Kiedy w słuchawce domofonu usłyszałam słowo: „Policja!”, bardziej się zdziwiłam, niż przestraszyłam. Odblokowałam drzwi na klatce i po chwili usłyszałam dzwonek do mieszkania.

– Czy tu mieszka Marek...? – nogi ugięły się pode mną, kiedy usłyszałam nazwisko syna.

– Coś się stało mojemu dziecku? – zapytałam drżącym głosem, zanim zorientowałam się, że gadam bzdury, bo mój Marek przecież siedzi w swoim pokoju i odrabia lekcje.

– O co chodzi? – ponowiłam pytanie.

– Polecono nam ustalić, pod jakim adresem przebywa Marek, ponieważ podczas wypisywania mandatu karnego posłużył się najprawdopodobniej sfałszowanym dokumentem – wyjaśnił mi ostrym służbowym tonem jeden z funkcjonariuszy.

W tym momencie zagotowało się we mnie

– Mandat? Fałszywy dokument? Proszę pana! Mój syn ma dwanaście lat! – prychnęłam.

Byłam pewna, że to jakaś absurdalna pomyłka. Mój Mareczek fałszerzem, dobre sobie!

– Chodzi o mandat za jazdę na gapę pojazdem komunikacji miejskiej – wyjaśnił mi tymczasem funkcjonariusz.

– No, to już totalna bzdura! Moje dziecko już od trzech lat ma wykupioną kartę miejską, która jest regularnie przeze mnie zasilana. Można to chyba jakoś sprawdzić, prawda? Nie jeździ zatem bez biletu! – zaprotestowałam.

– Proszę pani… dostaliśmy informację, że Marek został złapany przez kontrolera, wylegitymowany, pokazał dokument, w którym były zapisane nieprawidłowe dane: numer domu i data urodzenia.

– I skąd wiadomo, że to był mój syn? – wykrzyknęłam. – to popularne imię i nazwisko.

Z trudem mogłam zapanować nad nerwami

Nachodzą mnie w domu, oskarżają. Jakim prawem?!

– Może spytamy syna, czy był zatrzymany? – zaproponowali policjanci.

– Nie widzę takiej potrzeby, ale proszę bardzo! Wykażę dobrą wolę – zgodziłam się łaskawie.

– Marek! – zawołałam dziecko. – Chodź tutaj i weź ze sobą legitymację szkolną! – Zobaczymy, czy jest „sfałszowana” – rzuciłam w kierunku policjantów.

– Bo rozumiem, że tym dokumentem była legitymacja? Syn nie jeździ po mieście z paszportem, dowodu nie posiada… Jeśli trzeba, paszport mogę także okazać.

– Tu nie zapisano, jakiego rodzaju był to dokument… – przyznał policjant.

Wzruszyłam tylko ramionami, po czym spojrzałam na Marka, który stanął u mojego boku, równie jak ja zdziwiony widokiem mundurowych.

– Kotku, czy jechałeś rok temu na gapę i złapał cię kanar?! Przepraszam… kontroler? – spytałam syna.

– Nie, mamo. Przecież mam kartę miejską! – odparło szybko dziecko.

– No i widzą panowie. To jakaś pomyłka. Syn jest bardzo dobrym uczniem, a nie jakimś łobuzem, nie zajmuje się jeżdżeniem na gapę ani fałszerstwami.

– No to przepraszamy za najście, pani rozumie, to nasz obowiązek… – policjanci zaczęli się wycofywać.

– Chwileczkę! A co będzie z tą sprawą? Mam się obawiać, że to nie jest panów ostatnia wizyta? – rzuciłam.

– Cóż… My też mamy ważniejsze przestępstwa na głowie niż uganianie się za małoletnim jeżdżącym na gapę. Napiszemy, że sprawca pozostaje nieznany i pewnie sąd grodzki umorzy sprawę – odparli.

– Sąd grodzki… Mój Boże! – pokręciłam głową. – Nie wiedziałam, że sądy zajmują się tak błahymi sprawami…

Policjanci poszli, więc kazałam wrócić Markowi do odrabiania lekcji, a sama zajęłam się prasowaniem, kiedy…

– Mamo, ja skłamałem! – moje dziecko stanęło ponownie w drzwiach.

Zamarłam z żelazkiem w ręku.

– Słucham?

– Mnie złapał ten kanar. Zapomniałem tego dnia karty, została w innej kurtce, no i mnie przyskrzynił – przyznał się syn.

– Ale… skąd ten sfałszowany dokument? – wykrzyknęłam.

Marek wzruszył ramionami

– Nie jest sfałszowany, taki mi dali! – po czym podał mi swoją … kartę rowerową! – Powiedziałem temu kanarowi, że kartę i legitymację zostawiłem w domu, ale mam przy sobie kartę rowerową, bo była w tej sportowej kurtce. Na niej jest moje zdjęcie i dane osobowe, więc je sobie spisał.

– Ale… – zająknęłam się. – Tutaj faktycznie jest pomyłka! Inny numer domu i data urodzenia… Dodali ci rok!

– Och, wiem! Tak mi wpisali!

– Dlaczego tego nie sprostowałeś? – spytałam i nagle zrozumiałam!

Marek jest rok młodszy od swoich kolegów, bo poszedł wcześniej do szkoły. Zdawał egzamin na kartę razem z całą klasą, ale bardzo się denerwował, że będzie miał wydany dokument dopiero za rok. Pomyłka była mu na rękę, dlatego się do niej nie przyznał, nawet przede mną!

– Ale dlaczego mi nie powiedziałeś o mandacie? Poszłabym do biura komunikacji, wyjaśniła sprawę, a mandat zostałby anulowany! – wykrzyknęłam. – Przecież bilet miałeś, tylko go zapomniałeś ze sobą wziąć!

– Nie wiedziałem, że tak można… – wymamrotał.

– Dziecko, nie rób tego więcej! Przez taką bzdurę mogłeś trafić do sądu, czy ty to rozumiesz? – zapytałam.

– Rozumiem – potwierdził syn. – I co teraz będzie, mamo?

Może powinnam była pójść na komendę i przyznać się do wszystkiego w imieniu syna, pokazać kartę rowerową i zapłacić mandat oraz karę sądową i odsetki, ale…

Nie zrobiłam tego. Karty rowerowej syna na razie także nie wymieniam. Poczekam aż cała sprawa przycichnie…

