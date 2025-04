Glazed skin, dolphin skin, glass skin, dewy skin, juicy skin… To tylko kilka trendów, o których było głośno w ostatnich miesiącach. Wszystkie z nich miały punkt wspólny — świetliste, zroszone wykończenie. Wychodzi jednak na to, że w 2023 roku następuje mały zwrot akcji i zamiast skóry pełnej blasku będziemy dążyć do zamglonego wyglądu.

Reklama

Makijaż „cloud skin” to nowa obsesja dziewczyn na TikToku i Instagramie. Celem jest mgliste i aksamitne wykończenie z lekkim blaskiem od wewnątrz. Pomyśl o słońcu przebijającym się przez zachmurzone niebo… Właśnie o taki efekt tutaj chodzi. Termin „cloud skin” ukuł Dominic Skinner, starszy artysta MAC Cosmetics w 2020 roku. Teraz po latach trend powrócił.

„Skin cycling” — zdrowa rutyna pielęgnacji, która całkowicie odmieni twoją skórę

Jak zrobić makijaż „cloud skin”?

Kluczem do osiągnięcia efektu chmury na twarzy jest mieszanie różnych tekstur. Zamiast polegać wyłącznie na rozświetlających produktach podbijających glow, sięgamy też po matujące kosmetyki.

Makijaż „cloud skin” krok po kroku

Zacznij od płótna, czyli skóry. Zadbaj o to, żeby była intensywnie nawilżona. Wklep serum, krem nawilżający, a jeśli jest bardzo sucha - wmasuj kroplę olejku. Następnie nałóż cienką warstwę lekkiego, matującego podkładu — zakryje niedoskonałości, wygładzi i zmniejszy blask. Kolejny krok to korektor. Zamiast rysować geometryczne kształty, jak uczyły nas kiedyś dziewczyny na TikToku, wklep go tylko w okolice oczu, nosa i ust, aby zminimalizować zaczerwienienia i ukryć przebarwienia. Później sięgnij po kremowy róż, który doda skórze młodzieńczego, promiennego wyglądu oraz bronzer. Każda tekstura musi idealnie wtapiać się w inne. Na sam koniec, ustaw wszystko pudrem matującym. Nałóż go tylko na wybrane obszary: policzki, górną część czoła, brodę i nos (wystarczy go tylko delikatnie oprószyć). Skóra ma być aksamitnie gładka, ale nadal powinien przebijać się ten naturalny blask. Po wszystkim użyj sprayu utrwalającego, który scementuje make-up, i dzięki któremu przetrwa on w nienagannym stanie cały dzień.

Oto kilka samouczków z TikToka:

Reklama

Czytaj także:

Najlepszy trik na kontur policzków. Działa jak lifting

Prosty trik, który zapewni ci ekstremalnie długie rzęsy