Kiedy wychodziłam za Krzysztofa, wydawał mi się człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym. Zawsze powtarzał, że w dzisiejszych czasach trzeba myśleć o przyszłości, planować każdy wydatek i nie ulegać chwilowym zachciankom. Na początku naszego małżeństwa bardzo mi to imponowało. Pochodziłam z rodziny, w której pieniądze często rozchodziły się w niewyjaśnionych okolicznościach, więc jego chłodne, analityczne podejście do domowego budżetu dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Nie miałam pojęcia, że ta pozorna odpowiedzialność z czasem zamieni się w obsesyjną kontrolę, która odbierze radość z życia nie tylko mi, ale przede wszystkim naszym dzieciom.

Mąż był przesadnie oszczędny

Z każdym rokiem jego oszczędność przybierała na sile. Gdy na świat przyszła nasza córka, Kasia, a dwa lata później syn, Tomek, Krzysztof zaczął prowadzić skrupulatne arkusze kalkulacyjne. Zapisywał w nich absolutnie wszystko. Na początku myślałam, że to normalne przy powiększającej się rodzinie. Szybko jednak okazało się, że jego oszczędności uderzają głównie w najsłabszych członków naszej rodziny.

Pamiętam jedno z naszych wspólnych wyjść do sklepu. Dzieci miały wtedy cztery i sześć lat. Kasia bardzo prosiła o mały, kolorowy jogurt z niespodzianką, a Tomek o paczkę ulubionych chrupek. Kosztowało to zaledwie kilka złotych. Krzysztof stanął przy wózku z kamienną twarzą.

– Odłóż to z powrotem na półkę – powiedział twardym głosem, patrząc na córkę.

– Ale tatusiu, to tylko jeden jogurt... – zaczęła prosić Kasia, a jej małe oczka zaszkliły się od łez.

– Powiedziałem coś. Zwykły jogurt naturalny jest tańszy i zdrowszy. Nie będziemy płacić za kolorowe opakowanie i kawałek plastiku w środku.

Próbowałam interweniować, ale skończyło się to potężną kłótnią w samochodzie. Tłumaczył mi, że musimy oszczędzać, że nie wiemy, co przyniesie jutro, że musimy mieć poduszkę finansową. Przez lata wierzyłam, że kieruje nim głęboko zakorzeniony lęk przed biedą. Wierzyłam, że gdzieś w głębi duszy robi to dla nas.

Zaciskałam zęby, gdy wyliczał mi plasterki szynki czy parówki na śniadanie. Sama rezygnowałam z nowych ubrań czy kosmetyków, żeby móc kupić dzieciom coś drobnego za jego plecami. Czułam się jak złodziejka we własnym domu, ukrywając przed mężem rachunki za kredki czy nową książeczkę dla Tomka.

Dzień Dziecka był koszmarny

Najgorsze przyszło pod koniec maja, tuż przed Dniem Dziecka. To czas, kiedy każde dziecko marzy o niespodziankach, upominkach, o tym, że poczuje się wyjątkowo choćby przez jeden dzień. Krzysztof oświadczył mi chłodno, że w tym roku nie będziemy kupować żadnych zabawek.

– Dzieci mają wystarczająco dużo rzeczy – stwierdził, nie odrywając wzroku od swojego laptopa. – Kupimy im owoce. Banany i jabłka zupełnie wystarczą. Dzień Dziecka to nie jest święto konsumpcji, tylko okazja do rozmowy o wartościach.

– Krzysztof, to są dzieci! – krzyknęłam, nie mogąc już dłużej wytrzymać. – One nie rozumieją twoich teorii ekonomicznych. Cały rok czekają na ten dzień. Chcesz, żeby w przedszkolu słuchały, co dostały inne dzieci, podczas gdy one dostaną po jabłku?

– To nauczy je pokory. Pieniądze nie rosną na drzewach, Beata. Musimy dbać o nasz budżet.

Tamten Dzień Dziecka był najsmutniejszym w moim życiu. Kupiłam za własne, odłożone po cichu drobniaki małe klocki dla Tomka i lalkę dla Kasi, ale Krzysztof urządził mi o to awanturę. Atmosfera w domu była tak gęsta, że można było ją kroić nożem. Dzieci, choć cieszyły się z drobiazgów, czuły napięcie między nami. Zamiast świętowania, mieliśmy ciche popołudnie i morze wylanych łez.

