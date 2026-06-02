Rozwód to zawsze porażka. Niezależnie od tego, jak bardzo dorośli starają się udawać, że to przemyślana i dojrzała decyzja, dla dzieci to zawsze koniec świata, jaki znały. Kiedy wyprowadziłem się z naszego wspólnego domu, czułem ogromną pustkę i równie wielkie poczucie winy wobec czternastoletniej Zuzi i dziesięcioletniego Kuby. Chciałem im wynagrodzić każdy weekend, w którym musieli pakować plecaki, żeby przyjechać do mojego małego, wynajętego mieszkania.

Snułem wielkie obietnice na pocieszenie

To właśnie wtedy, w jeden z chłodnych, listopadowych wieczorów, rzuciłem ten pomysł. Przeglądaliśmy w internecie zdjęcia z różnych zakątków świata, próbując zająć myśli czymś przyjemnym.

– Wiecie co? – powiedziałem, uśmiechając się szeroko. – W te wakacje polecimy do Grecji. Tylko my we trójkę. Zobaczymy Akropol, będziemy pływać w ciepłym morzu i jeść tyle oliwek, aż nam się znudzą.

Zuzia podniosła wzrok znad telefonu, a w jej oczach pojawił się ten dawny, radosny błysk, którego nie widziałem od miesięcy.

– Naprawdę, tato? – zapytała z niedowierzaniem. – Na te wyspy z białymi domkami i niebieskimi dachami?

– Na Santorini, na Kretę, gdzie tylko chcecie. Obiecuję wam najlepsze wakacje w życiu.

Kuba od razu zaczął skakać po kanapie, wykrzykując, że zbuduje największy zamek z piasku na całej plaży. Patrzyłem na ich radość i czułem, że jestem wspaniałym ojcem. Kupiłem ich uśmiech choć na chwilę. Niestety, zapomniałem, że za ten uśmiech będę musiał zapłacić prawdziwymi pieniędzmi.

Rzeczywistość nie znała litości

Mijały miesiące, a moja sytuacja finansowa zaczęła przypominać równię pochyłą. Koszty wynajmu mieszkania pochłaniały lwią część mojej pensji. Do tego dochodziły alimenty, rosnące ceny w sklepach i codzienne wydatki, które zdawały się mnożyć w nieskończoność. Starałem się oszczędzać, odmawiając sobie wszystkiego, co nie było absolutnie niezbędne, ale to wciąż było za mało.

W maju zacząłem przeglądać oferty biur podróży. Ceny zwalały z nóg. Nawet najtańsze opcje z dojazdem własnym i wyżywieniem we własnym zakresie przekraczały moje możliwości. Z każdym dniem czułem coraz większy ciężar w klatce piersiowej. Jak miałem im powiedzieć, że Grecja to tylko mrzonka? Że ich tata, który miał być bohaterem ratującym wakacje, ledwo wiąże koniec z końcem?

Zamiast przyznać się do porażki, postanowiłem milczeć. Wierzyłem, że jakoś to będzie. Może dostanę premię? Może znajdę dodatkowe zlecenie? Niestety, rzeczywistość była brutalna. W czerwcu moje konto świeciło pustkami, a w skrzynce pocztowej zaczęły lądować pierwsze upomnienia z banku o zaległych ratach za sprzęt domowy, który kupiłem zaraz po przeprowadzce.

Nie mogłem odwołać wyjazdu. Dzieci mówiły o Grecji od pół roku. Zuzia kupiła sobie nawet nową sukienkę na wyjazd, a Kuba codziennie sprawdzał temperaturę w Atenach. Musiałem coś wymyślić. I wtedy wpadł mi do głowy pomysł, który wydawał mi się genialny w swojej prostocie. Dopiero później zrozumiałem, jak bardzo był żałosny.

Miałem genialny plan ratunkowy

Zebrałem ich w salonie na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem. Przygotowałem sobie całą przemowę, starając się brzmieć jak najbardziej entuzjastycznie.

– Słuchajcie, mam dla was niespodziankę – zacząłem, klaszcząc w dłonie. – Dużo myślałem o naszej Grecji i wiecie co? To strasznie oklepane. Setki turystów, upał, leżenie plackiem na plaży. To przecież nuda!

