Wielkanoc zawsze kojarzyła mi się z pośpiechem, nerwami i próbą sprostania oczekiwaniom wszystkich dookoła. Przez lata naszego małżeństwa to ja stałam w kuchni, piekąc mazurki, gotując żurek i przygotowując dom na przyjazd gości. W tym roku jednak postanowiłam, że będzie inaczej. Poczułam w sobie ogromną potrzebę stworzenia czegoś trwałego, pięknego, co nadałoby naszym świętom unikalny, ciepły charakter. Zainspirowana zdjęciami w internecie, zapisałam się na warsztaty z techniki decoupage.

Początkowo wydawało mi się to skomplikowane. Te wszystkie kleje, lakiery, delikatne serwetki z ryżowego papieru, które rwały się przy najmniejszym nieostrożnym ruchu. Jednak z każdym dniem nabierałam wprawy, a wieczory spędzane przy kuchennym stole z pędzelkiem w dłoni stały się moją oazą spokoju.

Poświęciłam na to wiele tygodni. Każda wydmuszka była przeze mnie starannie oczyszczona, zagruntowana i ozdobiona misternymi wzorami. Wybrałam motywy wiosennych kwiatów, delikatnych gałązek bazi i pastelowych ptaków. Nakładałam warstwę po warstwie, czekając cierpliwie, aż lakier wyschnie, by móc dodać kolejne detale.

Chciałam, żeby nasz świąteczny stół wyglądał jak z obrazka. Wyobrażałam sobie, jak goście z podziwem oglądają moje prace, jak wywiązuje się miła rozmowa o rzemiośle i powrocie do rękodzieła. Mój mąż, Piotr, rzadko bywał w domu wieczorami z powodu nadgodzin w biurze, ale kiedy wracał, rzucał tylko przelotne spojrzenie na moje farby i pędzle. Nie przeszkadzało mu to, ale też nie wykazywał większego zainteresowania. Dla niego święta oznaczały po prostu kilka dni wolnego i jedzenie, które magicznie pojawiało się na stole. Nie miałam mu tego za złe. Przynajmniej do czasu.

Wizyta, która zwiastowała kłopoty

Moja teściowa, Maria, zawsze była kobietą o bardzo określonych poglądach na każdy temat. W jej świecie wszystko musiało być zrobione dokładnie tak, jak robiło się to trzydzieści lat temu. Nie uznawała nowości, a każdą próbę wprowadzenia innowacji traktowała niemal jak osobistą zniewagę.

Przyjechała do nas w Wielki Piątek, przywożąc ze sobą swoje sprawdzone przepisy, niezadowolenie z pogody i siatkę pełną plastikowych, krzykliwych ozdób z pobliskiego dyskontu. Od progu zaczęła dyrygować, przestawiając moje doniczki z żonkilami i komentując zapach w domu. Znosiłam to ze stoickim spokojem. Byłam do tego przyzwyczajona. Piotr od razu uciekł do garażu, rzekomo by sprawdzić ciśnienie w oponach, zostawiając mnie samą na linii frontu.

Wieczorem, gdy w końcu usiadłyśmy w salonie, postanowiłam pochwalić się moimi pracami. Przyniosłam wiklinowy koszyk, wyłożony świeżym mchem, na którym delikatnie ułożyłam moje wydmuszki zdobione techniką decoupage. Byłam z nich naprawdę dumna. Kolory pięknie ze sobą współgrały, a błyszcząca powierzchnia lakieru odbijała światło lampy. Postawiłam koszyk na ławie przed teściową z lekkim uśmiechem, oczekując chociażby drobnego słowa uznania.

Maria założyła okulary, pochyliła się nad koszykiem i zaczęła podejrzliwie przyglądać się moim dziełom. Jej twarz nie wyrażała żadnych emocji, a cisza przeciągała się w nieskończoność. Czułam, jak moje serce bije szybciej z niepokoju. Wreszcie wzięła jedno z jajek do ręki, obracając je w palcach z wyraźnym niesmakiem.

Słowa, które zniszczyły moją radość

– Co to ma być, Beato? – zapytała w końcu, odkładając jajko z powrotem do koszyka tak niedbale, że prawie je stłukła.

– To są pisanki robione techniką decoupage, mamo. Uczyłam się tego przez ostatnie tygodnie. Nakleja się specjalne serwetki i pokrywa wieloma warstwami lakieru. Pomyślałam, że w tym roku zrobimy coś bardziej artystycznego i własnoręcznego.

Teściowa prychnęła pod nosem, krzyżując ramiona na piersi. Jej wzrok był lodowaty.

