Zawsze wierzyłam, że małżeństwo to partnerstwo, a rodzina to fundament, o który trzeba dbać bez względu na wszystko. Nawet nie zauważyłam momentu, w którym z kochającej żony, realizującej się zawodowo kobiety, zostałam sprowadzona do roli darmowej pomocy domowej. Żyłam w iluzji, pracując na dwa etaty i tracąc resztki własnej godności, dopóki jedno niespodziewane zdanie nie zburzyło mojego świata i nie dało mi siły do ucieczki.

Początkowo chętnie pomagałam teściowi

Kiedy wychodziłam za Kamila, byłam pewna, że wygrałam los na loterii. Był szarmancki, opiekuńczy i zawsze powtarzał, jak bardzo ceni moją niezależność. Pracowałam jako koordynatorka projektów w dużej firmie logistycznej. Moja praca wymagała ciągłego skupienia, częstych nadgodzin i radzenia sobie ze stresem. Mimo to uwielbiałam to, co robiłam. Kamil natomiast prowadził własną, niewielką działalność, pracując głównie z domu. Wydawało się, że świetnie się uzupełniamy. Nasze życie toczyło się spokojnym rytmem, aż do momentu, gdy ojciec Kamila zaczął podupadać na siłach po odejściu swojej żony.

Teść mieszkał w sporym, piętrowym domu na obrzeżach miasta. Zawsze był to dom pełen gości, lśniący czystością, pachnący domowym ciastem. Po stracie żony Ryszard całkowicie stracił zapał do utrzymywania tego ogromnego metrażu w porządku. Kurz zaczął osiadać na starych, mahoniowych meblach, a ogród powoli zarastał chwastami. Na początku to były tylko drobne prośby. Kamil dzwonił do mnie, gdy wracałam z biura.

– Kochanie, kupisz po drodze zakupy dla taty? Podjedziemy tam po południu, trzeba mu trochę ogarnąć kuchnię – mówił ciepłym głosem.

Oczywiście, że się zgadzałam. Przecież to mój teść, rodzina. Spędzaliśmy u niego kilka godzin, ja przecierałam blaty, odkurzałam, a Kamil w tym czasie rozmawiał z ojcem w salonie. Nie widziałam w tym nic złego. Uważałam, że to naturalna kolej rzeczy, że młodsze pokolenie wspiera starsze. Jednak z upływem miesięcy sytuacja zaczęła się drastycznie zmieniać.

Zaczęłam tracić własne życie

Zanim się obejrzałam, wizyty u teścia przestały być naszym wspólnym zajęciem, a stały się wyłącznie moim obowiązkiem. Kamil znajdował tysiące wymówek. Albo miał pilne zlecenie, z którym musiał się natychmiast uporać, albo odzywała się jego dawna kontuzja kolana, przez którą rzekomo nie mógł wchodzić po schodach, by umyć okna.

– Ty masz do tego lepszą rękę, skarbie. Ja bym tylko zostawił smugi na szybach, a tata lubi, jak jest idealnie – przekonywał mnie, całując w czoło. – Jesteś aniołem, wiesz? Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili.

Te słowa działały na mnie jak zaklęcie. W poczuciu obowiązku i chęci bycia idealną żoną brałam na swoje barki coraz więcej. Mój harmonogram tygodnia zaczął przypominać obóz przetrwania. Wstawałam o szóstej rano, jechałam do biura, gdzie przez osiem, a często dziewięć godzin zarządzałam trudnymi projektami. Następnie, zamiast wracać do własnego domu, by odpocząć, jechałam prosto do teścia.