Zuzia od razu zmarszczyła brwi, krzyżując ręce na piersi.

– Co masz na myśli, tato?

– Zdecydowałem, że potrzebujemy prawdziwej przygody! Czegoś, co zapamiętamy na całe życie. Pojedziemy na obóz survivalowy! Tylko my i natura. Rozbijemy namiot nad Zalewem Sosnowym, będziemy łowić ryby, palić ogniska i uczyć się przetrwania. Prawdziwa szkoła życia!

Zapadła cisza. Kuba patrzył na mnie z lekkim zdezorientowaniem, próbując przetworzyć informacje. Zuzia natomiast wyglądała, jakby ktoś właśnie oblał ją zimną wodą.

– Żartujesz sobie, prawda? – powiedziała cicho. – Obiecałeś Grecję. Opowiadałam wszystkim koleżankom, że lecę na Santorini.

– Zuziu, zrozum, Grecja nigdzie nie ucieknie – próbowałem ratować sytuację, siląc się na szeroki uśmiech. – A taki survival to wyzwanie. Pokażemy, jacy jesteśmy twardzi. Będziecie zachwyceni, zobaczycie!

Kuba, zawsze skłonny do zabawy na świeżym powietrzu, w końcu wzruszył ramionami i powiedział, że w sumie lubi namioty. Zuzia nie odezwała się już ani słowem. Zamknęła się w swoim pokoju i nie wyszła do końca wieczoru. Czułem ukłucie w sercu, ale tłumaczyłem sobie, że robię to dla nich. Przecież najważniejszy był wspólnie spędzony czas, prawda?

Nie wszystko wyszło tak pięknie

Dzień wyjazdu przywitał nas ołowianymi chmurami i siąpiącym deszczem. Zapakowałem stary, pożyczony od kolegi namiot do bagażnika, dorzuciłem kilka śpiworów i ruszyliśmy w stronę Zalewu Sosnowego. Droga minęła w grobowej atmosferze. Zuzia wpatrywała się w szybę ze słuchawkami na uszach, a Kuba bezskutecznie próbował znaleźć wygodną pozycję do spania.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, mój optymizm zaczął drastycznie topnieć. Pole namiotowe, które w internecie wyglądało na dziką, romantyczną ostoję natury, w rzeczywistości było zaniedbanym kawałkiem trawnika przy mulistej wodzie. Sanitariaty pamiętały ubiegłą dekadę, a zapach wilgoci i gnijących glonów unosił się w powietrzu.

– Jesteśmy na miejscu! – zawołałem, próbując przekrzyczeć padający deszcz. – Pora rozbić nasz obóz!

Wysiedliśmy z samochodu. Błoto natychmiast oblepiło nasze buty. Rozbijanie namiotu w deszczu okazało się koszmarem. Instrukcja była niejasna, stelaże nie pasowały do siebie, a materiał przemakał. Kuba starał się mi pomagać, ale szybko zmarzł i schował się do auta. Zuzia stała pod drzewem, chroniąc się przed ulewą i patrzyła na mnie wzrokiem pełnym wyrzutu.

Po godzinie walki udało mi się postawić krzywy, przeciekający w jednym rogu namiot. Wrzuciliśmy do środka nasze rzeczy. O ognisku nie było mowy – wszystko było mokre. Zamiast pieczonych kiełbasek, zjedliśmy zimne kanapki przygotowane jeszcze w domu.

– Ale super przygoda, co? – zapytałem, próbując rozładować napięcie. – Jutro rano pójdziemy na ryby. Oby tylko przestało padać.

Nikt mi nie odpowiedział. Dźwięk deszczu uderzającego o cienki materiał namiotu wydawał się wyjątkowo głośny i przygnębiający. Wokół nas zaczęły krążyć roje komarów, przed którymi nie chronił żaden preparat.

Zobaczyła prawdę na telefonie

Wieczór dłużył się w nieskończoność. Siedzieliśmy w śpiworach, słuchając szumu wiatru i deszczu. Kuba zasnął ze zmęczenia, a Zuzia przewracała się z boku na bok, wyraźnie zirytowana brakiem zasięgu i wilgocią, która przenikała wszystko.

Około dwudziestej drugiej Zuzia usiadła i westchnęła ciężko.

