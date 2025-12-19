Kobiety często narzekają na swoje ciało, ale wiele z nas przede wszystkim się go wstydzi. To uczucie towarzyszy nam w zasadzie od najmłodszych lat. Już jako małe dziewczynki, gdy zaczynamy zauważać, że nasze ciało się zmienia, czujemy potrzebę ukrycia go, wyparcia tego. Później nie jest łatwiej. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jak podejść do swojego ciała, aby przestać się go wstydzić i je zaakceptować.

Warto też mieć świadomość, jak wspierać swoje córki w momencie dojrzewania, aby ułatwić im ten moment i sprawić, że później zupełnie inaczej będą patrzeć na to, jak wyglądają. O tej i wielu innych ważnych kwestiach Marta Langwald opowiedziała w rozmowie z Michaliną Grzesiak w podcaście "Perfekcyjnie NIEidealna".

"Perfekcyjnie NIEidealna": jak pokonać wstyd związany ze swoim ciałem?

"Perfekcyjnie NIEidealna" to nowy podcast polki.pl, który ma na celu pokazanie szczerze i bez filtra, że nie musimy być perfekcyjne, aby być szczęśliwe. Każdy odcinek to zupełnie inny temat, który dotyczy niemal każdej z nas. W 1. odcinku Michalina Grzesiak i Paulina Mikuła rozmawiały o miłości na własnych zasadach. Kolejna odsłona podcastu to zupełnie inna kategoria - ciało, które może, ale nie musi.

Tym razem gościnią Michaliny była Marta Langwald, psycholożka sportu i trenerka mentalna. Panie porozmawiały o wielu ważnych kwestiach dotyczących podejścia kobiet do ich własnego ciała. Podjęły próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobiety bardzo przywiązują się do rozmiarów ubrań, ale też tego, że wiele z nas wciąż wstydzi się własnego ciała - i to od najmłodszych lat. Warto posłuchać tej rozmowy, aby przekonać się, że wszystko siedzi w naszej głowie i wystarczy naprawdę niewielka zmiana perspektywy, aby przestać się porównywać do innych i po prostu się pokochać - bez względu na to, jaki rozmiar i łatkę przypisało nam społeczeństwo.

2. odcinek "Perfekcyjnie NIEidealna" powinny posłuchać także mamy - przede wszystkim te, które wychowują małe córeczki. Każda z nas przez to przechodziła i doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudny dla dziewczynki jest okres dojrzewania i to, kiedy jej ciało się zmienia. Warto wiedzieć, co zrobić, aby pomóc dziecku przejść przez ten etap bez traumy na całe życie.

Gdzie obejrzeć 2. odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna"?

Cała rozmowa Michaliny Grzesiak i Marty Langwald jest już online. 2. odcinek "Perfekcyjnie NIEidealna" jest dostępny do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Warto zrobić sobie chwilę przerwy od świątecznych przygotowań i wsłuchać się w tę szczerą, niezwykle wciągającą i przede wszystkim pouczającą rozmowę.

