Przez całe moje życie wierzyłam, że miłość matki mierzy się w poświęceniu. Kiedy tylko na świecie pojawiła się moja córka, Magda, wiedziałam, że od tej pory moje własne potrzeby schodzą na daleki plan. Pracowałam ciężko, często brałam dodatkowe zlecenia, żeby tylko mogła pojechać na szkolną wycieczkę, żeby miała nowe buty na zimę, żeby nie czuła się gorsza od rówieśników. Pamiętam, jak przez trzy lata chodziłam w jednym, cerowanym płaszczu, bo każdą odłożoną złotówkę wolałam przeznaczyć na jej wymarzony rower. Wydawało mi się to naturalne. Byłam matką, a matka po prostu daje.

Starałam się znaleźć pieniądze

Lata mijały, Magda dorosła, założyła własną rodzinę. Urodziła dwójkę wspaniałych dzieci, Antosia i Zuzię, które stały się moim całym światem. Kiedy przeszłam na emeryturę, mój budżet drastycznie się skurczył. Z każdym rokiem było mi coraz trudniej wiązać koniec z końcem. Rachunki rosły, opłaty za mieszkanie pochłaniały lwią część moich skromnych dochodów, a ceny w sklepach przyprawiały o zawrót głowy. Mimo to nigdy nie poskarżyłam się córce. Nie chciałam być dla niej ciężarem. Kiedy zbliżały się urodziny wnuków, święta czy inne okazje, potrafiłam przez miesiąc jeść sam chleb z masłem, żeby tylko kupić im to, o czym marzyły.

Widok ich uśmiechniętych buzi podczas rozpakowywania kolorowych pudełek był dla mnie największą nagrodą. Czułam, że wciąż jestem potrzebna, że wciąż mogę im coś ofiarować. Magda zawsze przyjmowała te prezenty z uśmiechem, chwaląc mój gust i hojność. Nigdy jednak nie zapytała, jakim kosztem je kupiłam. Nigdy nie zainteresowała się, czy po takich zakupach zostaje mi cokolwiek na życie. A ja w swojej naiwności myślałam, że ona po prostu ufa, że radzę sobie doskonale.

Maj tego roku był wyjątkowo trudny. Przyszło wyrównanie za ogrzewanie, które całkowicie zrujnowało mój i tak napięty do granic możliwości budżet. Zostało mi w portfelu zaledwie kilkadziesiąt złotych na całe dwa tygodnie do kolejnej emerytury. Starałam się nie wpadać w panikę. Miałam trochę zapasów w szafkach: kaszę, makaron, kilka słoików z domowymi przetworami. Wiedziałam, że przetrwam, bo przez całe życie uczyłam się sztuki przetrwania.

I wtedy, jak na złość, zepsuł się mój stary czajnik elektryczny. Służył mi wiernie przez kilka lat, aż pewnego ranka po prostu odmówił posłuszeństwa. Próbowałam go jeszcze ratować, prosiłam sąsiada, żeby do niego zajrzał, ale wyrok był jednoznaczny: sprzęt nadawał się tylko do wyrzucenia. Dla kogoś innego to błahostka, ale dla mnie brak możliwości zagotowania wody na herbatę czy do zalania kaszy był ogromnym problemem. Nie miałam kuchenki gazowej, tylko starą płytę, która zużywała mnóstwo prądu, a i tak gotowanie na niej czegokolwiek trwało wieki.

Musiałam kupić nowy czajnik. Poszłam do najbliższego sklepu i wybrałam najtańszy, najprostszy model z białego plastiku. Kiedy podałam kasjerce odliczone monety, poczułam ucisk w żołądku. Właśnie wydałam resztę moich pieniędzy. W moim portfelu została dosłownie garstka miedziaków. Zbliżał się Dzień Dziecka, a ja po raz pierwszy w życiu nie miałam ani grosza, żeby kupić prezenty dla Antosia i Zuzi.

Przez kilka dni biłam się z myślami. Czułam wstyd i ogromne poczucie winy. Wyobrażałam sobie rozczarowanie w oczach wnuków. W końcu jednak postanowiłam spojrzeć prawdzie w oczy. Przecież Magda to moja córka. Powinna zrozumieć. Zawsze uczyłam ją, że to nie rzeczy materialne są najważniejsze, ale czas spędzony razem, miłość i obecność. Postanowiłam, że upiekę ich ulubione ciasteczka owsiane ze składników, które miałam jeszcze w szafce, i spędzimy ten dzień na wspólnej zabawie, rysowaniu i czytaniu bajek.

Córka miała pretensje

Pierwszego czerwca Magda przyjechała z dziećmi po południu. Od progu mieszkania rozlegał się wesoły szczebiot wnuków. Uściskałam ich mocno, czując, jak serce rośnie mi z miłości.

