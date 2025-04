Dekoracje ślubne są tak samo ważne, jak suknia ślubna, czy pierwszy taniec. Powinny być idealnie dopasowane do rodzaju wesela, kreacji i temperamentu pary. Jeśli więc decydujecie się na ślub w stylu rustykalnym, zapomnijcie o monumentalnych, złotych dekoracjach, czy weselu w nowoczesnym stylu. Zamiast tego postawcie na kwiaty, czy ozdobne świece. Oprócz dekoracji ślubnych salo, warto pomyśleć o dekoracjach ślubnych samochodu i kościoła. Podpowiadamy, co wybrać, by dekoracje ślubne pasowały do charakteru uroczystości. Dodatkowo mamy dla was kilka porad odnoście tego, jak własnoręcznie przygotować dekoracje ślubne DIY.

Ślubny must-have: ozdobne litery

Dekoracje ślubne sali: poznaj najmodniejsze ślubne dekoracje na 2017 rok

Jeśli nie wiesz, jakie dekoracje ślubne wybrać na swój ślub, zastosuj się do 3 podstawowych zasad.

Ustalcie, jaki charakter będzie miała uroczystość: czy będzie to ślub w stylu glamour, rustykalnym, nowoczesnym, a może związany z waszymi zainteresowaniami? Ustalcie, jaki jest motyw i kolor przewodni wesela (motywem może być wycieczka, zainteresowania np. piłką nożną, czy Star Wars – sama byłam kiedyś na weselu inspirowanym właśnie Star Wars i muszę przyznać, że wesele było wspaniale zorganizowane) Ustalcie, jakie dekoracje się wam podobają i wybierzcie kilka elementów.

Jeśli podobają się wam świece, kwiaty, pióra, balony, bańki mydlane, świecące litery i serduszka podwieszane na suficie, to zdecydujcie się na góra 3 rodzaje dekoracji. W przeciwnym wypadku przesycenie wesela dekoracjami spowoduje, że nie będziecie mili żadnego efektu.

Najmodniejsze dekoracje ślubne na 2017 rok

W tym roku prym wiodą dekoracje w stylu rustykalnym. Kwiaty, świece i ozdobne ramki nadal będą zajmowały pierwsze miejsce wśród dekoracji ślubnych. Dodatkowo bardzo modnym będzie kolor jasne, eko zieleni oraz pudrowy róż. Modną dekoracją ślubną będę też ozdobne litery, najlepiej wielkie i podświetlane, a więc takie, które nie tylko posłużą jako dekorację, ale i spełnią funkcję tła do zdjęć. Przy napisach LOVE czy tych z inicjałami pary, chętnie pozują goście, a zdjęcia ślubne są naprawdę wyjątkowe. Nie zapomnijcie też o ślubnych dekoracjach stołów. Kwiaty i świece to swoisty must-have. Do tego warto, by na stole pojawiły się ozdobne winietki lub zdjęcia pary młodej. Wśród ozdób ślubnych powinny też pojawić się piękne etykietki na wódkę weselną. Najlepiej, jeśli pojawi się na nich zabawny wierszyk lub grafika.

Dekoracje ślubne na samochód

Nie należy też zapominać o dekoracjach ślubnych samochodu. W końcu to pojazd, który powiezie was do ołtarza, otwierając przed wami nowe, wspólne życie. Najpiękniejsze dekoracje ślubne samochodu to:

kwiaty na masce,

ozdobne rejestracje z imionami pary młodej,

auto w starodawnym stylu.

Dekoracje ślubne kościoła

Zanim zdecydujecie się na dekoracje ślubne kościoła, ustalcie z księdzem, czy takie dekoracje możecie zamontować w świątyni. Zdarzają się sytuacje, gdy w dniu ślubu okazuje się, że duszpasterze nie zgadzają się na dodatki, bo dekoracje są już z góry przewidziane. Jeśli jednak ksiądz pozwoli wam na inwencję twórczą, koniecznie dobrze przemyślcie kwestię dekoracji.

Najmodniejsze dekoracje ślubne kościoła to:

czerwony dywan

świece umieszczone wzdłuż dywany

kwiaty przymocowane do ławek, na których będą siedzieć goście

krzesła ozdobione białą tkaniną dla pary młodej

ślubny kobierzec (łuk) ozdobiony kwiatami w kolorze motywu przewodniego wesela

Dekoracje ślubne DIY, czyli jak wykonać dekorację ślubne własnoręcznie

Świetną zabawą i swoistym odstresowywaczem jest przygotowywanie własnych dekoracji ślubnych. Możecie wykonać:

zaproszenia ślubne DIY

winietki ślubne DIY

podziękowania dla gości DIY

Zaproszenia ślubne DIY

Kolorową kartkę ze sztywnego papieru złóż na pół (proponujemy kolory ecru lub beże) Na kartce przyklej gotowy napis "Zaproszenie" , piękną tasiemkę lub inny element dekoracyjny. W środku umieść tekst zaproszenia (pisany ręcznie lub drukowany)

Winietki ślubne DIY

Niewielki kartonik złóż na pół Na zewnętrznej stronie napisz imię i nazwisko gościa Obok możesz narysować, przykleić lub wydrukować grafikę

Podziękowanie dla gości DIY