Poranek był wyjątkowo rześki, a przez czyste szyby do kuchni wpadały jasne, wiosenne promienie słońca. Stałam przy blacie, starannie wygładzając wierzch sernika. Użyłam przepisu mojej babci, tego samego, który zawsze gwarantował idealną, puszystą konsystencję i zapach prawdziwej wanilii roznoszący się po całym domu.

Dla mnie to nie było tylko ciasto. To był symbol, cicha modlitwa o nowy początek. Ostatni rok przypominał powolne staczanie się po równi pochyłej. Mój mąż, Tomek, po zmianie pracy stał się nerwowy, nieobecny, a każdą wolną chwilę wolał spędzać u swojej matki, zamiast ze mną. Nasz dom, niegdyś pełen śmiechu i długich wieczornych rozmów, stał się jedynie miejscem, w którym mijaliśmy się w drodze do łazienki.

Liczyłam na idealną Wielkanoc

Wierzyłam jednak, że tegoroczna Wielkanoc wszystko zmieni. Spędziłam trzy dni na przygotowaniach. Chciałam stworzyć atmosferę idealną, taką, w której odnajdziemy drogę do siebie nawzajem. Wyciągnęłam z szafy nasz najlepszy obrus, kupiłam świeże żonkile, ugotowałam tradycyjny żurek. Zależało mi, by Tomek zobaczył, jak bardzo się staram, jak bardzo zależy mi na naszym wspólnym życiu. Kiedy usłyszałam jego kroki na korytarzu, odwróciłam się z uśmiechem, wycierając ręce w kuchenny fartuch.

– Pięknie pachnie – powiedział, ale jego wzrok był wbity w ekran telefonu. – Mama będzie niedługo. Mam nadzieję, że wszystko masz już gotowe, wiesz, jaka ona jest punktualna.

– Wszystko gotowe, Tomku – odpowiedziałam, czując, jak mój uśmiech lekko blednie. – Może nakryjesz do stołu?

– Przecież wiesz, że nie potrafię tego ułożyć tak ładnie jak ty. Zrobię to źle i znowu będzie problem – rzucił szybko, po czym zniknął w salonie, zostawiając mnie samą z narastającym poczuciem osamotnienia.

To był nasz stały schemat. Ja brałam na siebie cały ciężar, a on wycofywał się na z góry upatrzone pozycje. Tłumaczyłam sobie, że to tylko stres, że to minie. Nie wiedziałam jeszcze, że ten świąteczny poranek będzie ostatnim, jaki spędzimy razem pod jednym dachem.

Teściowa wszystko krytykowała

Dźwięk dzwonka do drzwi punktualnie o dziesiątej rano przyprawił mnie o znajomy skurcz żołądka. Krystyna, moja teściowa, nigdy się nie spóźniała i nigdy nie przychodziła bez ukrytego w zanadrzu arsenału uwag. Otworzyłam drzwi, starając się przybrać najcieplejszy wyraz twarzy, na jaki było mnie stać.

– Wesołych świąt, mamo – powiedziałam, zapraszając ją do środka.

Krystyna weszła, roztaczając wokół siebie ciężki zapach drogich perfum. Miała na sobie nienaganną garsonkę, a jej bystre oczy natychmiast zaczęły lustrować przedpokój.

– Wesołych, Moniko – odparła chłodno, zdejmując płaszcz. – Widzę, że wciąż nie wymieniliście tej wycieraczki. Przecież mówiłam Tomkowi, że wnosi się przez nią mnóstwo piasku. Ale cóż, każdy dba o dom na swój sposób.

Zacisnęłam zęby. To był zaledwie początek. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, w przedpokoju zjawił się Tomek. Nagle ożył, jego twarz rozjaśniła się uśmiechem, jakiego nie widziałam u niego od miesięcy.

– Mamusiu! Dobrze, że jesteś – przywitał się wylewnie, odbierając od niej torebkę. – Siadajmy, Monika przygotowała śniadanie.

Nic jej nie pasowało

Przeszliśmy do jadalni. Przez chwilę miałam nadzieję, że widok pięknie nakrytego stołu, ręcznie malowanych pisanek i eleganckiej zastawy zmiękczy serce Krystyny. Złudne nadzieje. Usiadła na honorowym miejscu, poprawiła serwetkę i spojrzała na półmisek z wędlinami.

– Sama piekłaś ten schab, czy to ten z supermarketu, po którym ostatnio Tomek miał problemy z żołądkiem? – zapytała, unosząc brew.

– Sama, mamo. Wczoraj wieczorem – odpowiedziałam, starając się utrzymać spokojny ton.

– Zobaczymy. Tomek ma bardzo delikatny układ trawienny. Zawsze musieliśmy uważać na to, co je. Prawda, synku?

