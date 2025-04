Najczęściej wybierane fryzury na wesele to głównie luźne, dziewczęce upięcia, loki w każdym możliwym wydaniu, warkocze oraz stylowe koki. Od niedawna modne stały się również proste, minimalistyczne fryzury, jak nisko zawiązany kucyk czy idealnie wyprostowany bob.

Reklama

Weselne upięcia powinny idealnie współgrać z resztą stylizacji. Mają być dopełnieniem, kropką nad „i”. W naszym przeglądzie znajdziesz modne fryzury na wesele, które będą dominować na przyjęciach w 2023 roku. Są wśród nich proste, szybkie i łatwe do zrobienia w domu uczesania, jak również te bardziej fantazyjne, wymagające wizyty w salonie.

Spis treści:

Posiadaczki krótkich włosów najczęściej chcą dodać im objętości i nieco nonszalanckiego wykończenia. Delikatne fale na wesele będą więc dobrym wyborem. W uzyskaniu takiego efektu przyda się żel do stylizacji lub pianka — nałóż produkty na jeszcze wilgotne włosy i ugniataj podczas suszenia. Aby uzyskać bardziej wyrazisty efekt, możesz użyć lokówki.

Do takiej fryzury doskonale będą pasować długie, bogato zdobione kolczyki. To jeden z mocniejszych trendów, dlatego odważnie sięgaj po biżuterię w rozmiarze XL. Krótkie cięcie świetnie komponuje się z sukienkami z odkrytymi plecami albo na bardzo cienkich ramiączkach w stylu slip dress.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Fryzura bob to jedno z naszych ulubionych cięć. Jest szalenie kobiece i wygodne, a poza tym daje ogromne pole do popisu — fryzurę można stylizować na wiele sposobów. Zerknij na zdjęcia poniżej. Na pierwszym, proste włosy do ramion są idealnie wyprostowane i mają wydzielony przedziałek na środku. Na drugim, włosy zakręcone są od połowy za pomocą prostownicy, a przedziałek przesunięty jest na prawą stronę. Jedno cięcie — dwie różne fryzury.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Romantyczne koki to jedna z najchętniej wybieranych fryzur na wesele. Delikatne, luźne upięcia wyglądają lekko i niezwykle kobieco, a do tego pasują do niemal każdej kreacji. Dobrym wyborem będzie np. kok hiszpański, który często wybierany jest również jako fryzura ślubna. Na takie uczesanie zdecyduj się, jeśli masz włosy półdługie lub długie.

Abyś była zadowolona z efektów, polecamy wybrać się do sprawdzonego fryzjera, najlepiej z kilkoma zdjęciami w ramach inspiracji.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Spinki, koraliki, ozdobne gumki do włosów i opaski, modne są już od kilku sezonów. Perłowe spinki z powodzeniem zastąpią całą, weselną biżuterię. Możesz nosić je zarówno do spiętych, jak i rozpuszczonych włosów. Nie bój się łączyć kilku modeli na raz — fryzura z pierwszego zdjęcia wygląda rewelacyjnie!

Takie efektowne dodatki to również dobra opcja dla posiadaczek cienkich włosów. Wystarczy związać je nisko w kucyk efektowną gumką – prosty i szybki pomysł na modne, weselne uczesanie.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Rozpuszczone włosy z pojedynczymi pasemkami spiętymi z tyłu pięknie odsłaniają szyję. Taka fryzura na wesele jest uniwersalna — nadaje się zarówno dla krótkich, półdługich i długich włosów. Dobrze wypadnie też na kręconych włosach. Jeśli chcesz, żeby była bardziej w stylu retro, wepnij we włosy spinki z wielką klamrą lub zwiąż tasiemką.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Klasyczna i jedna z najchętniej wybieranych weselnych fryzur. Fale w hollywoodzkim stylu najlepiej prezentują się na długich, pełnych objętości włosach. W uzyskaniu idealnych loków przydadzą się odpowiednie kosmetyki do stylizacji. Włosy umyj szamponem zwiększającym objętość i w jeszcze wilgotne wetrzyj piankę. Podsusz włosy i po kolei pasmo po paśmie nawijaj na lokówkę lub prostownicę. Fryzurę warto utrwalić lakierem albo suchym szamponem.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Rozwiązanie doskonałe dla minimalistek. Świetnie pasuje do prostych sukienek i garniturów. Aby kucyk miał szansę stać się prawdziwie elegancką fryzurą, włosy muszą być idealnie wypielęgnowane – gładkie, lśniące i z podciętymi końcówkami.

Dla uzyskania lepszego połysku spryskaj włosy kosmetykiem nabłyszczającym.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Szukając fryzury na wesele w klimacie boho postaw na rustykalne sploty. W sezonie wiosna-lato 2023 warkocze to prawdziwy hit. Zdecydowanie polecamy luźny warkocz – łatwi i szybki do zrobienia. Aby uzyskać nonszalanckie wykończenie, przed zaplataniem włosów spryskaj je solą morską albo teksturyzującym sprayem. Możesz też wpleść w niego świeże kwiaty. Gdy wolisz natomiast bardziej eleganckie uczesanie, dobrym wyborem będzie np. kok z warkoczem.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.08.2020

Reklama

Czytaj także:

Modna grzywka na sezon wiosna-lato 2023: 7 najważniejszych trendów

Modne kolory włosów 2023: 8 najgorętszych trendów w koloryzacji, które warto wypróbować