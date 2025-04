Nie byłem zaskoczony, gdy moja córka Zosia oświadczyła, że marzy o najnowszym modelu smartfona. Jak chyba każda dwunastolatka nie wyobrażała sobie życia bez tego ustrojstwa. Nie rozstawała się z nim nawet na chwilę. Tymczasem jej telefon miał już dwa lata, a więc w jej mniemaniu był bardzo stary i od częstego używania wyglądał tak, jakby miał się za chwilę rozpaść na kawałki.

– Tato, kup mi, błagam. Będę ci za to bardzo, bardzo wdzięczna – przymilała się.

– W porządku, kupię. Ale pod jednym warunkiem… – zawiesiłem głos.

– Jakim?

– Że się trochę dołożysz. To duży wydatek, a pieniądze z nieba nie spadają. Trzeba na nie ciężko zapracować – wykorzystałem okazję, by przypomnieć córce, że moja kieszeń nie jest workiem bez dna.

– No dobra, niech będzie. Odłożyłam trochę z kieszonkowego. Będzie tego z trzysta złotych. Wystarczy?

– Wystarczy.

– To kiedy pójdziemy do sklepu?

– Na początku przyszłego miesiąca, gdy dostanę pensję.

– Ojej, to jeszcze trzy tygodnie! Nie wiem, czy wytrzymam!

– Przykro mi, musisz poczekać. Tylko nie wydaj tych trzech stów na coś innego, bo wtedy z telefonu nici.

– Spokojnie. Potrzebuję tego smartfona jak powietrza. Bo z tym moim gratem to już wstyd się w towarzystwie pokazać – westchnęła i poszła do swojego pokoju.

To było w dniu wypłaty

Gdy zamknęła za sobą drzwi, pomyślałem, że pewnie właśnie zaczęła odliczać dni do naszej wyprawy do sklepu, bo zależy jej na tym smartfonie jak na niczym innym i nie ma takiej siły, która by sprawiła, że zrezygnuje z zakupu. To było w dniu wypłaty. Spodziewałem się, że gdy tylko wrócę do domu, Zosia natychmiast przypomni mi o obietnicy. Tymczasem moja córka nawet nie zająknęła się o zakupach.

– Czyżbyś zapomniała, jaki dziś dzień? – zapytałem zdziwiony.

– Nie, pamiętam… Miałeś mi kupić nowego smartfona – odparła.

– No właśnie… To dlaczego nic nie mówisz? Już nie jest ci potrzebny?

– Jest… Ale nie mam tych trzystu złotych, które miałam dołożyć.

– Wydałaś? W takim razie zakupów nie będzie. Umów trzeba dotrzymywać.

– Przecież wiem i dlatego się nie odzywam – odparła i poszła do swojego pokoju.

Byłem z niej naprawdę dumny

Zaskoczyła mnie tym. Spodziewałem się, że będzie próbowała ze mną negocjować, a ona poddała się bez walki. Czułem, że kryje się za tym jakaś głębsza tajemnica, że nie przepuściła tych pieniędzy na jakieś głupoty. Ruszyłem więc za nią.

– A mogę wiedzieć, na co wydałaś te trzy stówy? – usiadłem obok niej na łóżku.

– O rany, a to ma jakieś znaczenie? Nie mam ich i tyle – wzruszyła ramionami.

– Mimo wszystko chciałbym jednak poznać odpowiedź. A więc?

– Na Agnieszkę. Taką dziewczynę z mojej klasy – powiedziała.

– A co z nią?

– Jest chora na białaczkę. Jej rodzice są biedni i nie mają pieniędzy na lekarzy i leczenie. Więc tydzień temu zorganizowaliśmy w szkole zbiórkę. No i wrzuciłam te trzy stówy do puszki. Najpierw chciałam dać tylko stówę, ale w końcu oddałam wszystko, co miałam.

– Czyli zrezygnowałaś z najnowszego smartfona po to, by wesprzeć finansowo leczenie chorej koleżanki? – chciałem się upewnić.

– No tak. Ja bez nowego telefonu mogę się obejść. To tylko gadżet, rzecz. A ona? Walczy o życie. Te pieniądze są jej bardzo potrzebne. No tak czy nie?

– Pewnie, że tak… Tylko dlaczego o niczym nie powiedziałaś? Mogłaś się pochwalić – wykrztusiłem przez ściśnięte gardło.

– A po co? Zawsze mi powtarzacie z mamą, że pomaga się z dobrego serca, a nie po to, by się tym chwalić. Najważniejsze, żeby Agnieszka wyzdrowiała. Reszta jest nieważna. Mam rację?

Wciąż pękam z dumy

– Masz, i to w stu procentach – uśmiechnąłem się i wstałem. – A teraz ubieraj się, idziemy po tego twojego wymarzonego smartfona. I pośpiesz się, bo nam zaraz sklep zamkną i będziesz musiała poczekać do jutra.

– Ale jak to? Przecież nie dotrzymałam umowy. A sam powiedziałeś przed chwilą, że umów trzeba zawsze dotrzymywać – zdumiała się.

– I nadal tak twierdzę. Ale od każdej reguły są wyjątki. I to, co zrobiłaś, takim wyjątkiem właśnie jest – przytuliłem ją.

Od dwóch tygodni Zosia cieszy się nowym smartfonem. A ja? Wciąż pękam z dumy. Jestem szczęśliwy, że w czasach, w których większość ludzi widzi tylko czubek własnego nosa, moja córka wykazała się mądrością i empatią. Od małego powtarzaliśmy jej z żoną, że nie można myśleć tylko o sobie, że trzeba mieś serce otwarte dla innych. I naprawdę się cieszę, że zapamiętała te nauki.

