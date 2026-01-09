Ruszamy z zupełnie nowym podcastem "Twarzą w twarz", w którym Wiktor Słojkowski przeprowadzi szczere rozmowy ze swoimi gośćmi. Każdy bohater otwarcie opowie o swoim życiu - bez tematów tabu, tylko nieokrojona, nieugładzona prawda bez filtrów. Zanim jednak zaprosi swojego pierwszego gościa, postanowił wejść w jego buty. Sam stał się bohaterem 1. odcinka i opowiedział nam historię swojego życia.

Wiktor Słojkowski opowiada o swoim życiu

Wiktor Słojkowski to dziennikarz, reporter i pisarz, który nie boi się poruszać tematów tabu. Sam zawsze jest szczery ze swoimi bohaterami, dzięki czemu oni nie obawiają się rozmowy z nim o trudach swojego życia. Teraz stał się gospodarzem nowego podcastu w naszym serwisie - "Twarzą w twarz".

Zanim jednak zaprosił gości, postanowił samemu usiąść przed kamerą i opowiedzieć prawdę o swoim życiu. Tym samym został bohaterem 1. odcinka podcastu. Opowiedział w nim m.in. o tym, jak odzyskał świadomość po 3. miesiącach w szpitalu.

Los mi pokazał, że można stracić świadomoć. Ja na 3 miesiące ją straciłem. Otwieram oczy, jestem w sali szpitalnej. (...) Przez chwilę pomyślałem, że ktoś mnie w coś wkręca.

Nie zabrakło też wspomnień z dzieciństwa pisarza. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak wyglądały jego relacje z mamą i tego, jak do dziś oddziałują one na jego życie.

My z moją mamą mieliśmy bardzo trudną relację. Nie wiem, czy byłem dzieckiem chcianym, czy niechcianym, ale takim dzieckiem, które się w jej życiu pojawiło. (...) Pamiętam, że ona kiedyś przejrzała cały dziennik i wszystkie moje oceny i powiedziała: 'Jesteś dobry z niczego'. Ja do dzisiaj myślę, że jestem dobry z niczego.

To wyznanie gospodarza podcastu jest bardzo poruszające. Jeszcze więcej na jego temat dowiecie się, oglądając cały odcinek.

"Twarzą w twarz" Polki.pl - 1. odcinek już dostęny

1. odcinek nowego podcastu Polki.pl "Twarzą w twarz" z Wiktorem Słojkowskim jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Spotkaj się twarzą w twarz z naszym prowadzącym i przekonaj się na własnej skórze o tym, że w tym programie nie będzie tematów tabu.

