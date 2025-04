Kosze prezentowe wcale nie muszą być przygotowane w klasycznym koszyku. Możesz włożyć wszystkie podarunki do pudełka, które następnie ozdobisz i owiniesz według uznania. Co włożyć do takiego kosza? To zależy, dla kogo i z jakiej okazji chcesz go podarować. Najczęściej są to słodkości, przetwory domowej roboty, opakowania herbat lub drobiazgi. Kosze można przygotować także dla przyszłych rodziców i noworodka - wówczas włóż do niego wszystko to, co może się przydać w opiece nad dzieckiem. Jak zrobić kosz prezentowy?

Tak naprawdę do kosza prezentowego można włożyć wszystko, co tylko chcesz. Najczęściej bazą takiego podarunku jest dobrej jakości alkohol, tabliczka czekolady i smakowa, liściasta herbata. Możesz także uzupełnić koszyk o prezenty, które zapakujesz w papier. To mogą być książki, kubki, drobna elektronika czy kalendarz na nowy rok.

W koszyku nie może zabraknąć miejsca także na piękną kartkę oraz domowe przetwory czy wypieki. Pamiętaj, aby kosz "zaprojektować" w głowie dużo wcześniej. W trakcie przygotowywania może się okazać, że nie wszystkie elementy jesteś w stanie do niego bezpiecznie zmieścić.

Zarówno dzieci, jak i dorośli, na pewno ucieszą się ze słodkiego koszyka prezentowego. Nie chodzi tylko o wkładanie do kosza czekolad czy cukierków, ale o przygotowanie pysznych wypieków i przetworów. Wykorzystaj domowe dżemy, powidła, a także własnoręcznie przygotowany sos karmelowy.

Sprawdzą się także drożdżówki, słodkie bagietki paryskie, chałki czy świąteczne babki. Jeśli obdarowana osoba uwielbia szczególnie jakiś typ słodyczy (np. pączki), nie zapomnij włożyć ich do kosza prezentowego.

Jeśli nie masz odpowiedniego bez kosza i nie chcesz go kupować, postaw na duże, ozdobne pojemniki. Mogą to być kartonowe pudełka lub kosze do przechowywania ze sklepów z dodatkami do domu. Wystarczy, że wyłożysz je kawałkiem miękkiego materiału lub papieru pakowego, a następnie włożysz do środka wszystkie wybrane prezenty oraz dodatki (np. gałązki z choinki).

Nie martw się, jeśli prezenty będą wystawać z pojemnika. Nie musi on mieć pokrywki - wszystko zapakujesz w dużo lepszy sposób!

Dobrym pomysłem jest włożenie do kosza z prezentami dodatkowego bukietu z kwiatów. Mogą być one sztuczne albo żywe. Możesz także udekorować kosz płatkami kwiatów oraz gałązkami. Wówczas prezent nabierze pięknego zapachu.

Jeśli chcesz podarować komuś tylko kwiaty, ale nie chcesz, aby był to tradycyjny bukiet, postaw na piękne, eleganckie flower boxy. Potrzebujesz jedynie ozdobnego, wysokiego lub szerokiego pudełka, gąbki florystycznej oraz kwiatów. Mogą być żywe lub sztuczne - jeśli zdecydujesz się na drugą opcję, wybierz kwiaty dobrej jakości, aby przypominały żywe.

Jeśli sam kosz jest bardzo efektowny i ma oryginalny wygląd, nie musisz go dodatkowo pakować. Warto jednak dodać kilka ozdób, takich jak gałązki, suszone owoce czy kolorowe wstążki.

Świetnym pomysłem, zarówno do tradycyjnych koszy, jak i pudełek prezentowych, jest owinięcie całości w celofan (dostępny w każdej kwiaciarni) i związanie go na samej górze. W ten sposób powstanie stożek z zawartością. Celofan można dowolnie odwinąć, ułożyć w plisy albo wywinąć końcówkę na zewnątrz.

Do związania całości użyj ozdobnej wstążki albo jutowego sznurka. Nie zapomnij także o dołączeniu bileciku, aby było wiadomo, do kogo należy dany kosz.

