Przez całe życie byłam przekonana, że łączy mnie z córką więź absolutnie wyjątkowa. Olga była moim jedynym dzieckiem, moim oczkiem w głowie i, jak naiwnie wierzyłam, moją najlepszą przyjaciółką. Spędzałyśmy razem mnóstwo czasu. Wspólne wyjazdy za miasto, długie spacery po parku w niedzielne popołudnia, niekończące się rozmowy przy herbacie do późnych godzin nocnych. Wydawało mi się, że wiem o niej wszystko. Znałam jej marzenia, jej lęki, jej plany na przyszłość. Po tym, jak mój mąż odszedł wiele lat temu, zostałyśmy tylko my dwie. Stworzyłyśmy swój własny, bezpieczny mikroświat, do którego nikt nie miał wstępu.

Nie chciałam jej obarczać swoimi smutkami

Olga była niezwykle ufną i ciepłą osobą. Zawsze stawiała dobro innych ponad swoje własne. Kiedy dorastała, starałam się być dla niej oparciem we wszystkim. Wspierałam ją podczas studiów, pomagałam urządzać jej pierwsze, malutkie mieszkanie, które wynajęła tuż po obronie dyplomu. Byłam z niej taka dumna. Patrzyłam, jak rozkwita, jak staje się mądrą, niezależną kobietą. Wierzyłam, że cokolwiek by się nie działo, zawsze będziemy miały siebie. Że nasza relacja jest fundamentem, którego nie zburzy żaden życiowy wstrząs.

Jednak z biegiem lat w moim życiu pojawiła się pustka, o której nigdy Oldze nie opowiadałam. Samotność potrafi być cichym, bezlitosnym towarzyszem. Kiedy Olga budowała swoje życie, ja wracałam do pustego domu, w którym echem odbijały się tylko moje własne kroki. Nie chciałam jej obarczać swoimi smutkami, więc zawsze zakładałam maskę uśmiechniętej, silnej matki. Nie wiedziałam jeszcze, że ta maska wkrótce stanie się moim przekleństwem.

Nie rozumiałam, co się dzieje

To był chłodny, listopadowy poranek, kiedy mój świat zaczął się walić. Umówiłyśmy się z Olgą na wspólne zakupy. Miałam po nią przyjechać o dziesiątej rano. Pukałam do drzwi jej mieszkania przez dobrych kilka minut, ale nikt nie otwierał. Dzwoniłam na jej telefon, jednak za każdym razem słyszałam tylko suchy komunikat o niedostępności abonenta. Początkowo pomyślałam, że po prostu zaspała, że rozładował jej się telefon. W końcu miała za sobą trudny tydzień w pracy.

Otworzyłam drzwi zapasowym kluczem, który zawsze nosiłam w torebce. To, co zobaczyłam, sprawiło, że moje serce na moment przestało bić. Mieszkanie było puste. Nie w sensie dosłownym, meble wciąż stały na swoich miejscach, ale brakowało w nim życia. Zniknęły zdjęcia z ramek na komodzie, zniknęły jej ubrania z przedpokoju, zniknął jej ulubiony koc z kanapy. W szafach nie było ani jednej rzeczy. Zamarłam. Nie rozumiałam, co się dzieje. Moja pierwsza myśl była chaotyczna, pełna strachu o jej bezpieczeństwo. Czy ktoś ją zmusił do wyjazdu? Czy stało się coś złego?

Biegałam po mieszkaniu jak szalona, szukając jakiejkolwiek wskazówki, jakiejkolwiek kartki. Nic. Zero śladów. Próbowałam dzwonić do jej znajomych, do jej szefa w biurze projektowym. Wszyscy odpowiadali to samo: Olga złożyła wypowiedzenie, pożegnała się i powiedziała, że wyjeżdża zacząć wszystko od nowa. Nikomu nie zdradziła dokąd. Nikomu nie podała nowego numeru telefonu. Zapadła się pod ziemię. Zostawiła mnie w niewiedzy, w potwornym, paraliżującym lęku, który nie pozwalał mi normalnie funkcjonować przez kolejne miesiące.

Czas mijał

Aby zrozumieć to, co stało się później, muszę cofnąć się w czasie o kilka lat. To ja poznałam Olgę z Tomaszem. Tomasz był synem moich dawnych znajomych, czarującym, inteligentnym mężczyzną, który od razu wzbudził moją sympatię. Kiedy przedstawiłam ich sobie na jednym z rodzinnych spotkań, natychmiast zaiskrzyło. Byli ze sobą tak szczęśliwi, a ja byłam wniebowzięta, że moja córka znalazła kogoś tak wspaniałego. Pobrali się zaledwie rok później. Ich ślub był najpiękniejszym dniem w moim życiu.

Niestety, sielanka nie trwała długo. Trzy lata po ślubie Tomasz zostawił Olgę. Zrobił to w sposób najgorszy z możliwych, z dnia na dzień oświadczając, że poznał kogoś innego i że to koniec. Olga była zdruzgotana. Patrzyłam, jak moje dziecko zapada się w sobie, jak traci radość życia. Spędziłam przy jej łóżku niezliczone noce, ocierając jej łzy i powtarzając, że czas leczy rany. Nienawidziłam Tomasza za to, co jej zrobił. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Obiecałam sobie, że nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś ją tak zranił.

