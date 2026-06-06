Jeszcze niedawno zimno było niemal namacalne. Wciskało się przez nieszczelne ramy okienne mojej pracowni, osiadało na pędzlach i sprawiało, że farby gęstniały, stawiając opór przy każdym pociągnięciu. Siedziałam w grubym wełnianym swetrze, owinięta szalikiem, próbując dokończyć obraz, który miał być głównym punktem mojej nadchodzącej wystawy. Ta stara, przydomowa oficyna miała ogromny potencjał, ale wymagała gruntownego remontu. Brakowało ocieplenia, a stara instalacja elektryczna nie pozwalała nawet na podłączenie mocniejszego grzejnika. Co gorsza tynk niemal sypał się na głowę, konieczne było gruntowanie i malowanie.

Poświęcałam się dla niego

Od lat odkładałam każdy grosz ze sprzedaży moich prac na wspólne konto oszczędnościowe. Mój mąż, Artur, zawsze wspierał mnie w moich artystycznych dążeniach – przynajmniej tak mi się wydawało. Mieliśmy umowę. W tym roku, tuż przed nadejściem pierwszych przymrozków, mieliśmy wynająć ekipę budowlaną, która zamieniłaby tę lodownię w prawdziwe, przytulne studio z prawdziwego zdarzenia. Wyobrażałam sobie jasne ściany, duże kaloryfery i przestrzeń, w której mogłabym tworzyć bez martwienia się o zgrabiałe palce.

Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Kiedy nadszedł czas podpisania umowy z wykonawcą, Artur poprosił mnie o rozmowę. Pamiętam ten wieczór bardzo dokładnie. Siedział w salonie, z poważną miną, unikając mojego wzroku.

– Karolina, wiem, jak bardzo zależy ci na tej pracowni – zaczął, a w jego głosie brzmiała nuta wahania. – Ale pojawiła się sytuacja, która wymaga naszej natychmiastowej uwagi. Chodzi o Kamila.

Kamil był synem Artura z pierwszego małżeństwa. Dwudziestoletni, bystry chłopak, z którym miałam całkiem poprawne relacje. Artur zawsze czuł się winny z powodu rozwodu i starał się wynagrodzić synowi nieobecność w jego codziennym życiu.

– Co się stało? – zapytałam, czując, jak w żołądku rośnie mi ciężka gula.

– Kamil dostał niesamowitą propozycję stażu w innej części miasta. Ale dojazdy komunikacją zajmą mu cztery godziny dziennie. Musimy mu pomóc. Chcę kupić mu samochód. Bezpieczny, niezawodny, porządny samochód.

Musiałam pójść na kompromis

Słuchałam go w osłupieniu. Samochód dla dwudziestolatka z naszych wspólnych oszczędności, które do niedawna miały pójść na remont warsztatu mojej pracy?

– Artur, przecież on może kupić coś taniego na początek – próbowałam przemówić mu do rozsądku. – Przecież zbieraliśmy na remont. Jeśli teraz wydamy te pieniądze, znów spędzę zimę w lodówce.

– Zrozum mnie, to dla jego dobra – powiedział stanowczo, w końcu podnosząc na mnie wzrok. – Nie pozwolę, żeby mój syn jeździł jakimś starym rzęchem, który rozpadnie się na pierwszym zakręcie. To kwestia bezpieczeństwa. Obiecuję ci, że na wiosnę weźmiemy pożyczkę i zrobimy tę pracownię. Proszę, zróbmy to dla niego.

Jego słowa brzmiały szlachetnie. Byłam rozdarta. Z jednej strony czułam ogromny żal i rozczarowanie, z drugiej – nie chciałam być złą macochą, która stawia własną wygodę ponad przyszłość i bezpieczeństwo młodego człowieka. Ostatecznie, z ciężkim sercem, ustąpiłam.

Kilka dni później Artur przelał lwią część naszych oszczędności na konto salonu samochodowego. Kamil dostał kluczyki do pięknego, nowego auta luksusowej marki. Chłopak dziękował nam ze łzami w oczach, a Artur pękał z dumy. A ja wróciłam do mojej zimnej oficyny, zakładając kolejną warstwę ubrań.

Zima okazała się surowa. Każdy dzień pracy był walką z własnym ciałem. Moje palce drętwiały, a obrazy schły o wiele dłużej, niż powinny. Często musiałam przerywać pracę, by wejść do domu i ogrzać się przy kaloryferach. Moja frustracja rosła, ale za każdym razem, gdy chciałam narzekać, przypominałam sobie uśmiech Kamila i poczucie, że pomogliśmy mu w ważnym momencie życia.

Samochód zniknął bez śladu

Miesiące mijały. Staż Kamila trwał w najlepsze, a przynajmniej tak twierdził Artur. Pewnego wtorkowego popołudnia musiałam pojechać do centrum miasta, by odebrać zamówione płótna. Stojąc na światłach, spojrzałam w bok. Na przystanku autobusowym, w tłumie czekających na mrozie ludzi, stał Kamil.

Zmarszczyłam brwi. Może auto się zepsuło? Może oddał je do przeglądu? Postanowiłam zjechać na pobocze i zaproponować mu podwózkę.

– Kamil! – zawołałam przez uchyloną szybę. – Wsiadaj, podrzucę cię!

Chłopak drgnął, a na jego twarzy malowało się wyraźne zakłopotanie. Zawahał się przez krótką chwilę, ale potem wsiadł do mojego samochodu.

– Cześć, Karolina. Dziękuję, zmarzłem okrutnie – powiedział, unikając mojego wzroku.