Tomek pokiwał głową z pełnymi ustami, nawet nie patrząc w moją stronę. Czułam, jak narasta we mnie frustracja. Przez cały zeszły rok próbowałam zbudować z Krystyną normalną relację. Pamiętam, jak na jej imieniny kupiłam piękny, jedwabny szal, na który odkładałam pieniądze przez dwa miesiące. Przyjęła go z wymuszonym uśmiechem, a tydzień później zobaczyłam, że zrobiła z niego posłanie dla swojego kota. Kiedy próbowałam porozmawiać o tym z Tomkiem, stwierdził, że przesadzam i powinnam być bardziej wyrozumiała dla jej ekscentryczności.

Śniadanie było nieprzyjemne

Śniadanie mijało w nieprzyjemnej atmosferze. Krystyna zdominowała całą rozmowę. Opowiadała o synu swojej sąsiadki, który właśnie awansował na dyrektora, wymownie zerkając na mnie, kiedy wspominała, że jego żona jest wziętą prawniczką i potrafi utrzymać dom w nienagannym porządku.

– Niektórzy to mają szczęście – wzdychała teatralnie, nakładając sobie odrobinę sałatki. – Potrafią połączyć karierę z dbaniem o ognisko domowe. A ty, Moniko? Wciąż w tym samym biurze?

– Tak, wciąż pracuję w wydawnictwie. Bardzo lubię swoją pracę – odpowiedziałam, czując, jak dłonie zaczynają mi drżeć pod stołem.

– Oczywiście, pasja jest ważna. Szkoda tylko, że z pasji nie da się opłacić wyższych rachunków. Tomek tak ciężko pracuje, martwię się o niego. Jest taki mizerny ostatnio.

Spojrzałam na męża, oczekując, że w końcu się odezwie, że obróci to w żart albo weźmie mnie w obronę. Ale Tomek tylko wpatrywał się w swój talerz, krojąc jajko na drobne kawałki. Był cieniem mężczyzny, w którym się zakochałam. Kiedy braliśmy ślub, obiecywał, że zawsze będziemy drużyną. Z biegiem czasu ta drużyna skurczyła się do jednej osoby – mnie, walczącej z wiatrakami. On natomiast zawsze stał z boku, gotowy przytaknąć matce, byle tylko uniknąć konfrontacji.

Zaczęłam wspominać nasz narzeczeński okres. Krystyna od początku była przeciwna naszemu małżeństwu. Uważała, że pochodzę z nieodpowiedniej rodziny, że nie jestem dość ambitna. Każde nasze spotkanie było podszyte jej drobnymi złośliwościami, które Tomek mistrzowsko ignorował. Wtedy myślałam, że nasza miłość jest silniejsza niż jej uprzedzenia. Dziś, siedząc przy tym stole, czułam się jak intruz we własnym domu.

To nie była zwykła złośliwość

Nadeszła pora na deser. Poszłam do kuchni i wyjęłam z lodówki sernik. Wyglądał wspaniale. Złocisty wierzch, idealnie równe brzegi. Przyniosłam go do jadalni z odrobiną dumy, stawiając na samym środku stołu. Ukroiłam hojne porcje, podając pierwszą Krystynie, drugą Tomkowi.

Zapadła cisza. Krystyna wzięła mały widelczyk, ukroiła odrobinę ciasta i włożyła do ust. Żuła powoli, z wyraźnym namysłem, podczas gdy moje serce biło nieco szybciej. Wiedziałam, że to ciasto jest pyszne. Nie mogła się do niczego przyczepić.

Nagle jej twarz wykrzywił grymas niesmaku. Odłożyła widelczyk z głośnym brzękiem, który odbił się echem w cichym pokoju.

– Co to ma być? – zapytała, krzywiąc się, jakby zjadła cytrynę.

– Sernik, mamo. Z przepisu mojej babci – odpowiedziałam, czując nagły chłód.

Krystyna westchnęła ciężko, pokręciła głową i spojrzała na mnie z litością wymieszaną z pogardą.

– To zakalec, Moniko. Kompletna porażka. Ciężkie, gliniaste i bez smaku. Zupełnie jak całe twoje życie, moja droga. Zawsze się starasz, a wychodzi jak zwykle.

Siedziałam nieruchomo, próbując przetworzyć to, co właśnie usłyszałam. To nie była zwykła złośliwość. To był cios wymierzony prosto w moje serce, podsumowanie lat moich starań, wyrzeczeń i prób zadowolenia kobiety, której nigdy nie dało się zadowolić. Spojrzałam na Tomka, szukając w jego oczach chociaż cienia oburzenia. Chociaż odrobiny wsparcia.