We wtorki i czwartki gotowałam mu obiady na kilka dni do przodu, prałam i prasowałam koszule. W soboty natomiast spędzałam tam pół dnia, sprzątając cały dom od góry do dołu. Szorowałam łazienki, myłam podłogi, trzepałam dywany. Wracałam do naszego mieszkania wyczerpana, z bolącymi plecami i popękaną skórą na dłoniach. W tym samym czasie Kamil miał mnóstwo czasu dla siebie. Zauważyłam, że zaczął częściej wychodzić ze swoimi znajomymi, rozwijał nowe hobby, spędzał długie godziny przed komputerem, rzekomo pracując, choć często słyszałam dźwięki z gier.

– Kamil, nie daję już rady – powiedziałam mu pewnego niedzielnego poranka, próbując powstrzymać łzy zmęczenia. – Pracuję na pełen etat, utrzymuję nasz dom, a do tego prowadzę dom twojego taty. Może wynajęlibyśmy kogoś do pomocy? Chociaż do tych najcięższych prac.

Kamil spojrzał na mnie z wyrzutem, odkładając kubek z kawą na stół.

– Naprawdę chcesz wpuszczać obcych ludzi do domu mojego ojca? – zapytał tonem, w którym brzmiało oburzenie. – Przecież to nasza rodzina. Trzeba się wspierać. Obcej kobiecie byś płaciła, zamiast pomóc bliskiej osobie? Poza tym ty robisz to o wiele dokładniej. Zresztą, obiecywałaś przed ołtarzem, że będziesz ze mną na dobre i na złe.

Poczułam ukłucie winy. Zamilkłam. Znowu uwierzyłam, że to ja jestem samolubna, że wymagam zbyt wiele i powinnam po prostu zacisnąć zęby.

„On cię po prostu wykorzystuje”

Mijały kolejne miesiące, a moje wyczerpanie sięgało zenitu. Zaczęłam zaniedbywać własne obowiązki zawodowe. Byłam wiecznie rozkojarzona, zmęczona i pozbawiona energii. Moja szefowa, zazwyczaj bardzo wyrozumiała kobieta, zaprosiła mnie w końcu na rozmowę.

– Co się z tobą dzieje? – zapytała, patrząc na mnie z troską, ale i stanowczością. – Spóźniasz się z raportami, wczoraj pomyliłaś ważne dane w zestawieniu. Wyglądasz, jakbyś nie spała od tygodnia. Jeśli masz problemy osobiste, weź urlop, odpocznij. Ale nie możesz tak pracować.

Siedziałam w jej gabinecie, czując, jak po policzkach płyną mi łzy. Nie potrafiłam jej wytłumaczyć, że po powrocie z biura czeka mnie drugie życie, w którym jestem praczką, kucharką i sprzątaczką w cudzym domu. Próbowałam szukać wsparcia u przyjaciółki, Joanny. Umówiłyśmy się na szybką kawę w przerwie obiadowej. Opowiedziałam jej o wszystkim. O tym, jak Kamil tłumaczy się pracą, o tym, jak ogromny jest dom jego ojca i o moim potwornym zmęczeniu.

– Czy ty siebie słyszysz? – Joanna patrzyła na mnie z niedowierzaniem. – On cię po prostu wykorzystuje. Zrobił sobie z ciebie darmową służbę. Dlaczego sam nie posprząta u własnego ojca? Pracuje z domu, ma elastyczne godziny. Ty po prostu dajesz się manipulować.

– Nie rozumiesz, on dba o nasze finanse, a poza tym twierdzi, że nie potrafi tak sprzątać... – zaczęłam go bronić, choć w głębi duszy czułam, że jej słowa trafiają w jakiś bardzo czuły punkt.

– Nikt nie rodzi się z umiejętnością mycia toalet! – przerwała mi stanowczo. – Przestań go usprawiedliwiać. Zobaczysz, zniszczysz sobie zdrowie i karierę, a on nawet tego nie doceni.

Wróciłam do pracy z mętlikiem w głowie. Słowa Joanny brzmiały mi w uszach przez resztę dnia. Mimo to, po godzinie szesnastej rutynowo wsiadłam w samochód i pojechałam do domu teścia. To był ten jeden, konkretny, duszny czwartkowy wieczór, którego nigdy nie zapomnę.

Mój mąż nas okłamał

Dom teścia powitał mnie znajomym zapachem starych książek i delikatnym chłodem. Ryszard siedział w swoim fotelu, czytając gazetę. Zawsze był dla mnie miły, choć dość małomówny. Wymieniliśmy kilka uprzejmych zdań, po czym poszłam do kuchni, by zabrać się za przygotowywanie kolacji i mycie szafek, które zaplanowałam na ten dzień.

Byłam wyjątkowo zmęczona. Ręce mi drżały z przepracowania, a głowa pękała od stresu związanego z rozmową z szefową. Zaczęłam szorować fronty kuchennych szafek, czując, jak powoli brakuje mi tchu. W pewnym momencie usłyszałam za plecami kroki. Teść wszedł do kuchni, by zrobić sobie herbatę. Spojrzał na mnie, jak stoję na stołku, wycierając najwyższe półki z wyrazem skrajnego wyczerpania na twarzy. Zatrzymał się w połowie kroku.

– Dziecko, dlaczego ty to wszystko robisz? – zapytał nagle. Jego głos był pełen autentycznego zaskoczenia i troski.

Odwróciłam się, marszcząc brwi.

– Przecież trzeba ci pomóc, tato. Kamil mówił, że sam sobie nie radzisz, a w domu musi być porządek. Robię to dla was – odpowiedziałam z trudem, próbując uśmiechnąć się zachęcająco.

Ryszard odstawił powoli kubek na blat. Patrzył na mnie przez dłuższą chwilę, po czym potrząsnął głową.

– Ale przecież ja co miesiąc daję Kamilowi sporą sumę pieniędzy na firmę sprzątającą – powiedział powoli, a każde jego słowo uderzało we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. – Miesiąc temu prosiłem go, żeby znalazł jakąś profesjonalną pomoc. Mówiłem mu, że nie chcę cię obciążać, bo widzę, jak ciężko pracujesz w swoim biurze. Powiedział mi, że załatwił świetną agencję, opłacił ją z góry na pół roku za moje pieniądze i że ty po prostu przyjeżdżasz tutaj czasem z własnej woli, żeby dotrzymać mi towarzystwa i ugotować coś hobbystycznie, bo to cię relaksuje.

W kuchni zapadła absolutna cisza. Słyszałam tylko tykanie starego zegara na ścianie i szum własnej krwi w uszach. Mój mąż okłamał swojego własnego ojca, wziął od niego pieniądze na sprzątanie, schował je do własnej kieszeni, a mnie wmówił, że to mój rodzinny obowiązek. Zrobił ze mnie bezpłatną, oszukaną służącą, by samemu móc czerpać korzyści majątkowe.

– Co powiedziałeś? – wykrztusiłam, choć doskonale słyszałam każde słowo.

– Dałem mu oszczędności, żeby zdjąć z ciebie ten ciężar. Myślałem, że przyjeżdżasz tu tylko w odwiedziny, a on wynajmuje profesjonalistów w dni, kiedy mnie nie ma w domu – teść wyglądał na równie zszokowanego jak ja. Zrozumiał, co właśnie odkryliśmy. – On wziął te pieniądze dla siebie, prawda?

Nie odpowiedziałam. Zeszłam ze stołka, odłożyłam wilgotną ściereczkę na zlew. Ręce przestały mi drżeć, a zastąpił je lodowaty, niezwykle wyraźny spokój. Wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce. Nowe, bardzo drogie felgi w samochodzie Kamila. Nowy sprzęt do jego komputera, na który rzekomo dostał „niespodziewaną premię od klienta”. To wszystko było kupione za pieniądze jego ojca, za mój pot, moje zmęczenie i moje zaniedbane życie zawodowe.

