Moje życie miało być cichą, z góry przegraną egzystencją samotnej matki. Tak przynajmniej twierdził człowiek, który kiedyś ślubował mi miłość. Nie mogłam nic poradzić na to, że wszelkie wyjścia towarzyskie po prostu się dla mnie skończyły. Skupiłam się wyłącznie na synku, przekonana, że nikt nigdy nie pokocha kobiety z bagażem doświadczeń. To miał być zwykły, niechciany wieczór, a stał się początkiem historii, o której nawet nie śmiałam marzyć.

Nie narzekałam głośno

Zapach starego papieru i farby drukarskiej był dla mnie najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Praca w miejskiej bibliotece nie przynosiła kokosów, ledwie wiązałam koniec z końcem, ale dawała mi upragniony spokój. Moim całym światem był siedmioletni Olaf. Każdą wolną chwilę spędzałam z nim, układając klocki, rysując wymyślne stwory i odpowiadając na setki pytań o otaczający nas świat. Byliśmy tylko my dwoje przeciwko codzienności.

Mój były mąż, Karol, odszedł od nas, gdy Olaf miał pięć lat. Znalazł sobie „lepszy model” życia. Jego nowa partnerka, Agata, była dyrektorką w ogromnej korporacji. Zamieszkali razem na nowoczesnym, zamkniętym osiedlu, do którego wjeżdżało się przez szlaban pilnowany przez strażnika. Karol nie przepuszczał żadnej okazji, by dać mi do zrozumienia, jak bardzo uważa mnie za życiowego nieudacznika. Według niego byłam żałosna, bo zadowalałam się pracą wśród zakurzonych regałów, zamiast gonić za awansami. Utrzymywał z nami chłodny, niemal urzędowy kontakt. Zabierał Olafa do siebie raz w miesiącu, głównie po to, by odhaczyć swój ojcowski obowiązek w kalendarzu.

Nie narzekałam głośno. Przełknęłam łzy, zacisnęłam zęby i postanowiła ułożyć nam życie na nowo. Panicznie bałam się szukać nowego partnera. W mojej głowie zakorzeniło się głębokie przekonanie, że żaden mężczyzna nie zaakceptuje kobiety z małym dzieckiem, zwłaszcza takiej, która nie ma do zaoferowania nic poza wielkim sercem i skromnym mieszkaniem w bloku z wielkiej płyty.

Chciałam protestować

Moja siostra Natalia, która była ode mnie o trzy lata starsza, nie mogła patrzeć, jak zamykam się w czterech ścianach. Uważała, że marnuję swoje najlepsze lata, kursując wyłącznie na trasie między biblioteką, przedszkolem, a w ostatnim czasie szkołą, i domem.

— Malwina, tak dalej być nie może — powiedziała pewnego czwartkowego popołudnia, wchodząc do mojej kuchni bez pukania. — W sobotę idziemy na urodziny do Kamila.

— Oszalałaś? — Spojrzałam na nią z przerażeniem. — Nigdzie nie idę. Olaf ma w poniedziałek ważny projekt do szkoły, musimy nazbierać liści, a poza tym...

— Poza tym wszystko już załatwiłam — przerwała mi stanowczym tonem. — Pani Zosia z parteru zgodziła się posiedzieć z Olafem. Ma przygotowane gry planszowe i domowe ciasteczka. Ty zakładasz tamtą granatową sukienkę, w której wyglądasz jak milion dolarów, i idziesz ze mną. Żadnych wymówek.

Chciałam protestować, rzucać argumentami o braku czasu i zmęczeniu, ale Natalia potrafiła być nieustępliwa. Jej spojrzenie nie znosiło sprzeciwu. W głębi duszy wiedziałam, że robi to z miłości do mnie. W sobotni wieczór, czując ogromny ścisk w żołądku, stałam przed lustrem, próbując przekonać samą siebie, że jeden wieczór poza domem nie sprawi, że świat się zawali.

Byłam onieśmielona

Dom Kamila, naszego wspólnego znajomego, był pełen gwarnych rozmów, muzyki i śmiechu. Wszyscy wydawali się świetnie bawić, wymieniając się opowieściami z zagranicznych wycieczek czy sukcesami zawodowymi. Ja czułam się tam jak przybysz z innej planety. Moje myśli nieustannie uciekały w stronę mieszkania. Zastanawiałam się, czy Olaf nie robi problemów z zasypianiem i czy pani Zosia na pewno wie, gdzie leży jego ulubiony pluszak.

Kiedy gwar stał się dla mnie zbyt przytłaczający, wymknęłam się niepostrzeżenie przez otwarte szklane drzwi do ogrodu. Odetchnęłam głęboko chłodnym, wieczornym powietrzem. Wyciągnęłam telefon z torebki, by upewnić się, że ekran jest pusty. Nie było żadnych nieodebranych połączeń ani wiadomości. Olaf był bezpieczny.

— Też uciekasz przed tym tłumem? — usłyszałam nagle głęboki, spokojny męski głos.

Podskoczyłam delikatnie i odwróciłam się w stronę dźwięku. Z cienia wyłonił się wysoki, postawny mężczyzna. Rozpoznałam go od razu. Natalia jeszcze na początku imprezy wskazała mi go palcem, tłumacząc z przejęciem, że to Miron, niezwykle ważny prezes dużej korporacji. Znalazł się tu tylko dlatego, że jego młodsza siostra siłą wyciągnęła go z domu, by oderwał go od piętrzących się na biurku dokumentów.

— Przestraszyłam się — przyznałam, chowając telefon do torebki. — Szukałam tylko odrobiny ciszy.

— Zupełnie jak ja. — Uśmiechnął się ciepło. — Jestem Miron.

— Malwina — odpowiedziałam, czując, jak na moje policzki wypływa delikatny rumieniec.

Byłam onieśmielona. Miałam przed sobą człowieka sukcesu, zarządzającego ogromną firmą, a sama przed chwilą martwiłam się, czy starczy mi w tym miesiącu na nowe buty dla syna. Jednak jego sposób bycia był tak naturalny i pozbawiony arogancji, że szybko zapomniałam o naszych rzekomych różnicach. Rozmowa toczyła się niezwykle swobodnie. Rozmawialiśmy o książkach, o muzyce, o urokach spokojnego życia, których jemu podobno bardzo brakowało.

Zaniemówiłam

Czułam, że ta rozmowa niebezpiecznie dryfuje w stronę, w którą od dawna nikomu nie pozwalałam płynąć. Miron słuchał mnie z taką uwagą, jakbym zdradzała mu największe tajemnice wszechświata. Chcąc oszczędzić sobie późniejszego rozczarowania, postanowiłam wyłożyć karty na stół. Najlepiej od razu zrzucić bombę, pomyślałam. Niech ucieka teraz, zanim zdążę się do tej rozmowy przyzwyczaić.

— Musisz wiedzieć o czymś ważnym — zaczęłam, a mój głos lekko drżał. — Mam siedmioletniego synka, Olafa. Wychowuję go sama. Moje życie kręci się wokół niego.

Zapadła cisza. Czekałam na ten moment, w którym jego wzrok zacznie błądzić po ogrodzie w poszukiwaniu pretekstu do ewakuacji. Znałam ten schemat aż za dobrze z rzadkich rozmów z innymi mężczyznami.

— Siedem lat to wspaniały wiek — powiedział po chwili, a jego oczy wciąż patrzyły prosto w moje. — Mój siostrzeniec ma osiem i potrafi zadać pytania, przy których najwięksi myśliciele by polegli.

— Naprawdę nie przeszkadza ci to? — zapytałam, całkowicie zbita z tropu.

— Malwina, dlaczego miałoby mi to przeszkadzać? — Uśmiechnął się szerzej. — Powiem więcej. Z przyjemnością zaprosiłbym cię na kolację w przyszłym tygodniu. A jeśli po tej kolacji nadal będziesz chciała ze mną rozmawiać, to w kolejny weekend moglibyśmy pojechać za miasto. We trójkę. Ty, ja i Olaf. Co ty na to?

Zaniemówiłam. Serce biło mi tak mocno, że bałam się, że usłyszy je w tej ogrodowej ciszy. Zgodziłam się.

Decyzja nie była łatwa

Kolejne tygodnie przypominały scenariusz filmu, w który nigdy bym nie uwierzyła. Nasza relacja, ku ogromnej radości i całkowitemu zdumieniu Natalii, rozwijała się w błyskawicznym tempie. Miron okazał się niezwykle opiekuńczym, inteligentnym i zabawnym człowiekiem. Co najważniejsze, natychmiast znalazł wspólny język z moim synem.

Olaf, który dotychczas był we mnie ślepo wpatrzony i często dopytywał o swojego tatę, zaczął zmieniać obiekt zainteresowania. Miron pokazywał mu, jak sklejać modele samolotów, cierpliwie tłumaczył zjawiska fizyczne i grał z nim w piłkę na trawie. Z czasem synek coraz rzadziej wspominał o Karolu. W Mironie zaczął widzieć prawdziwego ojca, kogoś, kto jest obok nie tylko od święta, ale angażuje się w codzienność.

Pewnego wieczoru, gdy Olaf już spał, Miron usiadł obok mnie na kanapie i delikatnie chwycił moją dłoń.

— Malwina, nie chcę spędzać z wami tylko weekendów i pojedynczych wieczorów — powiedział cicho. — Chcę budzić się obok ciebie. Chcę robić Olafowi śniadania przed szkołą. Przeprowadźcie się do mnie.

Decyzja nie była łatwa. Zmiana otoczenia, porzucenie mojego małego azylu. Jednak widząc, jak bardzo my oboje potrzebowaliśmy tej zmiany, zgodziłam się. Ogromny dom Mirona na obrzeżach miasta początkowo mnie przytłaczał. Zgubiłam się kilka razy w labiryncie korytarzy, ale Olaf promieniał ze szczęścia, mając wreszcie swój własny, wymarzony pokój z piętrowym łóżkiem w kształcie statku.

