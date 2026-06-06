Siedziałam przy małym, okrągłym stoliku w kącie cukierni, wpatrując się w parującą filiżankę czarnej kawy. Dzwoneczek nad drzwiami wejściowymi odzywał się co kilkanaście sekund, a za każdym razem moje serce przyspieszało rytm. Zapach świeżo pieczonych drożdżówek z kruszonką i aromatycznej wanilii mieszał się z zapachem deszczu, który właśnie zaczął padać na zewnątrz. To było nasze miejsce. Nasza bezpieczna przystań sprzed dekady. Zastanawiałam się, dlaczego zaproponowałam właśnie tę cukiernię. Może podświadomie chciałam cofnąć czas? Może liczyłam na to, że znane ściany w kolorze pastelowej brzoskwini dodadzą mi otuchy w tym niezwykle trudnym dniu.

Moje dłonie drżały. Starałam się ukryć je pod blatem, gładząc nerwowo materiał spódnicy. Minęło dokładnie dziesięć lat, odkąd widziałam Piotra po raz ostatni. Dekada. To brzmiało jak cała epoka. Wtedy oboje mieliśmy zaledwie po dwadzieścia jeden lat, całe życie przed sobą i naiwną wiarę, że nasza miłość jest niezniszczalna. Byliśmy tacy pewni siebie, tacy zapatrzeni w nasze wspólne plany. A jednak wystarczyło kilka tygodni intryg, by cała nasza przyszłość legła w gruzach.

Z każdym uderzeniem zegara wiszącego nad ladą czułam rosnący niepokój. Czy w ogóle przyjdzie? Czy zmienił zdanie w ostatniej chwili? Przez te wszystkie lata unikałam tego miejsca, bo każda wizyta tutaj budziła we mnie falę bolesnych wspomnień. Widziałam nas w każdym kącie. Tu świętowaliśmy zdane egzaminy, tu planowaliśmy wyjazdy nad morze, tu po raz pierwszy powiedział mi, że jestem najważniejszą osobą w jego życiu. A teraz miałam tu usiąść z nim po raz kolejny, jako zupełnie inna kobieta, naznaczona bagażem życiowych doświadczeń.

Nasze rozstanie było głośne

Myślami wróciłam do tamtego dramatycznego lata. Byliśmy młodzi i ufni, a wokół nas kręciło się wielu ludzi, którzy mienili się naszymi przyjaciółmi. Dopiero po czasie zrozumiałam, że nie każdy, kto się do nas uśmiecha, życzy nam dobrze. Pojawiły się plotki. Najpierw drobne, niemal niezauważalne niedopowiedzenia. Ktoś rzekomo widział Piotra z inną dziewczyną, ktoś inny opowiadał mu, że szukam pretekstu, by od niego odejść. Fałszywe uśmiechy, fałszywe rady, szepty za naszymi plecami. Zamiast porozmawiać ze sobą szczerze, zaczęliśmy budować mur z niedomówień i urazów.

Nasze rozstanie było głośne i bolesne. Pełne wypowiedzianych w złości słów, których żadne z nas tak naprawdę nie myślało. Duma nie pozwalała mi wyciągnąć ręki na zgodę, a on uniósł się honorem. Odeszliśmy w swoje strony, zranieni, przekonani o zdradzie i braku lojalności tej drugiej osoby. Odcięliśmy się od siebie grubą kreską. On wyjechał na studia do innego miasta, ja rzuciłam się w wir pracy i nauki, starając się zagłuszyć ból.

Przez te dziesięć lat moje życie toczyło się pozornie normalnym torem. Skończyłam studia, zdobyłam dobrą pracę, podróżowałam. Poznawałam nowych ludzi, wychodziłam na spotkania, ale żadna relacja nie przetrwała dłużej niż kilka miesięcy. W każdym nowym mężczyźnie podświadomie szukałam jego spojrzenia, jego uśmiechu, jego sposobu bycia. Nikt nie potrafił wypełnić pustki, którą po sobie zostawił. Zawsze, gdy robiło się poważniej, wycofywałam się, tłumacząc to brakiem czasu albo nieodpowiednim momentem. Prawda była jednak inna – moje serce wciąż tkwiło w przeszłości.

Moje serce zamarło

Dzwoneczek nad drzwiami zadźwięczał po raz kolejny. Podniosłam wzrok i poczułam, jak powietrze uchodzi z moich płuc. To był on. Wysoki, w ciemnym płaszczu, z parasolem w dłoni. Zmienił się. Miał krótsze włosy, a na jego twarzy malowała się dojrzałość, której brakowało mu dziesięć lat temu. Ale oczy... oczy pozostały te same. Ciepłe, brązowe, pełne jakiegoś niewypowiedzianego smutku. Kiedy mnie dostrzegł, zatrzymał się na ułamek sekundy, a potem ruszył w moją stronę pewnym krokiem.

— Cześć, Karolino — powiedział cicho, siadając naprzeciwko mnie.

— Cześć, Piotrek. Dobrze cię widzieć — odpowiedziałam, starając się opanować drżenie głosu.

Zapadła cisza. Słyszeliśmy tylko szum ekspresu do kawy i ciche rozmowy przy sąsiednich stolikach. W mojej głowie kłębiły się tysiące myśli. Spodziewałam się, że zaczniemy od wymiany uprzejmości, pytania o pracę, o pogodę, o cokolwiek, co pozwoliłoby nam przełamać pierwsze lody. Jednak on patrzył na mnie w milczeniu, jakby próbował zapamiętać każdy detal mojej twarzy.

