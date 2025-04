Organizacja ślubu to nie tylko wybór sukienki, butów, czy zarezerwowanie sali weselnej. To także dodatki ślubne, które odgrywają bardzo dużą rolę. Jakie dodatki są modne w tym sezonie? O czym nie wypada zapomnieć? Sprawdź sama.

Buty ślubne

Idealne buty ślubne muszą być po pierwsze dopasowane do sukienki, a po drugie wygodne. To w końcu w nich przetańczysz całą noc. Pamiętaj, by wybierając buty na ślub myśleć też o własnych możliwościach. Jeśli nie umiesz lub nie lubisz szpilek, nie ma co się na nie silić, bo możesz tylko zepsuć sobie ten dzień.

Dekoracje sali weselnej i samochodu

Kwiaty, świece, serduszka, balony, a może wasze zdjęcia na ścianach? Dekoracje sali weselnej też mają znaczenie. Powinny być dopasowane do stylu wesela. Pamiętaj też, by nie przesadzać z dodatkami, bo misz masz nie ma nic wspólnego z klasą.

Samochód na ślub udekoruj kwiatami, dużym sercem na masce auta i oczywiście tablicami "rejestracyjnymi" z waszymi imionami.

Dekoracje kościoła

O tym też nie możesz zapomnieć. Świątynia również powinna zostać przystrojona, najlepiej we wstążki, kwiaty, świece lub kokardki.

Welon slubny

Długi, krótki, a może bez? Welon dopasuj do sukienki oraz rodzaju wesela. Jeśli zdecydowaliście się na ślub w stylu rustykalnym, spokojnie możesz pominąć nakrycie głowy i wybrać np. wianek z kwiatów.

Biżuteria ślubna

Zanim zdecydujesz się na biżuterię ślubną, wybierz suknię, bo to ona będzie determinowała późniejszy wybór biżuterii. Jeśli zdecydujesz się na suknię z głębokim dekoltem w serek, możesz swobodnie dobierać łańcuszek, czy kolczyki. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie – we wszystkim warto zachować umiar. To dlatego, jeśli zdecydujesz się na dość pokaźny i duży łańcuszek, zrezygnuj z długich kolczyków (i odwrotnie). Do sukni z zakrytym dekoltem nie musisz w zasadzie dobierać żadnego łańcuszka. Warto też postawić na niewielkie kolczyki (długie się nie sprawdzą). Ostatnio wiele osób rezygnuje z biżuterii. Zamiast tego panny młode decydują się na wianek z kwiatów, wybierając styl rustykalny.

