Ślub to jedyny taki dzień w życiu. Każda kobieta chce wtedy wyglądać pięknie. Bo przecież gdy w kościele zabrzmi marsz Mendelsona, wszystkie oczy będą zwrócone właśnie na ciebie. To dlatego musisz wyglądać wyjątkowo. Makijaż, fryzura i suknia na pewno to ułatwią. Pamiętaj jednak, że biżuteria ślubna jest tak samo ważna, jak suknia ślubna, buty, czy kwiaty. Powinna być dopasowana do twojego charakteru, stylu i osobowości. Zobacz nasze video i poznaj nasze propozycje modnych rodzajów biżuterii.

Jaką biżuterię ślubną wybrać?

Niektórzy uważają, że tę najważniejszą biżuterię ślubną otrzymasz od męża podczas ceremonii ślubnej. To prawda, bo obrączka ma niezwykłą moc. Będziesz ją pokazywać podczas wesela milion raz, bo rodzina i przyjaciele będą chcieli ją zobaczyć. Ale oprócz pierścionka zaręczynowego oraz obrączki, warto zdecydować się na dodatkową biżuterię ślubną, która doda ci uroku. Możesz zdecydować się na kolczyki, łańcuszek, bransoletkę, czy dodatki, które wepniesz we włosy. Pamiętaj by nie przesadzić. Dobrze przemyśl też rodzaj biżuterii oraz jej barwę.

Jak wybrać biżuterię ślubną?

Zanim zdecydujesz się na biżuterię ślubną, wybierz suknię, bo to ona będzie determinowała późniejszy wybór biżuterii. Jeśli zdecydujesz się na suknię z głębokim dekoltem w serek, możesz swobodnie dobierać łańcuszek, czy kolczyki. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie – we wszystkim warto zachować umiar. To dlatego, jeśli zdecydujesz się na dość pokaźny i duży łańcuszek, zrezygnuj z długich kolczyków (i odwrotnie). Do sukni z zakrytym dekoltem nie musisz w zasadzie dobierać żadnego łańcuszka. Warto też postawić na niewielkie kolczyki (długie się nie sprawdzą). Ostatnio wiele osób rezygnuje z biżuterii. Zamiast tego panny młode decydują się na wianek z kwiatów, wybierając styl rustykalny.

Złota, czy srebrna?

Wybór barwy biżuterii ślubnej zależy od typu twojej karnacji, makijażu, rodzaju sukni, a nawet pory roku, w której bierzesz ślub. Nie wiesz, na jaki rodzaj biżuterii się zdecydować? Sprawdź!

Złota biżuteria ślubna będzie odpowiednia dla panny młodej, o klasycznej, słowiańskiej urodzie. Jeśli masz blond lub rude włosy, śmiało możesz pozwolić sobie na złote dodatki. Złota biżuteria ślubna sprawdzi się też, jeśli decydujesz się na suknię ślubną w odcieniach beżu lub écru. Jak się okazuje, również pora roku jest nie bez znaczenia. Ślub wiosną, latem i oczywiście jesienią to świetny czas, by wybrać złote dodatki.

Pannom młodym o zdecydowanej urodzie, mocnej oprawie oczu i ciemnych włosach ładnie będzie w ozdobach z jasnego, polerowanego srebra lub tzw. białego złota. Srebrna biżuteria idealnie pasuje do śnieżnobiałej sukni ślubnej. Sprawdzi się też, gdy zaplanowałaś ślub zimą.