnie Agnieszka. Przyniosła ciepłe rogaliki i kawę, ale kiedy zobaczyła moją twarz, od razu wiedziała, że coś jest nie tak.

– Pokłóciliście się o remont? – zapytała cicho, siadając obok mnie na podłodze.

Skinęłam głową, opierając się o ścianę. Opowiedziałam jej o fotelu, o meblościance, o tym, jak Maciek ignoruje moje potrzeby. Agnieszka słuchała w milczeniu, popijając kawę.

– Wiesz – zaczęła powoli, dobierając słowa. – Kiedy ja urządzałam swoje mieszkanie, to był proces poznawania samej siebie. Chciałam spokoju, więc stworzyłam spokój. Ale ty i Maciek... wy chyba próbujecie zbudować dwa zupełnie różne domy w jednym miejscu. On chce wracać do przeszłości. Ty chcesz iść naprzód i mieć czystą kartę.

Jej słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Miała rację. Styl japandi to była moja potrzeba uwolnienia się od ciężaru, od balastu, od ciągłego napięcia. Styl PRL-u, który forsował Maciek, to była jego potrzeba schowania się w znanych, bezpiecznych schematach, odcięcie się od zmian. Byliśmy na zupełnie innych etapach życia. On nie chciał się rozwijać, nie chciał słuchać o moich stresach, zbywał moje problemy milczeniem. Chciał wracać do domu, siadać w starym fotelu i udawać, że świat na zewnątrz nie istnieje. Ja chciałam domu, który da mi siłę do stawiania czoła temu światu.

Kiedy Maciek wrócił po południu z pracy, czekałam na niego w salonie. Atmosfera była gęsta, niemal namacalna. Spojrzał na mnie, potem na leżący w przedpokoju fotel, którego wciąż nie przesunął.

– Chciałabym porozmawiać – zaczęłam spokojnie. – I nie o remoncie.

Usiadł naprzeciwko mnie. W jego oczach widziałam defensywę, gotowość do kolejnej batalii o przewagę ciemnego drewna nad jasnym.

– Maciek, my nie potrafimy się dogadać w najprostszych sprawach – kontynuowałam. – Ty mnie nie słuchasz. Kiedy mówię, że czegoś potrzebuję, traktujesz to jak atak. Forsujesz swoje zdanie, zupełnie ignorując to, jak ja się z tym czuję. Ten remont pokazał mi coś, czego nie chciałam widzieć od dawna. My idziemy w dwóch różnych kierunkach.

– Znowu zaczynasz swoje psychologiczne analizy – przewrócił oczami. – Pokłóciliśmy się o głupi fotel, a ty dorabiasz do tego ideologię rozpadu związku. Jesteś po prostu przewrażliwiona przez swoją pracę.

– Nie – zaprzeczyłam stanowczo. – Jestem zmęczona ciągłym dostosowywaniem się do ciebie. Zmęczona tym, że we własnym domu nie ma dla mnie miejsca. Nie chcę sypialni z wielką, ciemną szafą, w której będę czuła się jak w klatce. I nie chcę małżeństwa, w którym moje zdanie nie ma żadnego znaczenia.

Zapadła ciężka cisza. Patrzyliśmy na siebie, a dystans między nami rósł z każdą sekundą. Nie było w nas złości, nie było krzyku. Była tylko smutna, przejmująca świadomość, że doszliśmy do ściany, z której zdrapaliśmy tapetę, ale nie mieliśmy pojęcia, jak ją wspólnie pomalować.

– To co proponujesz? – zapytał w końcu. Jego głos stracił całą wcześniejszą pewność siebie.

– Myślę, że powinieneś na jakiś czas zamieszkać u swojego brata. Tak, jak kiedyś wspominałeś, że ma wolny pokój. Musimy odpocząć od siebie. Przemyśleć to wszystko osobno.

Sama spełnię moje marzenie

Nie oponował. Prawdopodobnie sam czuł to samo zmęczenie, tylko ukrywał je pod maską uporu. Pakowanie zajęło mu dwa dni. Chodził po mieszkaniu cicho, zbierając swoje rzeczy. Nie rozmawialiśmy prawie wcale. W powietrzu unosił się zapach kurzu i niewypowiedzianych słów.

Ostatniego dnia stanął w drzwiach z dwiema walizkami. Z przedpokoju wyniósł też ten nieszczęsny, musztardowy fotel, z którym nie zamierzał się rozstawać.

– Zadzwonię w przyszłym tygodniu – powiedział, unikając mojego wzroku.

– Dobrze – odpowiedziałam. – Uważaj na siebie.

Drzwi zamknęły się z cichym trzaskiem. Zostałam sama w przedpokoju. Przeszłam powoli do sypialni. Stanęłam na środku pokoju, na gołej betonowej wylewce, w otoczeniu obdrapanych ścian. Było pusto i cicho. Wzięłam głęboki wdech i po raz pierwszy od bardzo długiego czasu poczułam, jak napięcie opuszcza moje ramiona. Nie płakałam. Zamiast rozpaczy, ogarnął mnie niezwykły, głęboki spokój.

Zrozumiałam, że rozstanie to nie zawsze porażka. Czasem to jedyne wyjście, by nie zgubić samej siebie w nieustannych kompromisach, które powoli nas wyniszczają. Wyciągnęłam z kieszeni telefon i otworzyłam folder z zapisanymi zdjęciami i insporacjami. Przejrzałam jasne, minimalistyczne wnętrza, strukturalne tkaniny i naturalne drewno. Uśmiechnęłam się lekko pod nosem. Przynajmniej teraz w końcu zrobię sobie tę wymarzoną sypialnię w stylu japandi. Już nikt nie będzie mi mówił, że brakuje w niej duszy, bo wreszcie będzie w niej moja własna.

Paulina, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: