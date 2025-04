Zielony kolor nadaje wnętrzu elegancji i spokoju. Ciemniejszy odcień butelkowej zieleni zastosowany podczas metamorfozy komody BRIMNES sprawił, że z przeciętnego mebla, stała się atrakcyjnym i funkcjonalnym elementem przedpokoju.

Ta metamorfoza koncentruje się nie tylko na zmianie koloru, lecz także na stylu shabby. To popularna metoda postarzania mebli po to, by zyskały nowy wyraz. Metamorfoza komody opiera się też na dodatkowej funkcji: zamocowaniu pojemnika na przechowywanie oraz informacyjnym oznakowaniu frontów. Opisane szafki świetnie sprawdzą się w pokojach dziecięcych lub przestrzeni wspólnej, bo bez zaglądania wiesz, co się w nich mieści.

Do metamorfozy komody IKEA BRIMNES potrzeba:

papier ścierny (średniodrobny 180) oraz bardzo drobny (400),

podkład akrylowy 375 ml,

farbę w kolorach szarym, czarnym, brązowym i ciemnozielonym,

pędzel,

wałek piankowy,

farba w sprayu w kolorze srebrnym (150 ml),

cztery ramki na zdjęcia (21,5 cm x 16,5 cm),

środek gruntujący do drewna,

folia tablicowa (45 cm x 2m),

podwójna taśma lub podkładki samoprzylepne,

kosz metalowy.

Jak przerobić komodę IKEA BRIMNES



1. Uchwyty odkręć. Wszystkie powierzchnie zetrzyj papierem ściernym o średnio-drobnej gradacji. Następnie, jeśli to możliwe, komodę zagruntuj podkładem. Zapewni to trwalszy kolor.

Pomaluj wstępnie komodę na kolor antracytowy szerokim pędzlem (mieszanka szarości, czerni i brązu). Dobra informacja: możesz malować nieregularnie, by powstały smugi. Pomaluj mebel wałkiem ciemną zielenią (lub samodzielnie zmieszaną farbą jasne jabłuszko i czernią). Nałóż ją szczotką, potem rozprowadź wałkiem.

fot. Metamorfoza komody IKEA - krok 1/Mak Media, Flora Press

2. Po wyschnięciu dokładnie przeszlifuj powierzchnie i krawędzie bardzo drobnym papierem ściernym. Usuń pył po szlifowaniu lekko zwilżoną gąbką.

fot. Metamorfoza komody IKEA - krok 2/Mak Media, Flora Press

3. Wymieszaj trzy barwy i nałóż na wałek w formie plam. Pokryj krawędzie. Po wyschnięciu przetrzyj papierem o małej gradacji.

fot. Metamorfoza komody IKEA - krok 3/ Mak Media, Flora Press

4. Uchwyty pokryj farbą w sprayu w srebrnym kolorze i zamontuj.

fot. Metamorfoza komody IKEA - krok 4/ Mak Media, Flora Press

5. Cztery ramki do zdjęć przekształć w tablicę: usuń szybę, przyklej folię tablicową. Zagruntuj ramę i pomaluj ją na tę samą zieleń co komoda.

fot. Metamorfoza komody IKEA - krok 5/ Mak Media, Flora Press

6. Zamontuj, oznacz i przyklej bardzo mocną podwójną taśmą lub podkładkami samoprzylepnymi do czterech szuflad pod uchwytami.

fot. Metamorfoza komody IKEA - krok 6/Mak Media, Flora Press

7. Przykręć prostokątny metalowy kosz z boku.

fot. Metamorfoza komody IKEA - krok 7/Mak Media, Flora Press

8. Umieść w komodzie potrzebne rzeczy i ustaw ją w dowolnym miejscu.

fot. Metamorfoza komody IKEA - krok 8/ Mak Media, Flora Press