– Babciu, a co nam kupiłaś z okazji naszego święta? – zapytał prosto z mostu siedmioletni Antoś, rozglądając się po przedpokoju w poszukiwaniu kolorowych torebek.

Uśmiechnęłam się łagodnie, choć w środku czułam ukłucie bólu.

– W tym roku, moje skarby, mam dla was coś innego. Upiekłam wasze ulubione ciasteczka i przygotowałam stare albumy ze zdjęciami. Opowiem wam, jak wasza mama była małą dziewczynką.

Antoś spuścił wzrok, wyraźnie zawiedziony, ale Zuzia od razu pobiegła do kuchni, zwabiona zapachem wypieków. Spojrzałam na Magdę, oczekując zrozumienia, może jakiegoś wspierającego uśmiechu. Zamiast tego zobaczyłam na jej twarzy irytację i chłód.

– Mamo, żartujesz sobie? – zapytała cicho, ale w jej głosie brzmiała ostra nuta. – Dzieci czekały na ten dzień. Obiecałaś im ostatnio, że kupisz im te nowe zestawy klocków.

– Magdusiu, bardzo chciałam – zaczęłam tłumaczyć, czując, jak do oczu napływają mi łzy. – Ale miałam w tym miesiącu dużą dopłatę do rachunków. A potem jeszcze zepsuł się czajnik. Musiałam wybrać, czy kupić nowy, czy prezenty. Zostałam bez grosza. Naprawdę nie miałam z czego.

Magda westchnęła głośno, krzyżując ramiona na piersi. Patrzyła na mnie z góry, jak na kogoś obcego.

– Zawsze musisz robić z siebie ofiarę losu, prawda? Jesteś po prostu niezaradna. Inne babcie jakoś potrafią odłożyć na prezenty dla wnuków. Wiedziałaś, że idzie Dzień Dziecka, mogłaś to lepiej zaplanować, a nie teraz psuć atmosferę święta i robić dzieciom przykrość.

Zamarłam. Jej słowa uderzyły we mnie z taką siłą, że przez chwilę nie mogłam złapać tchu. Patrzyłam na kobietę, której oddałam wszystko. Kobietę, dla której odmawiałam sobie latami podstawowych rzeczy, byle tylko ona miała lżej.

– Psuję atmosferę? – wyszeptałam. – Bo nie mam wam czego dać w kolorowym papierze?

– Bo robisz problem z niczego i wprowadzasz niepotrzebny dramat – ucięła ostro. – Dzieci, zbieramy się. Babcia dzisiaj nie ma dla nas czasu ani nastroju.

– Ale mamo, ja chcę ciasteczko! – zaprotestowała Zuzia, wybiegając z kuchni.

– Zjemy po drodze coś lepszego. Chodźcie, jedziemy do centrum handlowego.

Córka mnie zawiodła

Drzwi zatrzasnęły się z głuchym hukiem, a ja zostałam sama w cichym, pustym mieszkaniu. Na stole w kuchni stygł talerz pełen owsianych ciasteczek. Obok stał nowy, tani, biały czajnik, który stał się powodem mojego upokorzenia. Usiadłam na krześle i zaczęłam płakać. To nie były łzy złości, to były łzy głębokiego, dojmującego rozczarowania i żalu, który rozrywał mi klatkę piersiową.

Nagle dotarło do mnie coś bardzo ważnego. Magda nie zapytała, z czego żyję do końca miesiąca. Nie zapytała, czy mam co jeść. Nie zainteresowało jej, że wydałam ostatnie pieniądze na zwykły czajnik. Liczyły się tylko kolejne pudełka z kokardami.

Przez całe życie uczyłam ją, że miłość okazuje się poprzez dawanie. I najwyraźniej nauczyłam ją tego aż za dobrze. Zrozumiała, że jestem wartościowa tylko wtedy, gdy mam pełne ręce. Mój brak prezentu obnażył bolesną prawdę: jestem kochana i akceptowana tylko pod warunkiem, że coś z siebie daję. Kiedy moja dłoń jest pusta, staję się dla nich ciężarem, kłopotem, niezaradną staruszką, która psuje im humor.

Siedziałam w milczeniu przez długie godziny, patrząc za okno na zapadający zmrok. Zdałam sobie sprawę, że nie mogę cofnąć czasu. Zbudowałam tę relację na poświęceniu, zapominając o nauce szacunku i wdzięczności. Oddałam im wszystko, każdy grosz, każdą chwilę, każdą siłę. A w zamian zostałam z pustymi rękami, zepsutym sercem i świadomością, że dla własnego dziecka znaczę mniej niż nowa zabawka ze sklepu.

Zofia, 70 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: