Myślałam, że to będzie spokojne popołudnie w gronie najbliższych. Zamiast tego musiałam zmierzyć się z jadowitymi oskarżeniami, które rzuciły cień na lata mojego ogromnego poświęcenia. Zrozumiałam wtedy boleśnie, że prawdziwa twarz niektórych ludzi ujawnia się w pełni dopiero w obliczu podziału majątku.

Miałam dobre intencje

Słońce grzało wyjątkowo przyjemnie. Stałam na tarasie starego domu, z satysfakcją patrząc na równo przyciętą trawę i rzędy czerwonych tulipanów, które zaledwie rok wcześniej sadziłam wspólnie z ciocią Haliną. To był pierwszy prawdziwie ciepły weekend tego roku i pierwsza okazja, by spotkać się w rodzinnym gronie od czasu jej odejścia. Przygotowania zajęły mi cały poranek. Zależało mi, żeby wszystko było idealne. Na stole przykrytym lnianym obrusem stały już dzbanki z domową lemoniadą cytrynową i wielkie misy pełne chrupiących sałatek.

Dom cioci był moim azylem. Spędzałam tu każde wakacje w dzieciństwie, a przez ostatnie trzy lata stał się niemal moim drugim domem. Kiedy ciocia zaczęła tracić siły i nie mogła już samodzielnie radzić sobie z codziennymi obowiązkami, bez wahania spakowałam część swoich rzeczy i zaczęłam dzielić życie między swoje małe mieszkanie w mieście, a jej podmiejską ostoję. Nie było to łatwe. Wymagało to ode mnie rezygnacji z wielu własnych planów, ale uważałam to za swój absolutny obowiązek i naturalny odruch serca.

Oczekiwałam gości z lekkim niepokojem w żołądku. Miał pojawić się wujek Jan, który zawsze był osobą ugodową, unikającą jakichkolwiek konfliktów oraz Rafał z Gosią. Rafał zawsze uchodził w naszej rodzinie za człowieka sukcesu. Zawsze zajęty, zawsze w biegu, rzadko znajdujący czas na odwiedziny. Kiedy ciocia go potrzebowała, zawsze miał ważny wyjazd służbowy albo pilne spotkanie. Jednak kilka miesięcy po odczytaniu testamentu, w którym ciocia zapisała dom właśnie mnie, zaoferował, że wpadną na majówkowego grilla. Chciałam wierzyć, że to gest pojednania.

Czułam się nieswojo

Usłyszałam chrzęst żwiru na podjeździe. Chwilę później z auta wysiadł Rafał. Był ubrany w nienagannie wyprasowaną koszulę, która zupełnie nie pasowała do luźnej, piknikowej atmosfery. Tuż za nim szła Gosia z wielkimi okularami przeciwsłonecznymi na nosie i wujek Jan, niosący skromny bukiet kwiatów. Przywitałam ich szerokim uśmiechem, wycierając dłonie w kuchenny fartuch.

– Dobrze was widzieć – powiedziałam szczerze, odbierając kwiaty od wujka. – Siadajcie, jedzenie jest już prawie gotowe.

Rafał nie usiadł od razu. Zamiast tego zaczął spacerować po tarasie, ostukując drewniane balustrady i z niezwykłą uwagą przyglądając się elewacji budynku. Jego wzrok przypominał raczej spojrzenie rzeczoznawcy majątkowego niż gościa, który wpadł z wizytą do rodziny.

– Trzeba przyznać, że okolica zyskała na wartości – stwierdził nagle, zatrzymując się przy krzewach forsycji. – Te nowe domy, które wybudowali za lasem, mocno podbiły ceny gruntów w tej dzielnicy. Kawał dobrej ziemi tu mamy.

Poczułam pierwsze, nieprzyjemne ukłucie w klatce piersiowej. Użył słowa „mamy”, chociaż doskonale wiedział, że w świetle prawa i woli cioci, nieruchomość była teraz moją własnością. Starałam się jednak zachować spokój, tłumacząc sobie, że to tylko takie luźne spostrzeżenie.

– Ciocia zawsze powtarzała, że to miejsce ma duszę. Cieszę się, że udało mi się utrzymać ogród w takim stanie, w jakim go zostawiła – odpowiedziałam, nakładając porcje na talerze.

Gosia usiadła przy stole i nerwowo poprawiła serwetkę, unikając mojego wzroku. Wujek Jan od razu zajął się jedzeniem, rzucając tylko ciche pochwały na temat smaku przygotowanych potraw. Atmosfera była gęsta, jakby powietrze wokół nas nagle stało się ciężkie i trudne do wdychania.

Denerwowałam się

Przez kilkanaście minut rozmowa toczyła się wokół błahostek. Rozmawialiśmy o pogodzie, o rosnących cenach w sklepach i o zbliżających się wakacjach. Jednak Rafał wyraźnie nie potrafił usiedzieć w miejscu. Kręcił się na krześle, aż w końcu oparł łokcie na stole i spojrzał na mnie z dziwnym uśmiechem.

– Dużo pracy włożyłaś w ten dom w ostatnich latach, prawda? – zapytał, mrużąc oczy.

– Sama wiesz, jak to jest ze starymi budynkami. Zawsze jest coś do zrobienia – odpowiedziałam. – W zeszłym roku musiałam opłacić dekarzy, bo dach zaczął przeciekać tuż nad sypialnią cioci. Straciłam na to prawie wszystkie swoje oszczędności, ale nie mogłam czekać na kolejną zimę.

Rafał parsknął cicho, co sprawiło, że po moich plecach przeszedł nieprzyjemny dreszcz.

– No tak, inwestycja w przyszłość, można powiedzieć – rzucił ironicznie. – Opłacało się być taką troskliwą siostrzenicą. Nie każdy ma tyle szczęścia, żeby za trochę opieki dostać na własność dom z taką dużą działką.

Przełknęłam ślinę, czując, jak moje dłonie zaczynają drżeć. To nie był już niewinny komentarz. To był jawny atak. Spojrzałam na Gosię, licząc, że może ona zareaguje, ale kuzynka nagle bardzo zainteresowała się widelcem leżącym na stole. Wujek Janek odchrząknął i spojrzał w niebo.

– To chyba nie jest odpowiedni moment na takie rozmowy – wujek zdobył się na cichą uwagę, ale jego głos brzmiał bezradnie.

– A kiedy będzie odpowiedni moment, wujku? – Rafał podniósł głos, ignorując go całkowicie i patrząc mi prosto w oczy. – Może wtedy, kiedy Ewa zdecyduje się to wszystko sprzedać i zgarnąć całą pulę dla siebie? Bo przecież wszyscy wiemy, jak to wygląda z boku.

Oskarżyła mnie

Chciałam zmienić temat, ugasić ten pożar w zarodku. Wstałam od stołu pod pretekstem przyniesienia deseru. Weszłam do kuchni i oparłam się na chwilę o blat, oddychając głęboko. Nie mogłam pozwolić, żeby zepsuł ten dzień. Wyjęłam z kredensu delikatne, porcelanowe filiżanki w drobne, niebieskie niezapominajki. To był ulubiony komplet cioci Haliny. Wyciągała go tylko na specjalne okazje. Zaniosłam tacę z kawą i domowym ciastem na taras, mając nadzieję, że słodki akcent ostudzi emocje. Kiedy postawiłam filiżankę przed Rafałem, ten spojrzał na nią, a jego twarz stężała jeszcze bardziej.

– Zastawa prababci – powiedział powoli, podnosząc spodek. – Pamiętam, jak ciocia obiecywała mojej matce, że ten komplet trafi do naszej rodziny. A teraz, proszę, serwujesz w nich kawę, jakby od zawsze należały do ciebie.

– Ciocia Halina dała mi je dwa lata temu, w dniu moich urodzin – odpowiedziałam cicho, ale stanowczo. – Powiedziała, że chce, abym z nich korzystała i wspominała dobre chwile.

– Dała ci, czy po prostu sama je sobie wzięłaś? – zapytała nagle Gosia, odzywając się po raz pierwszy od dłuższego czasu.

Jej słowa mnie uderzyły. Zawsze uważałam ją za rozsądną i sprawiedliwą osobę. Fakt, że stanęła po stronie brata, zabolał mnie podwójnie.

– Jak możesz tak mówić? – zapytałam, czując, jak w moich oczach zbierają się łzy buntu i żalu. – Byłam z nią każdego dnia. Znałam każdą jej decyzję, bo każdą ze mną konsultowała. Nigdy nie wzięłam niczego bez jej wyraźnej woli.

Zagotowałam się

Rafał gwałtownie odsunął talerzyk z ciastem, aż sztućce zadzwoniły o blat. Atmosfera zmieniła się w ułamku sekundy. Sielankowy obrazek majowego grilla rozpadł się na milion kawałków, ustępując miejsca brutalnej konfrontacji.

– Przestańmy udawać! – wybuchnął Rafał, wskazując na mnie oskarżycielsko palcem. – Wszyscy wiemy, jak to rozegrałaś. Zrobiłaś z siebie męczennicę. Odizolowałaś ciotkę od reszty rodziny, żeby mieć nad nią pełną kontrolę!

– Co ty wygadujesz?! – krzyknęłam, czując, jak serce podchodzi mi do samego gardła.

– Prawdę mówię! – nie dawał za wygraną. – Ciotka była starym, schorowanym człowiekiem. Jej umysł nie pracował już tak jak kiedyś. Była podatna na sugestie. A ty to z zimną krwią wykorzystałaś. Zrobiłaś jej pranie mózgu, sprowadziłaś jakiegoś znajomego notariusza i podsunęłaś papiery do podpisania, żeby zagarnąć cały majątek dla siebie. Jesteś zwykłą manipulantką!

Zapadła głucha cisza. Nawet ptaki w ogrodzie zdawały się na chwilę zamilknąć. Patrzyłam na twarz Rafała, wykrzywioną w gniewie i poczuciu rzekomej niesprawiedliwości. W jednej chwili wspomnienia z ostatnich lat stanęły mi przed oczami. Zarwane noce, kiedy ciocia nie mogła oddychać, wizyty u specjalistów, prośby o przyjęcie na oddział, gotowanie specjalnych, lekkostrawnych posiłków. I moja samotność w tym wszystkim, bo nikt z obecnych przy tym stole nigdy nie zapytał, czy potrzebuję pomocy. Poczułam gniew. Czysty, gorący, obezwładniający gniew, który zmył ze mnie całe poczucie uprzejmości i chęć łagodzenia sytuacji.

Z trudem łapałam oddech

Wstałam powoli z krzesła. Moje dłonie przestały drżeć. Zastąpiła je niesamowita pewność siebie. Nie miałam zamiaru kulić się przed człowiekiem, który nie miał pojęcia, jak wyglądało prawdziwe życie pod tym dachem.

– Odizolowałam ją? – zaczęłam cicho, ale mój głos stopniowo nabierał mocy. – Chcesz porozmawiać o izolacji? Gdzie byłeś w zeszłe Boże Narodzenie, kiedy ciocia prosiła, to żebyś przyjechał na godzinę podzielić się opłatkiem? Gdzie byłeś?

Rafał otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale nie dałam mu dojść do słowa.

– Gdzie byłaś ty, Gosiu? – przeniosłam wzrok na kuzynkę, która natychmiast opuściła głowę. – Kiedy trzeba było załatwiać formalności w urzędach, kiedy trzeba było ją kąpać i zmieniać pościel trzy razy dziennie, bo była zbyt słaba, by wstać do łazienki? Dzwoniłam do was. Pisałam wiadomości. Zawsze słyszałam to samo: „Ewuniu, jesteśmy potwornie zajęci”, „Ewuniu, mamy wyjazd na narty”, „Zajmij się tym, ty masz do niej lepsze podejście”.

Podeszłam bliżej brzegu tarasu, wskazując ręką na cały ogród.

– Nikt z was nie interesował się tym domem, dopóki ciocia w nim żyła i wymagała uwagi! Nie zapłaciłeś, Tomku, ani grosza za leki, nie przywiozłeś ani jednych zakupów. Notariusz, o którym mówisz, został sprowadzony na wyraźne żądanie samej cioci. Była słaba fizycznie, ale jej umysł był ostry jak brzytwa aż do samego końca. Doskonale widziała, kto z nią jest z miłości, a kto czeka tylko na informacje o spadku.

Z trudem łapałam oddech, ale nie zamierzałam przestać. Musiałam wyrzucić z siebie cały ten ciężar.

– Oskarżasz mnie o manipulację, bo mierzysz mnie swoją własną miarą. Myślisz, że każdy działa z wyrachowania, bo sam nie zrobiłbyś niczego bezinteresownie. Ten dom nie jest nagrodą. Ten dom jest pamiątką po kobiecie, którą kochałam i o którą dbałam, kiedy wy wszyscy wygodnie wymazaliście ją ze swoich kalendarzy!

Uśmiechnęłam się do siebie

Moje słowa uderzyły z ogromną siłą. Rafał zacisnął pięści, jego twarz poczerwieniała, ale nagle zabrakło mu argumentów. Jego sztuczna pewność siebie wyparowała, pozostawiając jedynie urażoną dumę. Wujek Jan wstał powoli od stołu, z głębokim westchnieniem.

– Wystarczy tego dobrego – powiedział wujek, po czym spojrzał na mnie ze smutkiem w oczach. – Przepraszam cię, dziecko. Masz we wszystkim rację. Nie powinniśmy byli tu dziś przyjeżdżać w takich nastrojach.

Gosia podniosła się z krzesła, chwyciła swoją torebkę, unikając mojego spojrzenia.

– Chodźmy stąd – rzucił krótko Rafał, odwracając się na pięcie.

Zszedł po schodkach tarasu, niszcząc obcasem buta kilka pąków kwiatów rosnących przy ścieżce. Nawet na pożegnanie musiał zostawić po sobie ślad zniszczenia. Wsiedli do samochodu w całkowitym milczeniu. Zgrzyt silnika i szum opon na żwirze były jedynymi dźwiękami, które pożegnały ich odjazd. Zostałam na tarasie zupełnie sama. Patrzyłam na niedojedzone porcje na talerzach, na stygnącą kawę w porcelanowych filiżankach w niezapominajki. Początkowo czułam ogromne zmęczenie. Moje nogi zgięły się pode mną i opadłam na pleciony fotel. Przetarłam twarz dłońmi. Rodzinny konflikt, którego tak bardzo chciałam uniknąć, właśnie stał się faktem. Wiele mostów zostało dzisiaj spalonych na zawsze.

Jednak kiedy spojrzałam w głąb ogrodu, na stare drzewo jabłoni, pod którym ciocia Halina zawsze siadała z książką, poczułam coś jeszcze. Niewyobrażalną ulgę. Zrzuciłam z siebie poczucie winy, które oni próbowali mi narzucić. Obroniłam nie tylko swoje dobre imię, ale też pamięć i godność kobiety, która zasługiwała na szacunek.

Wiedziałam, że to miejsce w pełni należy do mnie. Zapracowałam na nie każdą nieprzespaną nocą, każdym uśmiechem przez łzy i każdą chwilą szczerej, bezinteresownej miłości. Nikt, a już na pewno nie kuzyn, nie miał prawa mi tego odebrać. Uśmiechnęłam się delikatnie do samej siebie, wzięłam do ręki delikatną filiżankę i upiłam łyk chłodnej kawy. Życie toczyło się dalej, a ten dom wreszcie był naprawdę mój.

Ewa, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

