Dekoracje ślubne kościoła są tak samo ważne, jak dekoracje sali weselnej, czy samochodu. To w końcu tam powiecie sobie sakramentalne "tak". Jeśli chcecie, by świątynia w dniu waszego wielkiego święta wyglądała nadzwyczajnie, zastosujcie się do naszych zasad. Podpowiadamy, jak przyozdobić kościół na wesele!

Jak udekorować kościół na wesele?

Zanim zdecydujecie się na dekoracje ślubne kościoła, ustalcie z księdzem, czy możecie zamontować w świątyni jakiekolwiek dekoracje. Zdarzają się sytuacje, gdy w dniu ślubu okazuje się, że duszpasterze nie zgadzają się na dodatki, bo dekoracje są już z góry przewidziane. Jeśli jednak ksiądz pozwoli wam na inwencję twórczą, koniecznie dobrze przemyślcie kwestię dekoracji.

Najmodniejsze dekoracje ślubne kościoła to:

czerwony dywan,

świece umieszczone wzdłuż dywanu,

kwiaty przymocowane do ławek, na których będą siedzieć goście,

krzesła ozdobione białą tkaniną dla pary młodej,

ślubny kobierzec (łuk) ozdobiony kwiatami w kolorze motywu przewodniego wesela.

Dekoracje ślubne kościoła – czerwony dywan

To iście królewski element dekoracji kościoła. Długi czerwony dywan w katedralnym stylu sprawdzi się na każdym weselu i nada mu odpowiedniego charakteru.

Dekoracje ślubne kościoła – świece

Nic tak nie dodaje romantyzmu, jak świece rozstawione wzdłuż dywanu oraz w okolicach ołtarza. Wprowadzają magię i są symbolem miłości. Dodatkowo pomyślcie o płatkach róż, które mogą być porozrzucane obok świec lub podgrzewaczy ze świecami.

Dekoracje ślubne kościoła – kwiaty

Kwiaty to stały element dekoracji ślubnych kościoła. Koniecznie powinny pojawić się przy ołtarzu. Mogą być też doczepione do krzeseł lub foteli pary młodej. Miło, jeśli są też przymocowane do ławek dla gości. Kwiaty sprawdzą się w zasadzie niezależenie od pory roku i sprawią, że ceremonia ślubu będzie miała niepowtarzalnie uroczysty klimat.

Dekoracje ślubne kościoła – biała tkanina na krzesłach pary młodej

Wstążki lub jasny muślin na krzesłach pary młodej to świetna dekoracja kościoła. Ten sam materiał powinien być przymocowany do ławek dla gości. Da to wspaniały efekt!

Dekoracje ślubne kościoła – kobierzec

Piękny łuk ozdobiony materiałem lub kwiatami to wspaniały element ozdobny, szczególnie jeśli zdecydowaliście się na ślub w stylu rustykalnym. Ozdobny łuk możecie umieścić w drzwiach kościoła. Jeśli jednak bierzecie ślub pod gołym niebem, to ozdobny kobierzec będzie niewątpliwie prawdziwą atrakcją ceremonii.