Próbował udawać, ale nie odpuściłam

Wyszłam z domu teścia bez słowa pożegnania. Wsiadłam do samochodu i pojechałam prosto do naszego mieszkania. Przez całą drogę nie uroniłam ani jednej łzy. Czułam jedynie potężny gniew, który wypalał we mnie resztki naiwności i uległości. Weszłam do mieszkania. Kamil siedział na kanapie z laptopem na kolanach, obok niego stała napoczęta paczka chipsów. Kiedy mnie zobaczył, uśmiechnął się szeroko.

– O, już jesteś, kochanie. Jak tam u taty? Zrobiłabyś mi coś do jedzenia? Zgłodniałem podczas pracy – powiedział beztrosko.

Stanęłam na środku salonu i spojrzałam na niego w sposób, w jaki nie patrzyłam nigdy wcześniej.

– Ile wziąłeś od ojca na firmę sprzątającą? – zapytałam cichym, opanowanym głosem.

Jego uśmiech zniknął w ułamku sekundy. Twarz mu stężała, a oczy zaczęły biegać nerwowo po pokoju. Przez chwilę próbował udawać, że nie wie, o czym mówię.

– O czym ty bredzisz? Jaką firmę? Tata jest stary, coś mu się pomieszało.

– Nie kłam – przerwałam mu ostro. – Powiedział mi wszystko. Dał ci pieniądze, żeby odciążyć mnie z obowiązków. A ty je wziąłeś, kupiłeś sobie gadżety, a mnie wmawiałeś, że jestem złą żoną, jeśli nie posprzątam za darmo. Żerowałeś na moim poczuciu winy i na pieniądzach własnego ojca.

Kamil zaczął się plątać. Najpierw próbował krzyczeć, że to jego ojciec, więc to jego pieniądze i miał do nich prawo. Potem zmienił taktykę, próbował mnie objąć, tłumaczył, że chciał odłożyć te środki na nasze wymarzone wakacje, że to była niespodzianka. Z każdym jego słowem czułam do niego coraz większe obrzydzenie. Widziałam przed sobą małego, oszukującego człowieka, który nie miał szacunku ani do mnie, ani do własnego rodzica.

– Nie zbliżaj się do mnie – powiedziałam, odpychając jego ręce. – Pakuję swoje rzeczy. Z nami koniec.

Nowy rozdział w moim życiu

Nie było żadnych negocjacji. Tamtego wieczoru spakowałam dwie walizki najpotrzebniejszych rzeczy i przeniosłam się do hotelu, a następnego dnia wynajęłam niewielkie mieszkanie blisko mojej pracy. Kamil przez kolejne tygodnie wydzwaniał, wysyłał wiadomości, błagał o powrót, na przemian obwiniając mnie o rozpad małżeństwa i grając ofiarę. Nie reagowałam. Zablokowałam jego numer.

Skontaktowałam się tylko raz z teściem, by wytłumaczyć mu swoją decyzję. Bardzo mnie przepraszał za zachowanie syna, choć przecież to nie on zawinił. Powiedział mi, że sam stanowczo rozmówił się z Kamilem i zażądał zwrotu wyłudzonych pieniędzy, a na moje miejsce faktycznie zatrudnił rzetelną firmę.

Od tamtego czasu minął rok. Złożyłam pozew rozwodowy, odzyskałam dawną energię, w pracy znowu osiągam świetne wyniki i niedawno dostałam awans. Kiedy wracam do swojego wynajętego mieszkania, jest tam cicho, spokojnie, a przede wszystkim – nikt nie oczekuje ode mnie, że będę spełniać jego roszczenia kosztem samej siebie.

To jedno zdanie starszego człowieka było brutalnym zderzeniem z rzeczywistością, ale uratowało moje życie. Nauczyłam się, że prawdziwe partnerstwo nie polega na poświęcaniu siebie dla cudzej wygody, a stawianie granic jest najwyższą formą szacunku do samej siebie.

Ewa, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