Karol stał jak wryty

Nadszedł ten jeden weekend w miesiącu, kiedy Karol miał zabrać Olafa do siebie. Nie mówiłam mu jeszcze o przeprowadzce. Nie czułam potrzeby spowiadania się byłemu mężowi z moich życiowych decyzji. Umówiłam się z nim w naszym starym miejscu, w głównym parku miejskim, niedaleko mojego dawnego mieszkania. Czekałam na ławce, trzymając Olafa za rękę. Karol zjawił się punktualnie, a u jego boku szła Agata. Już z daleka widziałam jej nieskazitelną fryzurę i drogi płaszcz. Spoglądała na mnie z wyższością, jakby obcowanie ze mną było dla niej uciążliwym obowiązkiem.

— Cześć, młody — rzucił Karol do syna, po czym przeniósł wzrok na mnie. Na jego twarzy pojawił się ten znajomy, kpiący uśmieszek. — Słyszałem od znajomych, że kogoś sobie znalazłaś, Malwina. Gratuluję. Ciekawe tylko, czy ten biedak wie, na co się pisze. Zapewne jakiś kolejny pracownik budżetówki, co? Znaleźliście wspólny język w narzekaniu na brak perspektyw?

Agata parsknęła cichym, pogardliwym śmiechem, poprawiając swoją markową torebkę. Wzięłam głęboki wdech, zamierzając odpowiedzieć mu czymś stanowczym, gdy nagle usłyszałam za sobą znajome kroki.

— Bardzo przepraszam za spóźnienie, korki w centrum były niemiłosierne — powiedział Miron, stając tuż obok mnie i kładąc mi dłoń na ramieniu. — Cześć kochanie. Cześć Olafku.

Olaf natychmiast uśmiechnął się od ucha do ucha. Spojrzałam na Karola. Jego twarz nie wyrażała nic szczególnego, ot, oceniał nowego rywala. Jednak to, co działo się z twarzą Agaty, było absolutnym spektaklem. Nagle zrobiła się blada. Oczy rozszerzyły się w kompletnym szoku, a usta otworzyły się bezgłośnie.

— Dzień dobry, panie prezesie... — wydukała w końcu słabym głosem, niemal kurcząc się w sobie.

Mój były mąż spojrzał na nią z niezrozumieniem, a potem przeniósł wzrok na Mirona.

— Pani Agato, jaki ten świat jest mały. — Miron uśmiechnął się uprzejmie, ale w jego oczach widać było chłodny profesjonalizm. — Widzimy się w poniedziałek na zarządzie, prawda? Proszę pamiętać o tym raporcie z działu analiz.

— Oczywiście, panie prezesie. Wszystko będzie gotowe — odpowiedziała szybko, spuszczając wzrok.

Karol stał jak wryty. Nie wiedział, co powiedzieć, co zrobić z rękami. Zrozumiał, że mężczyzna, którego przed chwilą próbował zrównać z ziemią w swojej wyobraźni, jest de facto najważniejszym szefem jego nowej, idealnej partnerki. Zabrał torbę Olafa w całkowitym milczeniu. Pożegnaliśmy się szybko, a ja patrzyłam, jak odchodzą we trójkę główną aleją parku. Agata nerwowo tłumaczyła coś Karolowi, gestykulując przy tym gwałtownie.

Najlepsze rozdziały mojego życia

Kiedy zniknęli nam z oczu, spojrzałam na Mirona. Nie wytrzymaliśmy. Wybuchnęliśmy tak głośnym śmiechem, że spłoszyliśmy pobliskie gołębie. To było niesamowicie oczyszczające uczucie. Po raz pierwszy od lat poczułam, że zrzuciłam z ramion ogromny ciężar opinii mojego byłego męża.

— Wiedziałeś, że ona tam pracuje? — zapytałam, wycierając łzę rozbawienia z kącika oka.

— Dowiedziałem się zaledwie kilka dni temu, kiedy Natalia wspomniała, jak się nazywa nowa partnerka twojego byłego — odpowiedział, obejmując mnie ramieniem. — Pomyślałem, że to będzie bardzo interesujące spotkanie. I miałem rację.

Spacerowaliśmy alejkami w jesiennym słońcu. Miron opowiadał o planach na najbliższe tygodnie. Słuchałam jego głosu i czułam w sercu absolutny spokój. Dawno nie byłam tak szczęśliwa i pewna swoich decyzji. W pewnym momencie zatrzymał się, spojrzał mi głęboko w oczy i delikatnie odgarnął kosmyk włosów z mojej twarzy. Zapytał całkiem poważnie, czy myślałam kiedyś o tym, jakiego koloru kwiaty chciałabym mieć na swoim kolejnym, tym razem ostatecznym i najważniejszym, ślubie. Wtedy zrozumiałam, że najlepsze rozdziały mojego życia dopiero się zaczynają.

Malwina, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

