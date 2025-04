Choć nie każdy jest przesądny, to niektóre zabobony sprawiają, że wcale nie chce się sprawdzać ich prawdziwości. Dotyczy to przede wszystkim przesądów ślubnych i tych związanych z rodziną i życiem miłosnym.

Przesądny zawsze ubezpieczony?

Ślub to wyjątkowy dzień - niektórzy czekają na niego całe życie. Nic dziwnego więc, że nawet najbardziej racjonalne osoby odczuwają nutkę niepokoju związaną z tym, czy aby na pewno coś nie pójdzie nie tak. Choć na co dzień mogą nie wierzyć w żadne zabobony, to tym ślubnym przyglądają się z lekką rezerwą - na wszelki wypadek lepiej nie kusić losu!

Popularne przesądy ślubne - które z nich znasz?

Chyba każdy w swoim otoczeniu zna kogoś, kto na co dzień odcina się grubą kreską od przesądów, ale w dniu ślubu włożył pieniążek do buta lub założył coś niebieskiego, starego i pożyczonego.

Czyżbyśmy w dobie powszechnych rozwodów próbowali „dmuchać na zimne”, aby małżeństwa były zgodne, szczęśliwe i trwałe? Zobaczcie zatem 30 najpopularniejszych ślubnych przesądów!

1. Ślubu nie należy zawierać w miesiącach, w których nazwie nie występuje litera „r”, a szczególnie w maju i listopadzie oraz 1 kwietnia, w prima aprilis.

2. Przyszła mężatka nie powinna uczestniczyć w szyciu swojej sukni ślubnej (z wyjątkiem przymiarki). Pan młody nie może oglądać sukni przed ślubem.

3. Panna młoda nie powinna mierzyć sukni przed ślubem (z wyjątkiem przymiarki).

4. Panna młoda powinna mieć przy sobie coś:

białego – to znak czystości uczuć,

coś niebieskiego – ma zapewnić wierność małżonka,

coś nowego – gwarantuje dostatek,

coś starego – zapewnia wsparcie krewnych i przyjaciół,

coś pożyczonego – gwarantuje życzliwość nowej rodziny.

5. Wiązanka panny młodej może być ułożona z róż, jeśli kwiaty są pozbawione kolców.

6. Przyszli nowożeńcy nie powinni zawczasu przymierzać obrączek.

7. Przed wyjściem do kościoła panna młoda nie może oglądać swojej sylwetki w lustrze, powinna zdjąć choćby jeden element stroju.

8. Młoda para musi ostrożnie stawiać kroki, żeby się nie potknąć.

9. Zakładanie obrączek ślubnych na środkowy palec przynosi pecha.

10. Po ślubie nie należy zdejmować obrączek, „bo można je zdjąć na zawsze”.

11. Młodych nie powinna wieźć do ślubu kobieta.

12. Przymierzanie sukni panny młodej wróży staropanieństwo.

13. Dobrze wróży przystąpienie do ślubu w kościele, w którym było ochrzczone któreś z nowożeńców.

14. Narzeczona powinna kupić swojemu wybrankowi koszulę do ślubu, a on jej buty.

15. Buty panny młodej powinny stać na parapecie, co zapewni parze szczęście i ładną pogodę.

16. Welon wkłada pannie młodej druhna, która musi być panną.

17. W fałdkach sukni ślubnej należy zaszyć okruszek chleba i ziarenko cukru, a do buta panny młodej włożyć monetę, co zapewni młodej parze dobrobyt.

18. Żadna kobieta obecna na ślubie nie powinna być ubrana na biało.

19. Świadkiem może być osoba stanu wolnego. Druhna panny młodej nie może być w dniu ceremonii w ciąży. Świadkami na ślubie nie powinna być też para, bo to przyniesie im pecha.

20. Deszcz w dniu ślubu oznacza szczęście - dawniej uważano go za zwiastun łez w małżeństwie.

21. Uśmiech młodej pary w drodze do ołtarza gwarantuje radość w życiu małżeńskim.

22. Łzy panny młodej podczas ślubu stanowią dobrą wróżbę dla obojga.

23. Jeśli podczas zaślubin upadnie jedna z obrączek, powinien podnieść ją ksiądz lub ministrant.

24. Pocałunek pary po złożeniu przez nią przysięgi zapewnia wierność.

25. Jeśli w czasie ślubu rąbek sukni ślubnej zasłoni but pana młodego – mąż będzie pod pantoflem żony.

26. W chwili, kiedy młodzi odchodzą już od ołtarza, ta osoba, która odwróci swoją drugą połowę, będzie sprawować rządy w małżeństwie.

27. Pierwszą osobą, która złoży młodym życzenia, powinien być mężczyzna.

28. Sypanie ryżem oznacza życzenia płodności, a pieniędzmi – powodzenie.

29. Aby pożycie nowożeńców układało się pomyślnie, pan młody musi przenieść żonę przez próg.

30. Po toaście za zdrowie i pomyślność, nowożeńcy powinni rzucić za siebie puste kieliszki. Jeśli się rozbiją, czekają ich lata szczęśliwego i dostatniego życia. Im więcej szkła stłucze się w trakcie ślubu, tym szczęśliwsze będzie życie pary młodej.