Odkryłam, na co mąż wydaje kasę

Wszystko zmieniło się pewnego deszczowego wtorku. Krzysztof wyjechał na dwudniową delegację. Zostawił w domu swój stary komputer stacjonarny, z którego czasem korzystałam, żeby opłacić rachunki. Zazwyczaj pilnował swoich haseł jak oka w głowie, ale tym razem, najwyraźniej w pośpiechu, nie wylogował się ze swojego konta bankowego.

Chciałam tylko sprawdzić, czy przyszedł przelew z mojej pracy, ale mój wzrok padł na historię operacji. Zamarłam.

Zamiast oszczędności, o których tak często mówił, widziałam regularne, comiesięczne przelewy. Kwoty były ogromne. Znacznie przewyższały to, co wydawaliśmy na życie przez cały miesiąc. Odbiorcą była jego matka, Krystyna.

Tytuły przelewów brzmiały: „Na nowy płaszcz”, „Wczasy w górach”, „Remont łazienki”, „Zastrzyk gotówki dla mamusi”. Przewijałam stronę w dół, a moje ręce trzęsły się coraz bardziej. Miesiąc w miesiąc, od lat, Krzysztof przelewał swojej matce tysiące złotych.

Przypomniałam sobie Krystynę. Zawsze elegancka, ubrana w markowe ciuchy, regularnie wyjeżdżająca do luksusowych kurortów. Zawsze patrzyła na mnie z góry, komentując moje tanie ubrania i brak klasy. Zawsze zastanawiałam się, skąd ma na to wszystko pieniądze, skoro jej emerytura nie była wysoka. Teraz miałam odpowiedź przed oczami.

Mój mąż odmawiał własnym dzieciom jogurtu i zabawek na Dzień Dziecka, wyliczał mi plasterki wędliny, a jednocześnie fundował swojej matce luksusowe życie.

Chciałam, by to wyjaśnił

Gdy Krzysztof wrócił z delegacji, czekałam na niego w salonie. Wydrukowałam historię przelewów i położyłam ją na stole. Kiedy wszedł, zdjął płaszcz i spojrzał na mnie z typową dla siebie wyższością.

– Co to za papiery? – zapytał, marszcząc brwi.

– To dowód na to, jak bardzo martwisz się o naszą przyszłość – powiedziałam cicho, choć w środku cała dygotałam. – Wyjaśnisz mi to?

Podszedł do stołu, spojrzał na wydruki i jego twarz stężała. Przez chwilę panowała absolutna cisza. Czekałam, aż zacznie przepraszać, tłumaczyć się, może wymyśli jakąś historię o długach. Zamiast tego, westchnął ciężko i wzruszył ramionami.

– Moja matka wychowała mnie sama. Zrezygnowała dla mnie z wielu rzeczy. Teraz jestem jej winien wdzięczność i godne życie na starość.

– Godne życie? – wybuchnęłam. – Ona jeździ do pięciogwiazdkowych hoteli, podczas gdy twoje dzieci jedzą najtańsze produkty! Odmówiłeś własnemu synowi prezentu na Dzień Dziecka, żeby twoja matka mogła kupić sobie kolejny kaszmirowy sweter!

Pokłóciliśmy się

Krzysztof spojrzał na mnie chłodno, zupełnie pozbawiony emocji.

– Przesadzasz, Beata. Dzieci i tak nic nie rozumieją. Nie pamiętają, co dostały rok temu. Kupowanie im drogich rzeczy to marnowanie pieniędzy na ich chwilowe zachcianki. Matka ma swoje potrzeby, a ja mam obowiązek o nią dbać.

– A wobec własnych dzieci nie masz obowiązków?! – krzyczałam, czując, jak po policzkach płyną mi łzy. – Wyliczałeś im każdą parówkę! Zrobiłeś ze mnie wariatkę, wmawiając, że nie mamy pieniędzy!

– Nie podnoś na mnie głosu – syknął. – Pieniądze, które zarabiam, należą do mnie. I to ja decyduję, jak są wydawane. A jeśli ci się to nie podoba, droga wolna.

Te słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Patrzyłam na człowieka, z którym dzieliłam życie, i nie poznawałam go. Nie było w nim żadnej miłości, żadnej troski o nas. Byliśmy dla niego tylko ciężarem, pozycją w arkuszu kalkulacyjnym, którą trzeba maksymalnie ciąć, by zadowolić jego matkę. Zrozumiałam wtedy, że nie ma już dla nas nadziei. Żaden argument do niego nie dotrze.

Beata, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