— Dużo o tym myślałem, zanim tu przyszedłem — zaczął powoli, opierając dłonie na blacie stołu. — Zastanawiałem się, co ci powiem. Jak zacznę tę rozmowę, na którą czekałem całą dekadę.

— Dekadę? — powtórzyłam cicho, nie wierząc własnym uszom.

Zamiast odpowiedzieć, Piotr sięgnął do wewnętrznej kieszeni płaszcza. Moje serce zamarło. Co on robi? Po chwili wyciągnął na stół niewielką, lekko pogniecioną kopertę. Była pożółkła na brzegach, jakby nosił ją ze sobą od bardzo dawna.

Zgodziłam się skinieniem głowy

— Napisałem to siedem lat temu — powiedział, przesuwając kopertę w moją stronę. — Nie miałem odwagi ci jej wysłać. Bałem się, że mnie odrzucisz, że ułożyłaś sobie życie, że masz męża, może dzieci... Ale dzisiaj, kiedy w końcu zgodziłaś się na spotkanie, uznałem, że musisz to przeczytać.

Patrzyłam na kopertę jak zahipnotyzowana. Drżącymi palcami sięgnęłam do swojej torebki. Niemal automatycznie otworzyłam małą przegródkę i wyciągnęłam z niej złożoną na pół, sztywną kartkę papieru. Położyłam ją obok jego koperty.

— Ja swój napisałam w zeszłym miesiącu. Zanim jeszcze do mnie napisałeś — wyznałam, czując, jak łzy zaczynają piec mnie pod powiekami. — To było po tym, jak spotkałam dawną znajomą z naszej grupy. Opowiedziała mi o tym, jak bardzo daliśmy się wtedy zmanipulować.

Piotr wpatrywał się w mój list, po czym spojrzał mi prosto w oczy.

— Przeczytajmy je — zaproponował łagodnie. — Zamiast znów rzucać słowami, które mogą zaboleć, przeczytajmy to, co napisaliśmy w ciszy i spokoju.

Zgodziłam się skinieniem głowy. Otworzyłam jego kopertę. Pismo było staranne, ale widać było w nim emocje. Słowa uderzały we mnie z ogromną siłą. Pisał o tym, jak bardzo żałuje swojej dumy. O tym, jak z każdym rokiem docierało do niego, że daliśmy się zniszczyć ludziom, którzy zazdrościli nam naszego szczęścia. Pisał, że nigdy nie potrafił o mnie zapomnieć. Że próbował układać sobie życie na nowo, ale każda kobieta, którą spotykał, była tylko cieniem tego, co mieliśmy my.

„Nie mam rodziny, Karolino. Nie potrafiłem jej założyć, wiedząc, że w moim sercu jest miejsce tylko dla jednej osoby. Czekałem na moment, w którym będę miał odwagę stanąć przed tobą i prosić o wybaczenie za to, że wtedy o nas nie walczyłem” — brzmiało ostatnie zdanie.

Zaszlochałam cicho, zasłaniając usta dłonią. Spojrzałam na Piotra. On właśnie kończył czytać mój list. W moich słowach było niemal dokładnie to samo. Moje przeprosiny za to, że uwierzyłam w plotki zamiast w jego lojalność. Moje wyznanie, że przez te wszystkie lata żyłam jak w zawieszeniu, nie potrafiąc otworzyć serca na nikogo innego.

Okres oczekiwania dobiegł końca

Kiedy podniósł wzrok, w jego oczach również szkliły się łzy. Nie musieliśmy nic mówić. Dziesięć lat milczenia, dziesięć lat żalu i poczucia niesprawiedliwości właśnie wyparowało, ustępując miejsca czemuś niezwykle czystemu i prawdziwemu. Zrozumieliśmy, że straciliśmy swoją młodość przez głupotę i intrygi, ale zachowaliśmy coś o wiele cenniejszego – więź, której nie zdołał zerwać ani czas, ani odległość. Piotr wyciągnął dłoń przez stół i delikatnie ujął moją. Jego dotyk był ciepły, znajomy, bezpieczny. Czułam, jak cały stres opuszcza moje ciało, jak napięcie gromadzone przez lata uchodzi ze mnie z każdym oddechem.

— Wybaczam ci, Piotrek — szepnęłam, uśmiechając się przez łzy. — Wybaczam ci wszystko. I proszę cię o to samo.

— Dawno ci wybaczyłem — odpowiedział, odwzajemniając uśmiech. — Zaczynamy od nowa? Bez tajemnic, bez obcych ludzi w naszym życiu?

— Od nowa — potwierdziłam z przekonaniem.

Siedzieliśmy tam jeszcze przez wiele godzin, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Opowiedzieliśmy sobie o naszych sukcesach, o podróżach, o marzeniach, które wciąż czekały na realizację. Cukiernia powoli pustoszała, za oknem zapadł zmrok, a deszcz dawno przestał padać. Kiedy w końcu wyszliśmy na zewnątrz, chłodne powietrze orzeźwiło moje zmysły. Szliśmy ramię w ramię, a ja wiedziałam, że ten dziesięcioletni okres oczekiwania dobiegł końca. Czasami trzeba stracić coś bardzo cennego, by w pełni zrozumieć jego wartość. My dostaliśmy od losu drugą szansę i wiedziałam, że tym razem nikt ani nic nie zdoła nam jej odebrać.

Karolina, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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