Jeśli interesujesz się makijażem, chcesz być na bieżąco z trendami i odkrywać nowe sztuczki, TikTok to miejsce, w którym musisz być. Znajdziesz tam odpowiedź na wszystko. Dowiesz się m.in. jak zrobić własną pomadkę, jak malować rzęsy, żeby sięgały nieba, jak zamaskować cienie pod oczami, jak utrwalić makijaż domowymi sposobami oraz jak wymodelować twarz różem do policzków.

Kolejny trik, który warto poznać i zapamiętać pochodzi od Tiktokerki @lenkalul. Tym razem, Lenka uczy nas, jak zrobić efektowny smoky eye w kilka chwil. Udostępniony przez nią krótki samouczek ma miliony wyświetleń i setki pozytywnych komentarzy. Zobaczcie:

Cała sztuczka jest łatwa i szybka. Poradzi sobie z nią każda z nas. Wszystko, co będzie potrzebne to paleta cieni (Lenka w swoim makijażu wykorzystała paletę cieni Madison Beer od Morphe), płaski pędzel i pędzel do blendowania.

Zaczynając od zewnętrznego kącika, nałóż pięć odcieni — czekoladowy, karmelowy, jasny brąz, złoty i na sam koniec szampański, który rozświetli kącik. Jeśli zależy ci na mocniejszym efekcie, możesz nałożyć podwójną warstwę każdego z nich. Następnie chwyć puszysty pędzel do blendowania i dokładnie wymieszaj wszystkie kolory, aby idealnie się połączyły i gotowe! Na koniec, zrób jaskółkę eyelinerem lub czarną kredką, podkręć rzęsy zalotką i pomaluj.

