Myślałam, że jestem niezniszczalna i udowodnię całemu światu, że idealne przyjęcie można przygotować bez wydawania fortuny w restauracji. Kiedy zarywałam kolejną noc nad wielkim garem z rosołem i stosem mięsa do rozbicia, nie przypuszczałam, że mój wielki plan skończy się spektakularną kompromitacją w najważniejszym momencie uroczystości mojej jedynej córki.

Wpadłam na wspaniały pomysł

Kiedy zaczęliśmy z moim mężem Norbertem planować Pierwszą Komunię naszej córeczki Danusi, szybko zorientowaliśmy się, że ceny w lokalach przyprawiają o zawrót głowy. Zwykły obiad, zimna płyta i kawałek tortu kosztowały tyle, co zagraniczne wakacje dla całej naszej trójki. Przeglądałam kolejne oferty z pobliskich restauracji i z każdym przeczytanym menu czułam, jak rośnie we mnie bunt.

Zawsze staraliśmy się żyć rozsądnie. Chcieliśmy w tym samym roku wyremontować pokój Danusi, kupić jej porządne biurko do nauki i nową szafę. Wydanie oszczędności na kilka godzin siedzenia w lokalu wydawało mi się po prostu nieracjonalne. Wtedy w mojej głowie narodził się plan, który początkowo brzmiał jak wspaniałe, pełne domowego ciepła rozwiązanie.

– A gdybyśmy zrobili to w domu, tradycyjnie? – zapytałam pewnego wieczoru, kładąc przed mężem kartkę z zapisanymi kalkulacjami. – Zobacz, zapraszamy dwadzieścia osób. Mamy duży salon, pożyczymy stoły od sąsiadów. Sama wszystko ugotuję. Wyjdzie nas to ułamek tej kwoty, którą musielibyśmy zapłacić w restauracji.

– Jesteś pewna? – Norbert spojrzał na mnie z troską. – To ogrom pracy. Zakupy, gotowanie, podawanie do stołu. Nie będziesz miała z tego dnia żadnej radości, tylko ciągły stres. Pamiętasz, jak Sylwia w zeszłym roku robiła komunię swojemu synowi? Zamówiła firmę z obsługą i siedziała jak królowa.

– Właśnie dlatego chcę to zrobić sama! – żachnęłam się, czując ukłucie ambicji.

Moja szwagierka faktycznie zorganizowała przyjęcie, o którym w rodzinie mówiło się przez kolejne miesiące. Wszystko było tam perfekcyjne, od fikuśnych przystawek po kelnerów w białych rękawiczkach. Nie chciałam z nią rywalizować, ale w głębi duszy pragnęłam udowodnić, że tradycyjny, domowy obiad, przygotowany z sercem, może być równie wspaniały, a przy tym nie zrujnuje naszego domowego budżetu. Norbert ostatecznie ustąpił, widząc mój entuzjazm. Nie wiedział, i ja też nie wiedziałam, na co tak naprawdę się piszę.

Ciężar przygotowań mnie przytłoczył

Przygotowania zaczęły się na tydzień przed uroczystością. Nasze mieszkanie powoli zamieniało się w wielki magazyn i zaplecze gastronomiczne. Kupiłam nowe obrusy, serwetki i dekoracje, a potem ruszyłam na wielkie zakupy spożywcze. Kiedy wnosiłam do domu kolejne siatki pełne warzyw, mąki, cukru i kilogramów mięsa, zaczynałam powoli zdawać sobie sprawę ze skali przedsięwzięcia.

Czwartek i piątek upłynęły mi pod znakiem pieczenia ciast. Sernik, szarlotka, rolada z kremem i wielki, piętrowy tort, który postanowiłam zrobić samodzielnie, bo przecież cukiernie też liczyły sobie za wypieki jak za zboże. Kuchnia tonęła w mące i cukrze pudrze, a ja krążyłam między piekarnikiem a lodówką. Z pomocą przyszła mi nasza kochana sąsiadka, pani Halinka, która zlitowała się nad moim losem.

– Dziecko, ty się wykończysz przed tą niedzielą – powiedziała, stając w moich drzwiach z wielkim, piętnastolitrowym garnkiem w rękach. – Przyniosłam ci ten gar, o który prosiłaś na rosół. I zwolniłam dwie półki w swojej lodówce, możesz tam przynieść ciasta, bo u ciebie widzę, że już szpilki nie wciśniesz.

Byłam jej niesamowicie wdzięczna. Kiedy w piątek wieczorem padłam na kanapę, moje nogi pulsowały tępym bólem, a ręce miałam bez sił od wyciągania blach z piekarnika. To był jednak dopiero początek. Prawdziwe wyzwanie miało nadejść w sobotę.

Walczyłam z czasem i górą kotletów

Sobota od samego rana przypominała wyścig z czasem. Norbert zabrał Danusię na długi spacer, a potem do swoich rodziców, żebym mogła w spokoju zająć się gotowaniem. Zaplanowałam tradycyjne, polskie menu, które każdy lubi. Miały być zrazy zawijane, pieczone udka z kurczaka i klasyczne kotlety schabowe dla dzieci oraz tych, którzy nie przepadają za wymyślnymi sosami.

