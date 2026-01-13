Temat straty i żałoby po bliskiej osobie jest bardzo trudny - szczególnie, gdy porusza się go publicznie. Jest też jednak bardzo ważny dla innych ludzi, którzy zmagają się z podobnym problemem i traumą. Doskonale wie o tym Wiktor Słojkowski, dziennikarz i prowadzący nowego podcastu polki.pl "Twarzą w twarz". W 1. odcinku podzielił się z nami swoją poruszającą historią.

"Twarzą w twarz": Wiktor Słojkowski o stracie i żałobie

Wiktor Słojkowski doskonale wie, że nie jest łatwo mówić o sobie i swojej historii. Właśnie dlatego, zanim zacznie przepytywać swoich gości i rozmawiać z nimi na różne tematy bez tabu, postanowił wejść w ich buty. Tym samym stanął twarzą w twarz z samym sobą, opowiadając nam o swoim życiu.

W 1. odcinku podcastu Wiktor Słojkowski podzielił się z nami m.in. opowieścią ze swojego dzieciństwa - o swojej relacji z mamą i babcią. To właśnie druga z kobiet była dla niego największym wsparciem i to babcia go wychowywała. Dziennikarz bardzo przeżył moment, gdy odeszła.

Każdy traci kogoś. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Tyle tylko, że ja nawet nie wiem, jak nazwać tę relację. To była przyjaźń, miłość do potęgi miliardowej - do nieskończoności.

Nie jest to jedyne tak szczere wyznanie dziennikarza. Wiktor Słojkowski w podcaście wspomina również o trudach dorastania na łódzkich Bałutach, a także o momencie, gdy trafił do szpitala i stracił kontakt ze światem na 3 miesiące. To niezwykle poruszające wyznanie.

1. odcinek "Twarzą w twarz" w serwisie YouTube

1. odcinek "Twarzą w twarz" jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Kolejne już niedługo także będą pojawiać się na tym kanale. Warto je obserwować, a także zapoznać się z naszym drugim podcastem - "Perfekcyjnie NIEidealna", którego prowadzącą jest Michalina Grzesiak.