– Artystycznego? – powtórzyła z kpiną. – To są jakieś nowoczesne dziwactwa. Święta to tradycja, a nie jakieś wyklejanki jak w przedszkolu. Kto to widział, żeby jajka papierem obklejać? Zawsze gotowaliśmy w łupinach cebuli, robiliśmy prawdziwe pisanki, a nie takie... sztuczności. To jest po prostu bezczeszczenie pamięci o prawdziwych tradycjach. Jak ja to ludziom wytłumaczę, kiedy przyjdą w gości? Że synowa zamiast wziąć się za porządną robotę, bawiła się w wycinanki?

Poczułam, jak krew napływa mi do policzków. Słowa Marii uderzyły we mnie z ogromną siłą. Nie chodziło tylko o same jajka. W tym jednym zdaniu zmieściła całą swoją pogardę dla moich starań, dla mojego czasu i dla mnie samej. Chciałam odpowiedzieć, chciałam się bronić, ale w moim gardle urosła wielka gula. Wtedy usłyszałam kroki na korytarzu. Do salonu wszedł Piotr. Uśmiechnął się na widok nas obu, nie zdając sobie sprawy z napięcia, które gęstniało w powietrzu.

Ten moment, w którym zrozumiałam swój błąd

– O, widzę, że podziwiacie pisanki Beaty – rzucił wesoło, siadając na kanapie. – Dużo nad tym siedziała.

Maria natychmiast odwróciła się do syna, przyjmując ton zranionej, ale sprawiedliwej matrony.

– Piotrusiu, przecież to się do niczego nie nadaje. Wygląda jak z jarmarku. Mówiłam Beacie, że prawdziwe święta wymagają szacunku dla tradycji. Przyniosłam piękne, równe, kupne ozdoby. Przynajmniej widać, co to jest. Nie możemy przecież położyć tego czegoś na wielkanocnym stole. Co ludzie powiedzą?

Spojrzałam na męża z nadzieją. Przez ostatnie tygodnie widział, ile pracy włożyłam w przygotowania. Widział, jak zależało mi na tym, by te święta były nasze, wyjątkowe. Liczyłam, że po raz pierwszy w życiu stanie po mojej stronie. Że powie matce, iż ceni moją pracę, że jemu się podoba. Piotr jednak unikał mojego wzroku. Zaczął bawić się pilotem od telewizora, nerwowo chrząkając. Widziałam, jak w jego głowie toczy się walka między lojalnością wobec żony a panicznym strachem przed gniewem matki.

– Wiesz co, kochanie... – zaczął w końcu, wciąż nie patrząc mi w oczy. – Mama może ma trochę racji. Te twoje jajka są... no, ładne, ale może faktycznie trochę za nowoczesne. Połóżmy te od mamy na głównym stole, żeby nie było kłótni. A twoje możemy dać gdzieś na komodę, w korytarzu. Po co mamy psuć sobie atmosferę na same święta? Lepiej mieć święty spokój.

Decyzja, która dojrzewała latami

Jego słowa zabrzmiały w mojej głowie jak wyrok. Święty spokój. Zawsze chodziło o święty spokój. O to, żeby Maria była zadowolona, żeby Piotr nie musiał konfrontować się z trudnymi emocjami. A moje uczucia? Moja praca? One były bez znaczenia. Siedziałam tam przez chwilę w absolutnej ciszy, patrząc na mężczyznę, z którym spędziłam ostatnie piętnaście lat życia, i na kobietę, która nigdy nie zaakceptowała mnie jako pełnoprawnego członka tej rodziny. Nagle uświadomiłam sobie, że jestem tu całkowicie obca.

Byłam darmową siłą roboczą, dodatkiem do życia Piotra, kimś, kogo można było bezkarnie krytykować i przesuwać w kąt, dokładnie tak, jak chciał przesunąć mój koszyk z pisankami. Wstałam z fotela. Zrobiłam to powoli, bez gwałtownych ruchów. Zabrałam koszyk z ławy i spojrzałam na nich oboje.

– Skoro moje prace nie pasują do waszej wizji świąt, to ja chyba też nie pasuję – powiedziałam spokojnym, choć drżącym głosem. Nie czekałam na ich reakcję. Wyszłam do przedpokoju, wzięłam swoją torbę, do której wrzuciłam kilka najpotrzebniejszych rzeczy, ubrałam płaszcz i wyszłam z domu. Słyszałam za sobą nawoływania Piotra, ale nie odwróciłam się.

Wsiadłam do samochodu i pojechałam prosto do mojej siostry, Magdy. Kiedy otworzyła mi drzwi, widząc mnie z koszykiem w rękach i łzami w oczach, nie zadawała zbędnych pytań. Po prostu mnie przytuliła. Wielkanoc spędziłam w ciepłym, pełnym śmiechu domu, gdzie moje ozdoby zajęły honorowe miejsce na środku stołu, a każdy z gości podziwiał włożoną w nie pracę. Zostawiłam Piotra z jego matką, z ich idealnymi, kupnymi ozdobami i ich wyczekiwanym, pustym świętym spokojem. Nigdy nie czułam się tak wolna.

Beata, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