Krojenie, rozbijanie, faszerowanie i smażenie zajęło mi cały dzień. Zapach smażonej cebuli, czosnku i pieczonego mięsa wżarł się w każdy zakamarek naszego mieszkania. Norbert wrócił wieczorem, pomógł mi ustawić stoły w salonie i rozłożyć krzesła pożyczone ze świetlicy osiedlowej. Próbował mnie namówić na odpoczynek.

– Zostaw to już, proszę cię – powiedział, opierając się o framugę drzwi kuchni. – Jest po dwudziestej drugiej. Jutro musimy wstać o siódmej.

– Jeszcze tylko rozbiję ostatnie schabowe i przygotuję sałatki – odpowiedziałam, machając tłuczkiem do mięsa. – Nie mogę tego zostawić na rano, bo wtedy muszę ubrać Danusię, uczesać ją i naszykować siebie. Idź spać, kochanie. Zaraz dołączę.

To „zaraz” przeciągało się w nieskończoność. Kiedy skończyłam z mięsem, zabrałam się za krojenie jarzyn do sałatki. Zegar na ściance kuchennej bezlitośnie wskazywał pierwszą w nocy. Potem drugą. W domu panowała absolutna cisza, przerywana jedynie cichym tykaniem zegara i moim miarowym szatkowaniem warzyw. Czułam, jak moje oczy pieką z niewyspania, a kręgosłup odmawia posłuszeństwa. Zmęczenie było tak ogromne, że w pewnym momencie złapałam się na tym, że stoję nad deską do krojenia z zamkniętymi oczami.

O trzeciej nad ranem włożyłam ostatnią miskę z sałatką do lodówki. Ogarnęłam kuchnię, żeby rano nie powitał nas bałagan, i poszłam pod prysznic. Woda trochę mnie orzeźwiła, ale wiedziałam, że to tylko chwilowe. Spałam może trzy czy cztery godziny, zanim budzik brutalnie wyrwał mnie ze snu.

Nadszedł ten najważniejszy moment

Niedzielny poranek był bardzo nerwowy. Danusia była podekscytowana i biegała po domu w swojej białej sukience, a ja próbowałam ukryć pod warstwą korektora ogromne cienie pod oczami. Czułam się tak, jakby ktoś wyssał ze mnie całą energię. Każdy ruch kosztował mnie mnóstwo wysiłku, a w głowie miałam tylko listę rzeczy, które muszę zrobić zaraz po powrocie z kościoła: podgrzać rosół, wstawić ziemniaki, wyjąć mięso, pokroić ciasta.

Kiedy weszliśmy do kościoła, uderzył mnie zapach kadzidła i ogromnej ilości lilii ułożonych przy ołtarzu. Było duszno, a powietrze wydawało się gęste od oddechów setek zgromadzonych osób. Zasiedliśmy z Norbertem w ławce przeznaczonej dla rodziców, tuż za rzędami dzieci przystępujących do komunii. Danusia wyglądała jak aniołek, jej jasne włosy spływały na ramiona, a na twarzy malowało się ogromne przejęcie.

Ceremonia się rozpoczęła. Śpiewy, modlitwy, pierwsze czytania. Starałam się skupić, ale mój organizm po prostu się poddawał. Ciepło bijące od nagrzanych murów kościoła i monotonny, spokojny głos księdza czytającego ewangelię działały na mnie jak najsilniejszy środek usypiający. Czułam, jak moje powieki stają się ciężkie jak z ołowiu. Mrugałam energicznie, szczypałam się w udo, żeby tylko nie zasnąć.

Wtedy nadeszło kazanie. Ksiądz mówił wolno, z długimi przerwami. Oparłam się na chwilę o drewniane oparcie ławki. Miałam zamiar zamknąć oczy tylko na kilka sekund, żeby dać im odpocząć. Nie wiem, kiedy dokładnie odpłynęłam. Przebudzenie było gwałtowne i bolesne. Moja głowa z chrapnięciem nagle bezwładnie opadła w dół, a z moich rąk wyślizgnęła się torebka z metalowymi okuciami, którą trzymałam na kolanach. Torba z hukiem uderzyła o kamienną posadzkę kościoła. Dźwięk ten poniósł się echem po całej świątyni, przerywając ciszę w połowie zdania wypowiadanego przez księdza.

Podskoczyłam na równych nogach, zdezorientowana i przerażona. Spojrzałam przed siebie i zobaczyłam, że połowa kościoła obraca głowy w moją stronę. Widziałam zaskoczony wzrok mojej szwagierki Sylwii, która siedziała dwa rzędy dalej. Widziałam uśmiechy niektórych rodziców. Norbert szybko schylił się po torebkę, a jego twarz była czerwona jak burak.

– Wszystko w porządku? – szepnął, szturchając mnie lekko w ramię.

– Tak, tak, przepraszam – wyszeptałam, czując, jak po moich plecach spływa zimny pot.

