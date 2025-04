Makijaż ślubny 2023 to przede wszystkim ten utrzymany w odcieniach perłowej bieli, złota lub z odrobiną brokatu. W trendach nie brakuje również takich klasyków, jak kuszący smoky eyes czy seksowna czarna kreska na górnej powiece.

Pamiętaj, że ślubny makijaż musi dobrze wyglądać zarówno w dziennym, jak i w sztucznym świetle. Dobrym rozwiązaniem jest delikatny make-up na samą uroczystość, a na wesele bardziej intensywna jego odsłona - wystarczy pomalować usta szminką w mocnym kolorze.

Odkryj 7 ciekawych pomysłów na makijaż ślubny 2023.

To najbardziej wyrazisty makijaż na ślub. Jest seksowny i pięknie podkreśla spojrzenie. Jeśli jesteś blondynką lub szatynką z piwnymi lub zielonymi oczami, postaw na ten utrzymany w ciepłych odcieniach brązu i złota. Jeśli masz niebieskie lub szare oczy i bardzo ciemne włosy, wykorzystaj palety z odrobiną czerni i srebra.

Pamiętaj, że smoky eyes nie lubi konkurencji - jeśli stawiasz na mocny makijaż oczu, usta pozostaw neutralne - muśnięte bezbarwnym błyszczykiem lub brzoskwiniową szminką.

Ta prosta sztuczka, zapewni ci hipnotyzujący smoky eyes w kilka sekund

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Usta podkreślone bordową, czerwoną, koralową lub różową szminką dodają uroku, dziewczęcości i promiennego wyglądu. Kolor dobieraj do karnacji - jeśli masz ciepły odcień skóry, świetnie sprawdzą się malinowe róże i makowe czerwienie. Mając zimną karnację, sięgnij po karminową czerwień i bordo.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Czarna kreska na oku lubi towarzystwo - doskonale prezentuje się przy czerwonych i bordowych ustach. Świetnie współgra z kremowymi lub beżowymi sukniami i z modnymi w 2023 roku pastelowymi kreacjami.

Jak zrobić kreskę? Sprawdzone triki i porady na idealną kreskę dopasowaną do kształtu oka

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Pomalowana złotym cieniem powieka i wytuszowane rzęsy to błyskawiczny, a jednocześnie szykowny makijaż na ślub. Wystarczy policzki musnąć różem, a usta pomalować szminką w neutralnym odcieniu, która tylko „podbije" ich naturalny kolor. To idealny makijaż do sukni w stylu boho.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W makijażu nude najbardziej liczy się idealna, rozświetlona cera - warto więc zadbać o nią kilka tygodni wcześniej, nakładając maseczki silnie nawilżające i ujędrniające. Podkład powinien idealnie stapiać się ze skórą i dawać jak najbardziej naturalny efekt. Kości policzkowe obowiązkowo podkreśl bronzerem i rozświetlaczem.

Make-up no make-up - jak zrobić idealny makijaż nude

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Makijaż, który modny był w latach 90. powraca! Rozświetlone perłowym, białym cieniem powieki, to jeden z najgorętszych trendów w tym roku. Uwaga! Białe cienie mocno podkreślają wszelkie zaczerwienia i niedoskonałości.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Brokatowe cienie do powiek i przyklejone cyrkonie w okolicach oczu to jeden z mocniejszych trendów w makijażu w sezonie wiosna-lato 2023. Make-up w tym stylu nie wymaga już żadnych dodatkowych ozdób - wystarczą delikatne kolczyki lub błyszcząca opaska, aby wyglądać zniewalająco.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.07.2021