– Co się stało z twoim autem? – zapytałam swobodnie, włączając się do ruchu. – Jest u mechanika?

Kamil zamilkł. W samochodzie zapadła ciężka, nienaturalna cisza. Słyszałam tylko szum opon na mokrym asfalcie.

– Kamil? – ponagliłam go łagodnie.

– Nie mam już tego samochodu – wypalił w końcu, wpatrując się w swoje dłonie. – Sprzedałem go.

Zahamowałam gwałtownie przed przejściem dla pieszych, niemal powodując kolizję. Moje serce zaczęło bić szybciej.

– Słucham? Sprzedałeś? Przecież to był nowy samochód, dostaliście go zaledwie trzy miesiące temu! Artur o tym wie?

Kamil wziął głęboki oddech. Jego twarz była blada.

– Tak. Tata wie. Wie od samego początku.

Prawda była gorsza niż myślałam

Czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Zatrzymałam samochód na najbliższym parkingu i wyłączyłam silnik. Moje dłonie drżały.

– Wytłumacz mi to – zażądałam, starając się opanować drżenie głosu. – Dlaczego sprzedałeś auto? I dlaczego twój ojciec miałby o tym wiedzieć?

Kamil wyglądał, jakby miał się za chwilę rozpłakać.

– Moja mama... ona wpadła w duże kłopoty finansowe. Jej firma zbankrutowała, narobiła długów u niewłaściwych dostawców. Groziła jej utrata mieszkania. Nie wiedziała, co robić, więc poprosiła tatę o pomoc.

– Twój ojciec dał jej nasze pieniądze? – wyszeptałam, nie mogąc w to uwierzyć.

– Nie chciał, żebyś się dowiedziała – kontynuował Kamil, a każde jego słowo uderzało we mnie jak lodowaty wicher. – Wiedział, że nigdy się nie zgodzisz na spłatę długów jego byłej żony. Więc wymyślił ten samochód. Powiedział, że kupimy auto na moje nazwisko, a potem ja je sprzedam i przekażę pieniądze mamie. Powiedział... powiedział, że to jedyne wyjście, żeby uratować moją mamę, nie niszcząc waszego małżeństwa.

Nie mogłam oddychać. Mój własny mąż, człowiek, któremu ufałam bezgranicznie, uknuł za moimi plecami intrygę. Wykorzystał moje poczucie obowiązku wobec jego syna. Patrzył, jak każdego dnia marznę w pracowni, wiedząc, że moje poświęcenie nie służy przyszłości Kamila, ale spłacie długów jego byłej żony.

Spłaciłam cenę lojalności

Nie pamiętam, jak wróciłam do domu. Kiedy Artur wrócił z pracy, zastał mnie siedzącą w salonie w całkowitej ciemności. Zapalił światło i uśmiechnął się do mnie swoim zwykłym, ciepłym uśmiechem.

– Kochanie, coś się stało? Dlaczego siedzisz po ciemku? – zapytał, zdejmując płaszcz.

– Widziałam dzisiaj Kamila – powiedziałam cicho, ale mój głos przeciął ciszę jak ostrze. – Na przystanku autobusowym.

Uśmiech zamarł na twarzy Artura. Przez chwilę w jego oczach mignęła panika, którą natychmiast spróbował zamaskować.

– Ach tak? Pewnie... pewnie zaparkował gdzieś dalej.

– Nie kłam – przerwałam mu, wstając. Moja złość ostatecznie wyparła smutek. – Wiem o wszystkim. Wiem o długach twojej byłej żony. Wiem o fikcyjnym samochodzie. Wiem, że zaplanowałeś to, patrząc mi prosto w oczy i wiedząc, że oddaję pieniądze z mojej ciężkiej pracy.

Artur opuścił ramiona. Zrozumiał, że nie ma już ucieczki.

– Karolina, proszę, daj mi to wytłumaczyć. To matka mojego dziecka. Gdyby straciła mieszkanie, Kamil też by ucierpiał. Nie miałem wyjścia.

– Nie miałeś wyjścia? – zaśmiałam się gorzko. – Miałeś wyjście. Mogłeś być ze mną szczery. Mogłeś powiedzieć prawdę. Zamiast tego wolałeś mnie oszukać. Patrzyłeś, jak marznę, i wmawiałeś mi, że robię to dla bezpieczeństwa twojego syna.

– Chciałem cię chronić przed tym stresem... – zaczął, ale podniosłam rękę, nakazując mu milczenie.

– Nie. Chciałeś chronić siebie. Chciałeś być bohaterem dla swojej byłej żony, ale zapłaciłeś za to moimi pieniędzmi i moim zaufaniem.

Tamtego wieczoru zrozumiałam, że naszego małżeństwa nie da się już naprawić. Zaufanie, raz zniszczone w tak wyrachowany sposób, nie mogło zostać odbudowane. Artur uważał, że cel uświęca środki, ale dla mnie cena jego lojalności wobec przeszłości okazała się zbyt wysoka. W jego życiu zawsze będę na drugim miejscu, a moje marzenia będą jedynie walutą, którą on będzie dysponował według własnego uznania.

Spakowałam swoje rzeczy i wynajęłam małe mieszkanie z prawdziwym, ciepłym studiem. Rozwód przebiegł bez większych batalii – Artur wiedział, że nie ma żadnych argumentów na swoją obronę. Teraz, kiedy wchodzę do mojej nowej, jasnej pracowni i czuję przyjemne ciepło bijące od kaloryferów, wiem, że podjęłam jedyną słuszną decyzję.

Karolina, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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