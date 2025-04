Podziękowanie dla gości weselnych to nowy zwyczaj na polskich weselach. Coraz więcej osób decyduje się na niewielki prezent dla gości weselnych, który ma być symbolem wdzięczności za to, że uczestniczyli w ich ważnym dniu. Podpowiadamy, jak przygotować podziękowanie dla gości weselnych oraz jaki upominek im podarować.

Reklama

5 pomysłów na prezent dla gości weselnych

Podziękowanie dla gości weselnych – tekst

Do prezentu dla gości weselnych warto dodać bilecik, na którym umieścicie krótkie podziękowanie. Mogą to być po prosty słowa "dziękujemy" oraz wasze imiona. Wiele par młodych dodaje dodatkowo datę ślubu lub własne zdjęcie. Jeśli chcecie, by tekst podziękowania był dłuższy, możecie skorzystać z gotowych wierszyków. Oto kilka popularnych przykładów:

Gościom dziękujemy za przybycie.

Niech te cukierki osłodzą Wam życie.

Niech te cukierki osłodzą Wam życie. Młoda Para od serca Gościom swym dziękuje

i skromny podarek w zamian ofiaruje.

i skromny podarek w zamian ofiaruje. Za życzenia dziękujemy

drobnym upominkiem częstujemy.

drobnym upominkiem częstujemy. Dziękujemy za przybycie i towarzyszenie nam w tak ważnym dniu.

Prezencik dla gości weselnych - zobacz propozycje



Prezent dla gości weselnych

Prezenty dla gości to niezwykle popularny trend weselny. Prezenciki w formie drobnych upominków to już nie tylko miły gest, ale coraz częściej wręcz oczekiwany drobiazg. Co zatem podarować gościom weselnym?

Podziękowanie dla gości weselnych - lizak

To nowy trend, ale znalazł już swoich wiernych fanów. Lizak jako prezent dla gości weselnych to tani i bardzo efektowny pomysł, który spodoba się wszystkim zaproszonym.

Podziękowanie dla gości weselnych - muffinka z winietką

To świetny pomysł na podziękowanie dla gości weselnych. Ciasteczko to dosyć prosty i tani prezent, więc na pewno nie wygenerujecie dodatkowych, wielkich kosztów, a goście będą szczęśliwi.

Podziękowanie dla gości weselnych - pudełeczko z niespodzianką

To najpopularniejszy prezent dla gości weselnych. Do pudełeczka zasadzie możecie włożyć wszystko. Wiele par młodych wkłada tam swoje zdjęcie z datą ślubu.

Podziękowanie dla gości weselnych - słoiczek z miodem

To trend, który sprawdza się szczególnie w czasie jesiennych ślubów. Niewielki słoiczek z miodem będzie idealnym prezentem dal gości weselnych. Będzie nie tylko cieszył oczy, ale i podniebienie.

Podziękowanie dla gości weselnych - gadżet związany z motywem przewodnim wesela

Jeśli bierzecie ślub na plaży lub na łące, to warto, by wasz prezent dla gości weselnych był dopasowany do okoliczności. Buteleczka z piaskiem oraz muszelkami sprawdzi się w roli prezentu dla gości weselnych, jeśli ślub bierzecie nad morzem. Gdy wasze wesele jest w stylu rustykalnym, to koniecznie pomyślcie o korze z drzewa lub drewienku z waszymi inicjałami.

Podziękowanie dla gości weselnych - zdjęcie pary młodej

To najbardziej uniwersalny pomysł na prezent dla gości weselnych. Kolorowe kartki w formie listu z podziękowaniem oraz zdjęciem z sesji przedślubnej lub wesela sprawdzi się na każdym weselu.

Reklama

Zobacz więcej na temat organizacji ślubu i wesela