Zapach letniego poranka miał dla mnie zawsze słodki, obiecujący aromat. Tego konkretnego dnia, na który czekałam od dwóch lat, wydawał się wręcz magiczny. Słońce delikatnie przebijało się przez żaluzje w naszej sypialni, rysując na podłodze złote pasy. Wstałam przed wszystkimi. Chciałam chłonąć każdą sekundę tego poranka. To miał być nasz dzień. Nasz początek wielkiej przygody.

Miałam wielkie greckie marzenie

Przez ostatnie dwa lata każdy mój krok, każda decyzja w sklepie i każda zaplanowana chwila wolnego czasu były podporządkowane jednemu celowi: Grecji. Wymarzyłam sobie te wakacje dla naszej rodziny. Zosia miała dziesięć lat, Kuba osiem. Byli w idealnym wieku, by docenić piękno antycznych ruin, bawić się w ciepłym piasku i zapamiętać te chwile na zawsze. Wiedziałam, że z jednej pensji i mojego skromnego etatu w biurze nie będzie łatwo odłożyć takiej sumy. Zorganizowałam więc domowy budżet z precyzją, której nie powstydziłby się żaden analityk.

Zrezygnowałam z wyjść do kawiarni z koleżankami. Zamiast tego zapraszałam je na domową szarlotkę i herbatę. Przestałam kupować nowe ubrania, tłumacząc sobie, że przecież w szafie mam mnóstwo rzeczy, które wciąż wyglądają świetnie. Nawet cotygodniowe wyjścia do kina zastąpiliśmy wieczorami z grami planszowymi. Dzieciom to nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, bardzo polubiły nasze nowe rytuały. Piotr, mój mąż, na początku trochę narzekał na moje „skąpstwo”, ale w końcu przyznał mi rację. Widział, jak rośnie saldo na naszym wspólnym, specjalnie założonym koncie oszczędnościowym.

– Jesteś niesamowita, wiesz? – powiedział pewnego wieczoru, gdy pokazałam mu podsumowanie miesiąca. – Nie sądziłem, że uda nam się tyle odłożyć.

– Robię to dla nas – odpowiedziałam z uśmiechem, czując dumę rozpierającą moje serce. – Wyobraź sobie tylko te zachody słońca na Krecie.

Byłam pewna, że gramy w jednej drużynie. Przez te wszystkie miesiące naprawdę czułam, że budujemy coś więcej niż tylko fundusz wakacyjny. Budowaliśmy wspólną przyszłość, ucząc dzieci wartości oszczędzania i dążenia do celu. Nie miałam pojęcia, że ta piękna fasada skrywa tajemnicę, która wkrótce zrujnuje wszystko, w co wierzyłam.

Ten dzień miał być początkiem raju

Walizki stały w przedpokoju już od wczoraj. Trzy duże, błyszczące w świetle korytarza, i dwa małe plecaczki dzieci, z których wystawały pluszowe misie. Zosia i Kuba byli tak podekscytowani, że ledwo zmrużyli oko minionej nocy. Słyszałam, jak szeptali do siebie w swoim pokoju, planując, z jakiej zjeżdżalni na basenie zjadą jako pierwsi.

Zrobiłam szybkie śniadanie. Tosty z dżemem, ulubione poranne danie całej rodziny. Czas płynął nieubłaganie, a my mieliśmy zamówioną taksówkę na lotnisko na ósmą rano. Zbliżała się siódma. Zawołałam dzieci, które wpadły do kuchni w pełnym rynsztunku, gotowe do drogi.

– Mamo, czy w Grecji woda jest bardzo słona? – zapytał Kuba, pochłaniając tosta w rekordowym tempie.

– Trochę tak, kochanie, ale na pewno ci się spodoba – uśmiechnęłam się, przecierając mu buzię chusteczką. – A gdzie tata?

Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że Piotr wciąż nie pojawił się w kuchni. Od rana unikał mojego wzroku, krzątając się nerwowo po mieszkaniu. Myślałam, że to zwykły stres przed podróżą. Niektórzy tak mają, że pakowanie i lot samolotem wywołują u nich niepokój. Podeszłam do drzwi sypialni i uchyliłam je delikatnie. Piotrek siedział na brzegu łóżka. W rękach trzymał telefon, a jego twarz była przeraźliwie blada. Zgarbiony, wpatrywał się w pusty ekran, jakby zobaczył ducha.

– Piotrek, co ty robisz? Taksówka będzie za niecałą godzinę. Zjedz coś i znośmy bagaże – powiedziałam lekko zniecierpliwiona, ale wciąż pełna dobrego humoru.

Nie odpowiedział. Nawet nie drgnął.

– Piotr? Słyszysz mnie? – podeszłam bliżej, czując dziwny ucisk w żołądku. Atmosfera w pokoju była tak ciężka, że można by ją ciąć nożem.

Podniósł na mnie wzrok. Jego oczy były pełne paniki i czegoś jeszcze. Czegoś, czego nie potrafiłam od razu nazwać. Wstydu? Poczucia winy?

– Aneta... – zaczął, a jego głos załamał się w połowie słowa. – My nigdzie nie jedziemy.

Miałam nadzieję, że to żart

Zmarszczyłam brwi, nie rozumiejąc, co właśnie usłyszałam. Przez głowę przemknęła mi myśl, że pomylił godziny lotu, że może nasz przewoźnik coś zmienił. W ostateczności przeszło mi przez myśl, że zgubił paszporty, które wczoraj rano dałam mu do sprawdzenia.

– Jak to nie jedziemy? O czym ty mówisz? Lot jest o dziesiątej trzydzieści. Musimy się pospieszyć – próbowałam brzmieć racjonalnie, choć moje serce zaczęło bić szybciej.

– Nie zapłaciłem za rezerwację hotelu. I za bilety też nie – wyszeptał, chowając twarz w dłoniach.

W pokoju zapadła cisza tak głęboka, że słyszałam szum własnej krwi w uszach. Z przedpokoju dobiegał radosny śmiech Zosi i Kuby, którzy kłócili się o to, kto usiądzie przy oknie w samolocie. Ten dźwięk kontrastował z koszmarem, który właśnie rozgrywał się w sypialni.

– Co ty wygadujesz? Przecież przelewałam ci pieniądze ze wspólnego konta na twoje główne, żebyś dokonał płatności kartą wielowalutową. Mieliśmy wszystko opłacone dwa tygodnie temu! – mój głos stawał się coraz wyższy, a panika zaczęła przejmować nade mną kontrolę.

– Pieniądze zniknęły, Aneta. Na koncie nie ma nic. Zero – powiedział cicho, nie patrząc mi w oczy.

Usiadłam na krześle przy toaletce, bo nogi nagle odmówiły mi posłuszeństwa. Dwa lata oszczędzania. Tysiące odłożonych złotych. Wszystko po to, by teraz usłyszeć, że pieniądze po prostu zniknęły?

– Wytłumacz mi to. Natychmiast – zażądałam, starając się opanować drżenie głosu. Nie chciałam, żeby dzieci nas usłyszały.

Genialny plan okazał się iluzją

Piotr wziął głęboki oddech i zaczął mówić. Z każdym jego słowem czułam, jak fundamenty naszego małżeństwa kruszą się i obracają w pył. Kilka miesięcy temu spotkał się z dawnym znajomym z czasów szkolnych, Tomkiem. Zawsze uchodził za człowieka sukcesu. Jeździł drogim samochodem, nosił eleganckie garnitury i roztaczał wokół siebie aurę kogoś, kto wie, jak robić duże pieniądze. Opowiedział Piotrowi o pewnym pewnym „interesie”. Chodziło o szybki obrót towarem zza wschodniej granicy. Zysk miał być błyskawiczny i gwarantowany.

– Chciałem dobrze, Aneta. Przysięgam. Tomek pokazywał mi wykresy, dokumenty. Mówił, że jeśli wejdę w to z odpowiednim kapitałem, w ciągu miesiąca podwoję tę kwotę. Pomyślałem o naszych wakacjach... – Piotr mówił szybko, jakby chciał wyrzucić z siebie całą truciznę. – Chciałem zrobić ci niespodziankę. Wynająć lepszy hotel, z prywatnym basenem. Chciałem, żebyśmy mieli tyle pieniędzy, żeby nie martwić się o nic na miejscu. Żebyś mogła iść do najlepszej restauracji i zamówić, co tylko zechcesz, bez patrzenia na ceny.

– I dałeś mu nasze oszczędności? Wszystko? – zapytałam, czując, jak łzy bezradności napływają mi do oczu.