Czas mijał, a Olga powoli stawała na nogi. Znalazła nową pracę, nowe pasje, zaczęła znowu się uśmiechać. Temat Tomasza przestał istnieć w naszych rozmowach. Został wymazany z naszej pamięci, zamknięty w szufladzie z bolesnymi wspomnieniami, do której żadna z nas nie miała zamiaru wracać.

Zaczęliśmy widywać się regularnie

Rok temu, w deszczowe, jesienne popołudnie, wpadłam na Tomasza w małej kawiarni na obrzeżach miasta. Początkowo chciałam udawać, że go nie widzę, odwrócić się na pięcie i wyjść. Ale on podszedł do mnie. Był inny. Wyglądał na zmęczonego, zagubionego. Zapytał, czy może usiąść. Zgodziłam się, choć do dziś nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłam. Może z czystej ciekawości, może z jakiejś ukrytej słabości.

Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiedział mi o tym, jak bardzo żałuje swoich decyzji, jak jego nowe życie okazało się iluzją. Słuchałam go z dystansem, ale z każdą minutą ten dystans malał. Był w nim ten sam urok, który lata temu mnie oczarował, gdy postanowiłam zapoznać go z Olgą. Po tym spotkaniu zadzwonił do mnie. Potem spotkaliśmy się znowu. I znowu.

Zaczęliśmy widywać się regularnie. Z początku w tajemnicy przed całym światem, tylko na krótkie spacery w odległych parkach. Potem te spotkania stawały się coraz dłuższe. W jego oczach widziałam coś, czego nie czułam od lat: zainteresowanie, podziw, fascynację. Zaczęłam czuć się ważna, zauważana. Wiedziałam, że to, co robię, jest moralnie naganne. Wiedziałam, że zdradzam własną córkę, spotykając się z mężczyzną, który złamał jej serce. Ale samotność, która towarzyszyła mi przez lata, okazała się silniejsza niż zdrowy rozsądek i matczyna lojalność. Wmawiałam sobie, że Olga przecież już dawno o nim zapomniała, że to zamknięty rozdział, a ja w końcu mam prawo do odrobiny własnego szczęścia.

— Przecież nikomu nie robimy krzywdy — mówił Tomasz, gładząc moją dłoń podczas jednego z naszych potajemnych spotkań w jego mieszkaniu.

— Nikt się nie dowie — odpowiadałam, oszukując samą siebie.

Było już za późno

Miesiące po zniknięciu Olgi były dla mnie torturą. Straciłam apetyt, nie mogłam spać. Mój związek z Tomaszem, zamiast być ucieczką, stał się ciężarem. Z każdym dniem czułam się coraz gorzej, dręczona poczuciem winy, choć wciąż nie dopuszczałam do siebie myśli, że Olga mogła odkryć prawdę. Przecież tak bardzo na siebie uważaliśmy. Aż w końcu nadszedł ten dzień. Był wtorek, środek słonecznego dnia. Mój telefon zawibrował. Na ekranie wyświetlił się nieznany numer, ale kiedy otworzyłam wiadomość, od razu wiedziałam, od kogo pochodzi. Tekst był krótki, zwięzły, pozbawiony jakichkolwiek emocji, a jednak każde słowo uderzało we mnie z siłą potężnego młota.

„Widziałam was razem w parku. Od miesięcy wiedziałam, że spotykasz się z człowiekiem, który zniszczył mi życie. A najgorsze jest to, że to ty mi go przedstawiłaś. Zabrałaś mi resztki zaufania do ludzi. Nie szukaj mnie. Dla mnie już nie istniejesz”.

Wypuściłam telefon z rąk. Urządzenie z głuchym stukotem upadło na podłogę. Zrozumiałam. Wszystko nagle ułożyło się w jedną, przerażającą całość. Jej nagłe zniknięcie, to milczenie, zmiana numerów. Ona wiedziała. Widziała, jak potajemnie spotykam się z jej byłym mężem, jak uśmiecham się do człowieka, przez którego wylała morze łez. Zobaczyła, jak matka, jej rzekoma najlepsza przyjaciółka, wbija jej nóż w plecy.

Siedziałam na podłodze w kuchni, otoczona absolutną ciszą, i płakałam. Łzy płynęły po moich policzkach, ale nie przynosiły żadnej ulgi. Zrozumiałam, że zapłaciłam najwyższą cenę za iluzję szczęścia. Dla chwili zainteresowania, dla ucieczki przed samotnością, zniszczyłam jedyną prawdziwą relację, jaką miałam w życiu. Tomasz nie był tego wart. Żaden człowiek nie był tego wart. Ale było już za późno na refleksje.

Teraz zostałam zupełnie sama. Bez córki, bez przyjaciela, bez nadziei na przebaczenie. Cień przeszłości dogonił mnie w najmniej oczekiwanym momencie i zabrał wszystko, co miało jakiekolwiek znaczenie.

Danuta, 58 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

