Usunięcie konta Google jest równoznaczne z likwidacją poczty gmail i innych elementów, które są z tym kontem powiązane, np. Google Dysk. Jeśli jednak jesteś zdecydowana, zobacz jak usunąć konto Google.

Reklama

Spis treści:

Krok 1: W pierwszej kolejności należy udać się na stronę https://myaccount.google.com. W tym miejscu zobaczysz 4 opcje wyboru dalszego działania:

Prywatność i personalizacja

Znaleziono problemy z zabezpieczeniami

Miejsce na koncie

Sprawdź Ustawienia prywatności

Krok 2: Usuwanie konta Google wymaga wyboru: Dane i personalizacja.

Krok 3: Po kliknięciu otworzy się panel związany prywatnością i personalizacją. Zjedź na dolną część ekranu i wybierz Usuń usługę lub swoje konto.

Krok 4: Po kliknięciu pojawi się okno potwierdzające zamiar. Wybierz Usuwanie konta Google i kliknij Usuń konto.

Krok 5: Google poprosi o autoryzację, czyli aby kontynuować procedurę, musisz wpisać ponownie hasło do konta, by potwierdzić swoją tożsamość.

Krok 6: Po autoryzacji pojawią się ważne informacje oraz ostrzeżenia. Nie da się usunąć konta Google bez utraty dostępu do np. Gmaila. Zaraz pod komunikatem dostrzeżesz opcję pobrania danych przed usunięciem konta (na przykład kontakty, zawartość dysku Google, zawartość poczty). Dokładnie przejrzyj tę listę i nie klikaj bezwiednie.

Dodatkowo zostaniesz poproszona o zaznaczenie dwóch pól potwierdzających, że wiesz z czym wiąże się usunięcie konta Google. Pierwsze pole pyta o potwierdzenie tego, że wiesz, że nie zostaniesz zwolniony z żadnych finansowych obciążeń, które możesz posiadać na swoim koncie Google oraz: jeśli masz jakieś nieodebrane zarobki na swoim koncie Google to ich nie otrzymasz. Drugie pole prosi o potwierdzenie tego, że chcesz trwale usunąć konto Google. Klikasz na nie i... zrobione.

Ten proces przebiega dokładnie tak samo jak opisany powyżej i jest równie łatwy i... niebezpieczny. Najprostszym sposobem na usunięcie konta Google z telefonu jest przywrócenie ustawień fabrycznych i reset.

Innym sposobem na usunięcie konta Google z telefonu (tu na przykładzie systemu Android) jest jego odłączenie. Po wejściu w odpowiednią zakładkę w Ustawieniach zobaczysz konta, które są dopięte do smartfona. Aby usunąć konto Google ze smartfona:

otwórz Ustawienia ,

, kliknij Konta ,

, kliknij konto, które chcesz usunąć a potem Usuń konto.

Jeżeli jest to jedyne konto Google na smartfonie, to ze względów bezpieczeństwa musisz podać wzór, kod PIN lub hasło. Odłączenie konta Google nie jest równoznaczne ze stałym usunięciem go z serwera, więc nie do końca ma rację bytu.

Po likwidacji konta Google ze smartfona utracisz dostęp do niektórych funkcji, a przede wszystkim korzystania z Google Play. Nie zaktualizujesz aplikacji ani nie jej nie pobierzesz. Stracisz też dostęp do zakupionych e-booków, gier, muzyki czy podcastów. Podobna historia tyczy się listy kontaktów: te, które były zapisane w chmurze, przepadną.

Artykuł pierwotnie opublikowany 22.11.2019.

Reklama

Zobacz też:

Jak usunąć konto z Facebook'a

Jak usunąć Instagrama