– Przelałem mu całą kwotę cztery tygodnie temu. Miał oddać z nawiązką na tydzień przed naszym wylotem. Ale... zniknął. Jego numer nie odpowiada. Byłem pod adresem jego biura, to wirtualne biuro. Nikt go tam nie widział od miesięcy. Szukałem go wszędzie, Aneta. Bałem ci się powiedzieć. Myślałem, że uda mi się wziąć pożyczkę w banku, żeby to pokryć, ale odrzucili mój wniosek ze względu na brak zdolności. Próbowałem wszystkiego.

Siedziałam w milczeniu. Moje myśli krążyły wokół każdej złotówki, którą zaoszczędziłam. Przypomniałam sobie ten zimowy wieczór, kiedy wracałam z pracy pieszo, w śnieżycy, bo uznałam, że szkoda pieniędzy na taksówkę. Przypomniałam sobie, jak odmawiałam dzieciom nowej zabawki, obiecując im, że w Grecji kupimy im najpiękniejsze pamiątki. Wszystko to zostało zdeptane przez egoizm i naiwność mojego męża.

– Chciałeś mi zrobić niespodziankę? – szepnęłam, a z każdym słowem narastał we mnie gniew. – Chciałeś połechtać swoje własne ego! Zagrałeś naszą przyszłością, naszymi marzeniami, żeby poczuć się jak rekin biznesu. I nawet nie miałeś odwagi powiedzieć mi prawdy, póki walizki nie stanęły w progu!

Zamiast radości mam ciszę i łzy

Nie było krzyków. Byłam zbyt zszokowana, by podnieść głos. Wstałam powoli z krzesła i wyszłam na korytarz. Zosia i Kuba stali tam, gotowi do drogi, z uśmiechami, które zaraz miałam im odebrać.

– Mamo, dlaczego płaczesz? – zapytała Zosia, marszcząc nosek. Była bardzo bystrą dziewczynką i natychmiast wyczuła, że coś jest nie tak.

Uklękłam przed nimi. To był najtrudniejszy moment w moim życiu. Musiałam spojrzeć w te pełne nadziei oczy i rozbić ich mały świat.

– Kochanie... nastąpił pewien problem – zaczęłam, szukając właściwych słów. – Nasza wycieczka została odwołana. Nie polecimy dzisiaj do Grecji.

Kuba upuścił swojego pluszowego misia na podłogę. Zosia spojrzała na mnie z niedowierzaniem.

– Ale jak to? Przecież mamy walizki. Taksówka ma zaraz być! – głos Zosi zaczął drżeć.

– Wiem, kochanie. Bardzo mi przykro. Tata... pojawiły się ogromne problemy organizacyjne i nie możemy jechać.

Rozpłakali się oboje. To nie był zwykły płacz dzieci, którym odmówiono słodyczy. To był szloch ogromnego rozczarowania. Przytuliłam ich mocno, czując, jak moje własne łzy moczą ich włosy. W tle słyszałam, jak Piotr wychodzi z sypialni. Zatrzymał się w połowie przedpokoju, patrząc na nas. Widziałam w jego oczach łzy, ale nie czułam do niego krztyny współczucia. Czułam tylko pogardę.

Zamiast szumu morskich fal i greckiego słońca, w naszym domu zapadła grobowa cisza, przerywana jedynie pociąganiem nosem moich dzieci. Przez kolejne godziny rozpakowywałam walizki. Wyciągałam letnie sukienki, nowe stroje kąpielowe z metkami, kremy z filtrem. Każda wyjęta rzecz była jak cios prosto w serce.

Piotr próbował ze mną rozmawiać, przepraszał, obiecywał, że odpracuje każdy grosz, że znajdzie dodatkowe zajęcie. Ignorowałam go. Moje zaufanie do niego wyparowało razem z naszymi oszczędnościami. Zrozumiałam wtedy bolesną prawdę: zdrada nie zawsze polega na obecności innej osoby w łóżku. Zdrada finansowa, odebranie poczucia bezpieczeństwa i zniszczenie wspólnych marzeń z powodu własnej dumy, boli równie mocno. Nasze małżeństwo przetrwało na papierze, ale coś we mnie bezpowrotnie zgasło. Puste walizki wylądowały z powrotem na szafie, a ja wiedziałam, że następnym razem, gdy będę je pakować, najprawdopodobniej zrobię to tylko dla siebie i dzieci.

Aneta, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