Resztę mszy spędziłam wyprostowana jak struna, walcząc z najgorszym wstydem, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam. Miałam ochotę zapaść się pod ziemię. Byłam pewna, że wszyscy myślą o mnie jak o wyrodnej matce, która z nudów zasnęła na komunii własnego dziecka. Wyobrażałam sobie, jak po mszy będą o mnie plotkować. Moja misja stworzenia idealnego dnia legła w gruzach przez moje własne zmęczenie.

Prawda wyszła na jaw przy stole

Po wyjściu z kościoła unikałam wzroku gości. Przyjmowałam życzenia dla Danusi z przyklejonym, sztucznym uśmiechem, marząc tylko o tym, żeby znaleźć się w domu. Biegłam w myślach do kuchni, gdzie czekały mnie kolejne obowiązki. Kiedy dotarliśmy do naszego mieszkania, natychmiast rzuciłam się w wir pracy.

Założyłam fartuch na wyjściową sukienkę i zaczęłam uwijać się między garnkami. Goście zasiedli do stołów w salonie. Norbert pomagał mi nosić wazy z dymiącym, aromatycznym rosołem, w którym pływała marchewka i mnóstwo natki pietruszki. Potem wjechały półmiski z mięsiwami. Złociste kotlety, pachnące zrazy w ciemnym, zawiesistym sosie, idealnie wypieczone udka i cała gwardia kolorowych sałatek.

Biegałam z kuchni do salonu, upewniając się, że nikomu niczego nie brakuje. Sama nie miałam odwagi przełknąć nawet kęsa. W pewnym momencie usiadłam na chwilę na małym taborecie w kuchni, ukrywając twarz w dłoniach. Było mi tak potwornie wstyd za tę sytuację w kościele. Nagle drzwi się uchyliły i do środka weszła Sylwia. Zesztywniałam, przygotowując się na uszczypliwy komentarz z jej strony.

– Milena, ty to wszystko sama zrobiłaś? – zapytała, wskazując ręką na opustoszałe już w połowie półmiski, które przyniosłam do uzupełnienia.

– Tak, od środy stoję przy garach – przyznałam cicho, nie podnosząc wzroku.

– Słuchaj, te zrazy to jest po prostu poezja. Mój ojciec zjadł trzy, a on rzadko kogoś chwali. A tort wygląda jak z najlepszej cukierni. Jestem pełna podziwu, naprawdę.

Spojrzałam na nią z niedowierzaniem. Nie było w jej głosie fałszu ani wyższości. Był szczery podziw. Chwilę później do kuchni wszedł Norbert i pociągnął mnie delikatnie za rękę.

– Chodź do nas, musisz chociaż na chwilę z nami usiąść.

Kiedy weszłam do salonu, gwar rozmów na moment ucichł. Mój teść, zazwyczaj oszczędny w słowach, podniósł szklankę z kompotem.

– Kochani, chciałbym wnieść toast. Za naszą dzisiejszą bohaterkę, Danusię, ale również za jej niesamowitą mamę – zaczął, uśmiechając się szeroko. – Milenko, jedzenie jest wspaniałe. Norbert nam przed chwilą opowiedział, że sama klepałaś te kotlety do trzeciej w nocy, żeby nas ugościć jak królów.

Poczułam, jak krew napływa mi do twarzy. Mój mąż puścił farbę.

– Teraz już wiemy, dlaczego w kościele miałaś bliskie spotkanie z ławką! – dodał wujek z drugiego końca stołu, a po sali rozszedł się serdeczny, głośny śmiech.

Zamarłam, ale patrząc na uśmiechnięte twarze mojej rodziny, zrozumiałam, że nikt mnie nie ocenia. Nikt nie miał mi za złe tej upuszczonej torebki. Wręcz przeciwnie, patrząc na ten suto zastawiony stół i wiedząc, ile serca w to włożyłam, odczuwali tylko wdzięczność. Zamiast oburzenia i plotek, mój incydent w kościele stał się rozczulającą, rodzinną anegdotą o matce, która dla swojej rodziny potrafiła przenosić góry, nawet kosztem własnego snu.

Roześmiałam się w końcu sama z siebie, a ogromny kamień, który nosiłam na sercu od porannej mszy, po prostu zniknął. Przyjęcie trwało do późnego wieczora. Goście zachwalali każdy kęs, a Danusia była przeszczęśliwa, mogąc bawić się z kuzynostwem we własnym pokoju.

Kiedy późno w nocy zmywaliśmy z Norbertem ostatnie naczynia, przytulił mnie mocno od tyłu i pocałował we włosy. Wiedziałam, że zaoszczędziliśmy sporą sumę, za którą wkrótce kupimy te wymarzone meble do pokoju naszej córki. Czułam ogromną dumę z tego, co udało mi się stworzyć, ale w duchu obiecałam sobie jedno. Gdy za kilka lat przyjdzie czas na odnowienie przysięgi małżeńskiej czy większe urodziny, pozwolę sobie na pomoc. Nie muszę być wiecznie idealną siłaczką, a sen jest jednak ważniejszy niż równo rozbity kotlet schabowy.

Milena, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