– Tato, daj mi swój telefon. Mój padł, a muszę poświecić latarką, żeby znaleźć szczoteczkę do zębów w plecaku.

Nie zastanawiając się ani chwili, sięgnąłem do kieszeni kurtki i podałem jej aparat. To był ten jeden moment, ta jedna sekunda nieuwagi, która zaważyła na wszystkim.

Zuzia odblokowała ekran. Białe światło rozświetliło półmrok namiotu. Zobaczyłem, jak jej twarz zastyga, a wzrok skupia się na samej górze wyświetlacza. W tej samej chwili uświadomiłem sobie, że nie wyciszyłem powiadomień.

Cisza w namiocie stała się nagle gęsta i duszna. Zuzia nie szukała już latarki. Jej palec zawisł nad ekranem, a w oczach pojawił się wyraz, którego nie potrafiłem od razu odczytać. To nie była złość. To było głębokie, bolesne rozczarowanie.

– Zuziu, daj mi ten telefon – powiedziałem cicho, wyciągając rękę. Moje serce zaczęło bić jak szalone.

Córka powoli odwróciła aparat w moją stronę. Na ekranie widniało wyraźne powiadomienie ze skrzynki mailowej. Widziałem je z odległości metra. „Bank: ostateczne wezwanie do zapłaty. zaległość raty kredytu wynosi...”.

Widziałem rozczarowanie w jej oczach

– To dlatego tu jesteśmy? – jej głos drżał, ale był zaskakująco spokojny. – To nie jest żaden survival, prawda?

– Kochanie, to nie tak... – zacząłem, czując, jak gardło zaciska mi się z nerwów. – Mam chwilowe trudności, ale chciałem, żebyśmy spędzili czas razem.

Zuzia patrzyła na mnie, a z jej oczu popłynęły łzy. Nie krzyczała. I to bolało najbardziej.

– Kłamałeś – powiedziała z naciskiem na każdą sylabę. – Przez całe miesiące opowiadałeś nam o Grecji. Oszukiwałeś nas. Przez ciebie myślałam, że jestem niewdzięczna, bo nie cieszę się z tego deszczu, błota i komarów. A ty po prostu nie miałeś pieniędzy i bałeś się do tego przyznać.

– Chciałem być dla was dobrym ojcem. Chciałem wam dać to, co najlepsze.

– Dobry ojciec nie kłamie w żywe oczy – odparła, odkładając telefon na mój śpiwór. – Wolałabym zostać w domu i oglądać z tobą filmy na kanapie, niż marznąć tutaj, wiedząc, że traktujesz mnie jak naiwne dziecko.

Jej słowa uderzyły we mnie z pełną mocą. Cała moja fasada bycia superbohaterem runęła w jednej chwili. Siedziałem w mokrym, tanim namiocie, z długami na karku i córką, która właśnie przestała we mnie wierzyć. Kuba, obudzony naszymi głosami, patrzył na nas sennym, przestraszonym wzrokiem. Nie miałem argumentów. Nie miałem jak się bronić. Prawda była taka, że mój własny strach przed porażką okazał się ważniejszy niż szczerość wobec własnych dzieci.

Droga powrotna w całkowitej ciszy

Nie zostaliśmy nad zalewem ani dnia dłużej. Następnego ranka, wczesnym świtem, zacząłem zwijać mokry namiot. Zuzia i Kuba pomagali mi w całkowitym milczeniu. Nikt nie narzekał, nikt nie pytał, co dalej. Ta cisza była gorsza niż najgorsza awantura.

Podróż powrotna minęła dokładnie tak samo. Patrzyłem w lusterko wsteczne na moje dzieci. Kuba bawił się suwakiem od kurtki, a Zuzia znowu wpatrywała się w okno. Jej twarz była zamknięta, niedostępna. Wiedziałem, że zrujnowałem coś więcej niż tylko te jedne wakacje. Dlaczego nie potrafiłem się po prostu przyznać?

Pieniądze można zarobić. Długi, z czasem i trudem, można spłacić. Ale autorytet i zaufanie dziecka, kiedy raz się je zawiedzie w tak wykalkulowany sposób, odbudowuje się latami. O ile w ogóle jest to jeszcze możliwe. Będę się starał z całych sił zasłużyć jeszcze raz na ich zaufanie i miłość.

Piotr, 44 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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