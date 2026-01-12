Wiktor Słojkowski to dziennikarz, reporter i pisarz, który został prowadzącym nowego podcastu polki.pl - "Twarzą w twarz". Zanim jednak zacznie przepytywać swoich gości, postanowił wejść w ich buty i samemu zmierzyć się ze swoją historią. W 1. odcinku podcastu opowiedział m.in. o dorastaniu na łódzkich Bałutach, a także o swojej relacji z mamą i babcią. To szczere, poruszające wyznanie, które pokazuje, że w "Twarzą twarz" nie będzie tematów tabu.

"Twarzą w twarz": Wiktor Słojkowski o relacji z matką

Wiktor Słojkowski w 1. odcinku "Twarzą w twarz" opowiedział o swoim życiu. Wspomniał zarówno o tym, że był w śpiączce przez 3 miesiące, jak również o tym, jak wyglądały jego relacje z matką i dlaczego nie ma z nią kontaktu. W tej historii znalazło się miejsce na kilka słów na temat dorastania na łódzkich Bałutach, które stało się tłem dla jego rodzinnych powiązań.

Dookoła mnie były dzieci, które wówczas mi się wydawało, miały strasznie, że znacznie gorzej niż ja. (...) Szedłem do domu, gdzie ta mama była trochę dziwna, ale wydawalo mi się, że w związku z tym, że nie mamy, jak w tych innych domach, grzyba na ścianie, że nie ma pleśni, nie śmierdzi i mnie nikt nie bije, i nie wyzywa od najgorszych, to ja mam super mamę. I wiesz, ja sobie zdałem sprawę, mają lat 39, że nie mam super mamy - powiedział dziennikarz.

Później Wiktor Słojkowski opowiedział o tym, że babcia go wychowywała i w wielu momentach zastępowała mu mamę. To ona stała się dla niego wsparciem w najturdniejszych chwilach. I, jak sam przyznał, to ją kochał bardziej niż mamę, co często wpędzało go w wyrzuty sumienia i czasami wpędza do dziś.

Mojej mamie nic się w życiu nie udawało i wiem, bo ktoś mi ostatnio powtórzył jej słowa, że powiedziała: 'Straszne jest żyć ze świadomością, że nic ci się w życiu nie udało'. Mnie się zrobiło jej szkoda, bo straszne jest myśleć, że w twoim życiu wszystko tą porażką jest. I ja np. myślę o sobie, że wszystko, co ja zrobię jest porażką. (...) Czasami myślę, że jestem podłym synem, bo nie mamy kontaktu ze sobą - dodał Słojkowski.

Tak szczere wyznania to zaledwie początek tego, co znajdziecie w całym odcinku podcastu "Twarzą w twarz".

1. odcinek "Twarzą w twarz" już dostępny

1. odcinek podcastu polki.pl "Twarzą w twarz" możecie zobaczyć na naszym kanale w serwisie YouTube. Wiktor Słojkowski opowiedział w nim nie tylko o swoim dzieciństwie i dorastaniu, ale też o przeżytej żałobie, życiu na granicy świadomości oraz sile, którą zdobył, aby wszystko przetrwać. Nie możecie tego przegapić.