– Mamo, może to po prostu inny rodzaj sernika... – zaczął Tomek, ale jego głos był słaby, pozbawiony przekonania. Następnie odwrócił się do mnie i dodał: – Monia, nie przejmuj się. Mama ma po prostu bardzo wysokie standardy kulinarne. Wiesz przecież, jak wspaniale piecze.

Pokłóciliśmy się

W tamtej sekundzie coś we mnie pękło. Jakby ktoś przeciął niewidzialną linę, która trzymała mnie w ryzach przez te wszystkie lata. Lata uśmiechania się przez łzy, lata połykania obelg, lata tłumaczenia sobie, że to tylko nieporozumienia. Nagle wszystko stało się krystalicznie jasne.

– Nie, Tomku – mój głos zabrzmiał obco, był niski, opanowany, ale pełen lodowatego chłodu. – Twoja matka nie ma wysokich standardów kulinarnych. Twoja matka ma problem z tym, że oddycham tym samym powietrzem co wy. A ty nie masz na tyle odwagi, by stanąć po stronie własnej żony.

Krystyna teatralnie złapała się za klatkę piersiową, łapiąc powietrze jak ryba wyjęta z wody.

– Tomku! Słyszysz, jak ona się do mnie odzywa?! – oburzyła się teściowa.

– Moniko, uspokój się natychmiast! – Tomek wreszcie podniósł głos, ale jego złość była skierowana na mnie. – Przeproś matkę! Psujesz nam święta! Jak możesz robić takie sceny przy stole?

Wstałam. Powoli, bez pośpiechu. Spojrzałam na mężczyznę, któremu ślubowałam miłość i wierność. Widziałam w nim tylko małego chłopca, który wciąż chowa się za spódnicą matki. Dotarło do mnie, że nieważne, jak bardzo bym się starała, jak idealne ciasta bym piekła i jak perfekcyjnie prowadziłabym dom. Nigdy nie będę dla niego na pierwszym miejscu. W tym małżeństwie zawsze było nas troje, ale to ja byłam tą niechcianą trzecią.

– Nikogo nie będę przepraszać – powiedziałam spokojnie, choć w środku cała drżałam. – To ty powinieneś przeprosić mnie, Tomku. Za każdy raz, kiedy pozwalałeś jej mnie ranić. Za każdy raz, kiedy milczałeś. Ale wiesz co? Już nie musisz. Nie chcę twoich przeprosin.

– Co ty wygadujesz? Siadaj i przestań dramatyzować! – rzucił nerwowo, próbując złapać mnie za rękę, ale cofnęłam się o krok.

– Skończyłam z dramatyzowaniem. I skończyłam z wami.

Miałam dość

Odwróciłam się na pięcie i wyszłam z jadalni. Skierowałam się prosto do sypialni. Wyciągnęłam z pawlacza dużą, czarną walizkę i rzuciłam ją na łóżko. Otworzyłam szafę i zaczęłam bezładnie wrzucać do niej swoje rzeczy. Swetry, bluzki, kosmetyczkę. Nie myślałam o tym, co dokładnie pakuję. Chciałam po prostu zabrać to, co najważniejsze i wyjść. Uciec z tego toksycznego układu, w którym dusiłam się od lat.

Usłyszałam kroki na korytarzu. Tomek stanął w drzwiach sypialni. Jego twarz była mieszanką szoku, złości i niezrozumienia.

– Co ty robisz? – zapytał, opierając się o futrynę drzwi. – Naprawdę chcesz zniszczyć nasze małżeństwo przez jeden głupi kawałek ciasta? Słyszysz siebie?

Zatrzymałam się na chwilę, trzymając w ręku stos ubrań. Spojrzałam mu prosto w oczy.

– To nie jest przez ciasto, Tomku. To ciasto było tylko ostatnią kroplą. Niszczyliśmy to małżeństwo od dawna, a ty nawet tego nie zauważyłeś, bo byłeś zbyt zajęty upewnianiem się, czy twojej mamie jest wygodnie. Nie chcę już tak żyć.

– Gdzie ty pójdziesz? Przecież nie masz dokąd. Przestań się mazać, wracaj do stołu. Mama za chwilę sobie pójdzie i porozmawiamy – próbował mnie udobruchać, używając swojego standardowego, protekcjonalnego tonu.

– Nie, Tomku. Tym razem nie porozmawiamy. Zatrzymam się u siostry. Resztę rzeczy zabiorę w przyszłym tygodniu.

Zasunęłam suwak walizki z głośnym, definitywnym zgrzytem. Chwyciłam rączkę i minęłam go w drzwiach. Nie próbował mnie zatrzymać. Kiedy przechodziłam przez przedpokój, kątem oka widziałam Krystynę siedzącą przy stole. Udawała, że pije herbatę, ale na jej twarzy błąkał się ledwo zauważalny uśmiech triumfu. Wygrała. Odzyskała swojego syna na wyłączność.

Monika, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: